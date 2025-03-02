Стармер поспілкувався з Трампом і Макроном після зустрічі з Зеленським, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів розмови з президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це в соцмережі Х повідомило інформаційне агентство PA, інформує Цензор.НЕТ.

"Сер Кір Стармер поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном після того, як привітав Володимира Зеленського на Даунінг-стріт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 1 березня президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Великої Британії із зустрічі з премʼєр-міністром цієї країни Кіром Стармером.

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