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Новини Відео зустріч Зеленського зі Стармером
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Зеленський обговорив зі Стармером кроки для посилення позицій України та гарантії безпеки. ВIДЕО

У суботу, 1 березня, президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Великої Британії із зустрічі з премʼєр-міністром цієї країни Кіром Стармером. Лідери держав обговорили низку питань.

Про це очільник України повідомив в Телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час наших перемовин обговорили виклики, що стоять сьогодні перед Україною та всією Європою, координацію з партнерами, конкретні кроки для посилення позицій України та закінчення війни справедливим миром, надійні гарантії безпеки", - розповів український лідер.

Також у присутності Володимира Зеленського та Кіра Стармера міністр фінансів України Сергій Марченко (онлайн) та канцлер казначейства Великої Британії Рейчел Рівз підписали кредитний договір між Україною як позичальником і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії як кредитором.

"Позика на посилення нашої обороноздатності, що буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів. Гроші підуть на виробництво зброї в Україні. Саме так справедливо: платити повинен той, хто почав війну", - наголосив Зеленський.

Наостанок президент подякував народові та уряду  Сполученого Королівства за таку велику підтримку від самого початку війни РФ проти України.

"Щасливі, що маємо таких стратегічних партнерів й однакове бачення того, яким має бути впевненість у майбутньому для всіх", - додав глава держави.

Нагадаємо, що Велика Британія та Україна підписали Угоду про надзвичайну позику Україні у 2,6 мільярда фунтів стерлінгів (близько $3 млрд) для оборони.

Читайте також: Стармер - Зеленському: Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно

Автор: 

Велика Британія (5553) візит (1574) Зеленський Володимир (23697) Стармер Кір (184)


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Топ коментарі
+2
Европа створила сша.. вона її й згодує. Не дарма Черчиль зневажливо прилітав.. хоча це Історія.. але вона йде по спіралі.. Людство завжди прагнуло себе .. (уничтожить.. орешниками..и.т.д.) Хоча.. на кожний болт є своя гайка.. було би прагнення. До чого вислів.. Европа схаменулась, якщо не будем красти.. все буде добре.. Амери хай свої памперси перевіряють.. то шо ми вкрали докажіть (нас тут нет).. А далі стандарт.. домовини, перемовини.
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01.03.2025 23:48
+1
videli foto venca v mayke cccr?
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01.03.2025 23:25
+1
Бред якийсь .
Про яку колонію йдеться ?
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01.03.2025 23:35
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Те що Британія зараз управляє цим коміком давно зрозуміло. Незрозуміло як довго це буде терпіти колишня колонія Британії.
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01.03.2025 23:25 Відповісти
Бред якийсь .
Про яку колонію йдеться ?
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01.03.2025 23:35 Відповісти
Виправну.
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01.03.2025 23:38 Відповісти
Девід Ковальчик косить під розумного - він про США говорить як про колишню колонію Британії.
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01.03.2025 23:39 Відповісти
Саме так , дякую 🙁
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01.03.2025 23:49 Відповісти
videli foto venca v mayke cccr?
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01.03.2025 23:25 Відповісти
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01.03.2025 23:46 Відповісти
Чому Трамп так поспішав з угодою - тому що європейці теж хочуть підписати таку угоду і Україні європейці цікавіши, бо Україна іде до ЕС.
Історично Донбас значно тісніше пов'язаний із Західною Європою, ніж, скажімо, Полтавщина чи Харків. На Донбасі майже всі великі міста засновані за безпосередньої участі вихідців із європейських країн.
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01.03.2025 23:45 Відповісти
Европа створила сша.. вона її й згодує. Не дарма Черчиль зневажливо прилітав.. хоча це Історія.. але вона йде по спіралі.. Людство завжди прагнуло себе .. (уничтожить.. орешниками..и.т.д.) Хоча.. на кожний болт є своя гайка.. було би прагнення. До чого вислів.. Европа схаменулась, якщо не будем красти.. все буде добре.. Амери хай свої памперси перевіряють.. то шо ми вкрали докажіть (нас тут нет).. А далі стандарт.. домовини, перемовини.
показати весь коментар
01.03.2025 23:48 Відповісти
перша купюра на $250 з їбалом трампа, ну як приморзлого, через 10 років буде коштувати огого!
купюра на 1127 гривень з їбалом буби? - деж саме так,
знахідка для нумізматів...
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02.03.2025 00:19 Відповісти
 
 