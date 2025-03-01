Зеленський обговорив зі Стармером кроки для посилення позицій України та гарантії безпеки. ВIДЕО

У суботу, 1 березня, президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Великої Британії із зустрічі з премʼєр-міністром цієї країни Кіром Стармером. Лідери держав обговорили низку питань.

Про це очільник України повідомив в Телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час наших перемовин обговорили виклики, що стоять сьогодні перед Україною та всією Європою, координацію з партнерами, конкретні кроки для посилення позицій України та закінчення війни справедливим миром, надійні гарантії безпеки", - розповів український лідер.

Також у присутності Володимира Зеленського та Кіра Стармера міністр фінансів України Сергій Марченко (онлайн) та канцлер казначейства Великої Британії Рейчел Рівз підписали кредитний договір між Україною як позичальником і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії як кредитором.

"Позика на посилення нашої обороноздатності, що буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів. Гроші підуть на виробництво зброї в Україні. Саме так справедливо: платити повинен той, хто почав війну", - наголосив Зеленський.

Наостанок президент подякував народові та уряду Сполученого Королівства за таку велику підтримку від самого початку війни РФ проти України.

"Щасливі, що маємо таких стратегічних партнерів й однакове бачення того, яким має бути впевненість у майбутньому для всіх", - додав глава держави.

Нагадаємо, що Велика Британія та Україна підписали Угоду про надзвичайну позику Україні у 2,6 мільярда фунтів стерлінгів (близько $3 млрд) для оборони.

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