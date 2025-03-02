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Новини Розмова Стармера з Трампом і Макроном
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Стармер поспілкувався з Трампом і Макроном після зустрічі з Зеленським, - ЗМІ

Стармер поговорив із Макроном і Трампом

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів розмови з президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це в соцмережі Х повідомило інформаційне агентство PA, інформує Цензор.НЕТ.

"Сер Кір Стармер поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном після того, як привітав Володимира Зеленського на Даунінг-стріт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 1 березня президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Великої Британії із зустрічі з премʼєр-міністром цієї країни Кіром Стармером.

Читайте також: Відмежування від України не в інтересах США, - Макрон

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Трамп Дональд (5498) Макрон Емманюель (1453) Стармер Кір (184)


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Топ коментарі
+6
Сказав,щоб ти прапор не позорив,або писав під своїм аквафрешем, чи вам не можна?
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02.03.2025 01:45
+5
Перший крок для зближення з ким? Зі своїм давнім якщо не союзником (бо то були не союзницькі відносини), а партнером з табору демократичних держав які протистоять свавіллю диктатур, які згуртувалися між собой?

Чи перший крок для зближення з ******? Пардон, Трамп казав, що не можна ***** так називати - треба уважитєльно, і бажано в позитивних рисах.
Ви там як трампіст-американіст, який явно знайомий з історією країни вашого мешкання, не підкажете - Рузвельт також приязно ставився до Гітлера? Казав, що "Адік гарний хлопець, що хоче миру і хоче зупинити ту кроваву баню."
Якщо так, тоді дійсно, є сенс вимагати таке від Зеленського.

Що це за херня взагалі, що в країні "сдержек и противовесов" приходить до влади "бізнесмен", який може розвернути на 180 градусів зовнішню політику своєї країни, і примушувати силою і шантажем до миру свого партнера, на якого напала диктатура, а не агресора, якому публічно лиже дупу?
Який посрався на старті не тільки з Зеленським, а з усіма своїми сусідами і кількома країнами Європи.

Перш ніж приходити на український форум, щоб повчати і тицяти пальцем в "відірваних від реальності 99% коментаторів", може гляньте в дзеркало?
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02.03.2025 02:19
+3
А як щодо заяв, про необхідність відпрацювати міфічний борг в 500 мільярдів? То також відрив від реальності?
Про це ваш президент постійно скрізь де треба і не треба втикав - "це просто чудова угода для України - вони повернуть нам витрачені на них долари наших платників податків!"

І до вашого відома в Україні і до війни було достатньо американського бізнесу - той же Макдональдс. Показати вам фотки расхерячених Макдональдсів, які своїми тілами спасли українські міста?

Тобто ви дійсно настільки наївний, що без язика в щоці зараз будете писати, що якесь американське шахтарське поселення зупинить майбутній наступ русні краще будь-якого взводного опорного пункту ЗСУ?
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02.03.2025 02:04
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Дійде до того, що після зустрічі з Зеленським, будуть одразу телефонувати психологу.
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02.03.2025 01:19 Відповісти
"Сер Кір Стармер поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном після того, як привітав Володимира Зеленського на Даунінг-стріт"

Сказав: "Донні, а ти був правий"...
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02.03.2025 01:33 Відповісти
Сказав,щоб ти прапор не позорив,або писав під своїм аквафрешем, чи вам не можна?
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02.03.2025 01:45 Відповісти
Читай оце, дурнуватий аквафреш, якщо взагалі ти спроможне читати і осмислювати прочитане: "Стармер порадив Зеленському відновити стосунки із Трампом та підписати угоду про копалини".
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02.03.2025 10:42 Відповісти
Венс був присутній при розмові?
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02.03.2025 01:36 Відповісти
Ви теж помітили, що Трамп повторює одні і ті завчені фрази, а потім вмикається Венс, чи цілий штат тлумачив. Там з головою швах.
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02.03.2025 07:04 Відповісти
Треба розділяти категорії якими мислить Європа/Україна - правий/ не правий, винуватий/не винуватий, жертва/агресор
Ми всі і так знаємо хто правий і хто агресор
Але це ніяк не змінює можливості і розклад сил
Трамп оперує категоріями бізнесу - збиток/ прибуток, можливість / неможливість
Він запропонував найкраще що може запропонувати Україні без прямого військового втручання
Непрямі гарантії присутністю американського персоналу і бізнесу
Я поки бачу шалений потік анті-американізму та повний відрив від реальності у 99% коментарів
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02.03.2025 01:49 Відповісти
А як щодо заяв, про необхідність відпрацювати міфічний борг в 500 мільярдів? То також відрив від реальності?
Про це ваш президент постійно скрізь де треба і не треба втикав - "це просто чудова угода для України - вони повернуть нам витрачені на них долари наших платників податків!"

І до вашого відома в Україні і до війни було достатньо американського бізнесу - той же Макдональдс. Показати вам фотки расхерячених Макдональдсів, які своїми тілами спасли українські міста?

Тобто ви дійсно настільки наївний, що без язика в щоці зараз будете писати, що якесь американське шахтарське поселення зупинить майбутній наступ русні краще будь-якого взводного опорного пункту ЗСУ?
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02.03.2025 02:04 Відповісти
так вже ж не було розмови про борг коли зеля приїхав
і хотів би я подивитися на агресію проти американських шахтарів та інженерів
neverthess то був шанс першого кроку на зближення і зеля його проіпав
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02.03.2025 02:08 Відповісти
ну і макдональдс це franchise він не є часткою компанії і там працюють місцеві
а от коли там shlumberger чи rio tinto то вже зовсім інша справа
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02.03.2025 02:10 Відповісти
Вийміть вже язик з щоки
Ви думаєте, приїдуть отвали лопатами перекидувать реднеки з Техасу? Не смішіть. Приїде 3 топ-менеджера, 2 бризадира і 4 інженера. Решта штату місцеві.
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02.03.2025 02:20 Відповісти
що вам ці реднеки спокою не дають
нормальні люди у більшості
кращі за міські еліти яки тільки бігають у куффіях за палестину яку не бачили у житті
от їх би усіх туди відправити 😀
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02.03.2025 02:41 Відповісти
Перший крок для зближення з ким? Зі своїм давнім якщо не союзником (бо то були не союзницькі відносини), а партнером з табору демократичних держав які протистоять свавіллю диктатур, які згуртувалися між собой?

Чи перший крок для зближення з ******? Пардон, Трамп казав, що не можна ***** так називати - треба уважитєльно, і бажано в позитивних рисах.
Ви там як трампіст-американіст, який явно знайомий з історією країни вашого мешкання, не підкажете - Рузвельт також приязно ставився до Гітлера? Казав, що "Адік гарний хлопець, що хоче миру і хоче зупинити ту кроваву баню."
Якщо так, тоді дійсно, є сенс вимагати таке від Зеленського.

Що це за херня взагалі, що в країні "сдержек и противовесов" приходить до влади "бізнесмен", який може розвернути на 180 градусів зовнішню політику своєї країни, і примушувати силою і шантажем до миру свого партнера, на якого напала диктатура, а не агресора, якому публічно лиже дупу?
Який посрався на старті не тільки з Зеленським, а з усіма своїми сусідами і кількома країнами Європи.

Перш ніж приходити на український форум, щоб повчати і тицяти пальцем в "відірваних від реальності 99% коментаторів", може гляньте в дзеркало?
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02.03.2025 02:19 Відповісти
я не повчаю
так даю поради
півжиття прожив в Україні півжиття тут тож я добре розуміюсь з обома системами
бути інтересним Штатам економічно це вже добре для початку
а наш нинішній през розвернув політику тому що так хотіла більшість виборців
це і є демократія. до речі у нас не демократія а республіка це не одне й теж
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02.03.2025 02:38 Відповісти
Ви знаєте історію США - якшо знаєте і знаєте трішечки географію то США порівняно з іншими країнами не доклали жодних зусиль і жертв шоб мати те шо вони мають ( в порівнянні з Дойчландом наприклад ) . США були в ізоляції на іншому континенті з доступом до земель і ресурсів за які вони боролися не з рівними противниками а з набагато слабшими за себе . В Старому Світі шоб досягти того рівня шо США країни змушенні були проходити такі випробування шо американцям і не снилося . Були би США на території Європи не було би США - скіко повстань робили ірландці і в них нічого не вийшло бо , бо від Уелса на кораблі плисти до Ірландії не те саме шо від Уелса до Нової Англії . Американцям фартануло і все тутка .
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02.03.2025 07:05 Відповісти
До речі якшо в США не демократія то шо там - вибори начебто відбуваються загальне виборче право також свобода слова і віросповідання . До речі Швеція не республіка а королівство але вона чогось демократичне королівство а США не демократія .
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02.03.2025 07:24 Відповісти
а може ну його все до африканських слонів?
буба, Верховний наш, ще раз вибачиться перед кадиркою і криндець війні?
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02.03.2025 04:07 Відповісти
Та ніт, як кажуть в самому західному штаті України - Кадирка і Трамп не яка різниця.
Трамп в Омериці, а вілла бубочкиного Судного дня - в Італії. Тому Трампу і можна доволі безпечно для власного фєйсу показувати дулі через океан.
А Кадирка - то інша справа! Татаров, наш сучьонок, не всіх чеченців у Києві добив 24 лютого - парочка залишилася. От оці могуть і яйця відрізать і фєйс так порихтувать, шо потім у відосиках пару місяців не можна буде показуватись, бо люди не впізнають у гримі - подумають, свят-свят, брат-близнюк Путлінга виявляється живий... Ще й по-українські вражина навчився гаваріть - вивчив мову противника курво...
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02.03.2025 09:11 Відповісти
Якщо в двох словах описати головну тему розмови - "Ну й дебіл!"
Криворожского пОцана абиделі - тримайся Омерика! Паляниця по Нью-Йорку - долго будет Омеріка снітся над голубимі глазамі Вьеліких Озьор...
Боже - врятуй Україну!
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02.03.2025 08:22 Відповісти
 
 