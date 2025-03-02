Стармер поспілкувався з Трампом і Макроном після зустрічі з Зеленським, - ЗМІ
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів розмови з президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це в соцмережі Х повідомило інформаційне агентство PA, інформує Цензор.НЕТ.
"Сер Кір Стармер поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном після того, як привітав Володимира Зеленського на Даунінг-стріт", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 1 березня президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Великої Британії із зустрічі з премʼєр-міністром цієї країни Кіром Стармером.
Топ коментарі
+6 темний лорд
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+5 Артур Пирожков #156165
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+3 Артур Пирожков #156165
показати весь коментар02.03.2025 02:04
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Сказав: "Донні, а ти був правий"...
Ми всі і так знаємо хто правий і хто агресор
Але це ніяк не змінює можливості і розклад сил
Трамп оперує категоріями бізнесу - збиток/ прибуток, можливість / неможливість
Він запропонував найкраще що може запропонувати Україні без прямого військового втручання
Непрямі гарантії присутністю американського персоналу і бізнесу
Я поки бачу шалений потік анті-американізму та повний відрив від реальності у 99% коментарів
Про це ваш президент постійно скрізь де треба і не треба втикав - "це просто чудова угода для України - вони повернуть нам витрачені на них долари наших платників податків!"
І до вашого відома в Україні і до війни було достатньо американського бізнесу - той же Макдональдс. Показати вам фотки расхерячених Макдональдсів, які своїми тілами спасли українські міста?
Тобто ви дійсно настільки наївний, що без язика в щоці зараз будете писати, що якесь американське шахтарське поселення зупинить майбутній наступ русні краще будь-якого взводного опорного пункту ЗСУ?
і хотів би я подивитися на агресію проти американських шахтарів та інженерів
neverthess то був шанс першого кроку на зближення і зеля його проіпав
а от коли там shlumberger чи rio tinto то вже зовсім інша справа
Ви думаєте, приїдуть отвали лопатами перекидувать реднеки з Техасу? Не смішіть. Приїде 3 топ-менеджера, 2 бризадира і 4 інженера. Решта штату місцеві.
нормальні люди у більшості
кращі за міські еліти яки тільки бігають у куффіях за палестину яку не бачили у житті
от їх би усіх туди відправити 😀
Чи перший крок для зближення з ******? Пардон, Трамп казав, що не можна ***** так називати - треба уважитєльно, і бажано в позитивних рисах.
Ви там як трампіст-американіст, який явно знайомий з історією країни вашого мешкання, не підкажете - Рузвельт також приязно ставився до Гітлера? Казав, що "Адік гарний хлопець, що хоче миру і хоче зупинити ту кроваву баню."
Якщо так, тоді дійсно, є сенс вимагати таке від Зеленського.
Що це за херня взагалі, що в країні "сдержек и противовесов" приходить до влади "бізнесмен", який може розвернути на 180 градусів зовнішню політику своєї країни, і примушувати силою і шантажем до миру свого партнера, на якого напала диктатура, а не агресора, якому публічно лиже дупу?
Який посрався на старті не тільки з Зеленським, а з усіма своїми сусідами і кількома країнами Європи.
Перш ніж приходити на український форум, щоб повчати і тицяти пальцем в "відірваних від реальності 99% коментаторів", може гляньте в дзеркало?
так даю поради
півжиття прожив в Україні півжиття тут тож я добре розуміюсь з обома системами
бути інтересним Штатам економічно це вже добре для початку
а наш нинішній през розвернув політику тому що так хотіла більшість виборців
це і є демократія. до речі у нас не демократія а республіка це не одне й теж
буба, Верховний наш, ще раз вибачиться перед кадиркою і криндець війні?
Трамп в Омериці, а вілла бубочкиного Судного дня - в Італії. Тому Трампу і можна доволі безпечно для власного фєйсу показувати дулі через океан.
А Кадирка - то інша справа! Татаров, наш сучьонок, не всіх чеченців у Києві добив 24 лютого - парочка залишилася. От оці могуть і яйця відрізать і фєйс так порихтувать, шо потім у відосиках пару місяців не можна буде показуватись, бо люди не впізнають у гримі - подумають, свят-свят, брат-близнюк Путлінга виявляється живий... Ще й по-українські вражина навчився гаваріть - вивчив мову противника курво...
Криворожского пОцана абиделі - тримайся Омерика! Паляниця по Нью-Йорку - долго будет Омеріка снітся над голубимі глазамі Вьеліких Озьор...
Боже - врятуй Україну!