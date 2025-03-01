Стармер - Зеленському: Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно
Прем'єр Великої Британії Кір Стармер та президент Володимир Зеленський розпочали зустріч.
Його цитує Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Стармер сказав Зеленському: "Ви маєте повну підтримку в усьому Сполученому Королівстві, і ми підтримуватимемо вас і Україну стільки, скільки це буде потрібно".
Він додав, що Сполучене Королівство має "абсолютну" і "непохитну" рішучість досягти "того, чого ми обидва хочемо досягти, а саме... міцного миру для України, заснованого на суверенітеті та безпеці".
Зеленський подякував Стармеру та народу Великої Британії за підтримку з початку війни.
Раніше повідомлялось, що 1 березня 2025 року президент Володимир Зеленський прибув на Даунінг-стріт та зустрівся із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.
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Видання стверджує, що Трамп любить тільки авторитарного і корумпованого путіна, водночас зневажаючи демократію. І радить не видавати його за захисника США!
Трамп має постаратися бути таким самим добрим до друга Америки Зеленського, але він обирає кровожерливого диктатора путіна.
Дон Корлеоне - так видання описує поведінку Трампа, коли той публічно тиснути на Зеленського та змусити його погодитися на угоду про припинення вогню з росією.
Ці мавпочки вже за місяць пересрались з усіма, крім диктаторів.
Тому дякувати Богу, що ми маємо таке коло друзів які нас підтримують незважаючи ні на що 💪
Він може . А самі США - це не Трамп . Самим США не соромно за Будапештский меморандум?
Хоча США здалі Сирію хутину, Афган - талібам . Тобто вірити США нельзя
ТРАМП руйнує цю віру
на зеленого з його діяльністю? - теж саме.
два невихованих хама-казла бикують.
1 - інфраструктура є
2, - досвідчені фахівці е.
3. це не створювати заводи на пустим місті
(за українським законодавством угода досі чинна)
Стефанчука з Арахамією на гиляку !!!
Єдине пояснення, чому так -- це "бережуть" для майбутніх міжнародних судів чи трибуналу.
Але швидше за все "просто забили болт".
А так завдяки таким пустословам як ви,зараз Україна втягується в ще більш руйнівну війну, але вже без головного союзника.
Я знаю ви в Европі йому в цьому бравуєте-так знущатися зі свого народу ніхто в світі не може і ви не воюєте, а й далі сьорбаєте негроні на Мадейрі.
Що це конкретно таке, як його досягти і хто гарантує ту безпеку?
Президент США втомлено потер лоба. У його кабінеті стояв сер Вінстон Черчілль, витираючи хусткою піт з обличчя - спека у Вашингтоні була нестерпною. Прекрасний день, щоб укласти угоду із Гітлером.
- Слухайте, Вінстон, - почав президент, дивлячись на британського прем'єра. - Я запросив Вас сюди не для того, щоб говорити про "війну, війну, війну". Ми тут заради миру.
- Заради чийого миру? - підняв брову Черчілль.
- Заради нашого спільного миру! - зітхнув президент. - Ми вважаємо, що настав час припинити вогонь. Чи не можете ви просто сказати: "Я хочу укласти мир"? А не все це "Гітлер, Гітлер се". Занадто багато негативу.
Черчілль важко зітхнув і залпом осушив склянку віскі.
- Сер, - сказав він. - Я вдячний за вашу допомогу і не хочу втратити найважливішого партнера. Але, вибачте, мені здавалося, що я у Вашингтоні, а не в Берліні. Ви впевнені, що я маю вибачатися? Може, ще потиснути руку фюреру? Надіслати йому різдвяну листівку?
- Це не те, про що я говорю! - Президент сплеснув руками. - Просто перестаньте сіяти ворожнечу. Кажуть, що Британія майже зруйнована, ваші солдати втекли, вони не герої, а ваша країна втратила мільйони людей, а ви стали диктатором. Як ви на це відреагуєте?
- Скажу вам так: будьте обережні з цифрами, - хмикнув Черчілль. - Мільйонів втрат у нас немає. Та й не "якісь" території втрачаємо, а будинки наших людей. Впевнений, що якби Німеччина окупувала Нью-Йорк, ви не назвали б їх "якоюсь територією". Чи я не правий?
Президент проігнорував сарказм.
- Сер Вінстон, - продовжив він, складаючи руки на столі, - ви повинні розуміти, що ми хочемо добрих стосунків і з вами, і з німцями. Гітлер сказав, що хоче укласти мир. Він сказав, що Британія може залишити собі острови, що не буде вторгнення. Чи це не успіх?
- Ах, Гітлер сказав... - Черчілль постукав пальцем по столу. - Як зворушливо. А як же Польща, Франція, Бельгія, Норвегія?
- Ви знову про минуле! - відмахнувся президент. - Давайте дивитися у майбутнє! Ми прагнемо миру, а не десяти років війни.
- Капітуляція за один день завжди виглядає привабливішою, ніж перемога за десять років, - зітхнув Черчілль. - Але ж у мене інший підхід. Ми будемо воювати. Воювати, воювати і воювати.
Президент невдоволено насупився.
- Вінстон, мені здається, ви неправильно розумієте американську позицію…
- О, я все розумію, - перебив його британець, - Ви не хочете опинитися на неправильному боці історії. Проблема лише в тому, що ви поки що не вирішили, яка вона, ця "правильна" сторона.
Президент задумливо постукав ручкою по столу. Очевидно, що угода, на яку запросили Черчілля, була удаваною. Якби він навіть мовчки кивав, як порцеляновий китайський бовдур, його все одно звинуватили б у відсутності поступливості. Головне у цих переговорах був не результат, а шоу.
- Все одно подумайте, Вінстон, - лагідно сказав президент. - Можливо, коли Лондон перестане існувати, ви захочете повернутись до цієї розмови.
- О, я певен, що коли Берлін перестане існувати, ви захочете повернутися до іншого, - усміхнувся Черчілль, підводячись із крісла. - Але поки що ... дозвольте мені продовжити "сіяти ворожнечу".
І він гордо вийшов з Овального кабінету, залишивши президента в тиші, що задумливо дивиться на карту світу."
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Не соромтеся! Називайте Стармера, як називає його Боневтік Потужний - Британец!
З огляду на нещодавні події, соромлюсь запитати - кому саме потрібно? Трампу чи Пукіну?