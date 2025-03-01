Стармер - Зеленському: Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер та президент Володимир Зеленський розпочали зустріч.

Його цитує Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Стармер сказав Зеленському: "Ви маєте повну підтримку в усьому Сполученому Королівстві, і ми підтримуватимемо вас і Україну стільки, скільки це буде потрібно".

Він додав, що Сполучене Королівство має "абсолютну" і "непохитну" рішучість досягти "того, чого ми обидва хочемо досягти, а саме... міцного миру для України, заснованого на суверенітеті та безпеці".

Зеленський подякував Стармеру та народу Великої Британії за підтримку з початку війни.

Раніше повідомлялось, що 1 березня 2025 року президент Володимир Зеленський прибув на Даунінг-стріт та зустрівся із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.

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