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Новини Зеленський зустрівся зі Стармером
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Стармер - Зеленському: Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно

Зеленський заявив Зеленському про підтримку

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер та президент Володимир Зеленський розпочали зустріч.

Його цитує Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Стармер сказав Зеленському: "Ви маєте повну підтримку в усьому Сполученому Королівстві, і ми підтримуватимемо вас і Україну стільки, скільки це буде потрібно".

Він додав, що Сполучене Королівство має "абсолютну" і "непохитну" рішучість досягти "того, чого ми обидва хочемо досягти, а саме... міцного миру для України, заснованого на суверенітеті та безпеці".

Зеленський подякував Стармеру та народу Великої Британії за підтримку з початку війни.

Раніше повідомлялось, що 1 березня 2025 року президент Володимир Зеленський прибув на Даунінг-стріт та зустрівся із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.

Читайте: Зеленський у Лондоні зустрінеться з королем Чарльзом III, - Никифоров

Автор: 

Велика Британія (5553) Зеленський Володимир (23697) Стармер Кір (184)


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Топ коментарі
+14
********.
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01.03.2025 19:59
+11
О таке Зеленському подобається, " комфорта" обстановка, не має " не зручних" зауважень та пресингу. Посиділи, поговорили. Є матеріал для " потужного" відосика. Красота. От так можна " воювати".🐱
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01.03.2025 19:59
+9
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01.03.2025 20:05
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01.03.2025 19:56 Відповісти
********.
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01.03.2025 19:59 Відповісти
Щорічна допомога в 6 млрд баксів це звіздьож?
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01.03.2025 20:01 Відповісти
Війська хай вводять. Закінчилось вже те що можна відкуплятись.
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01.03.2025 20:26 Відповісти
Я живу на підконтрольній тереторій України. Далі, шо?
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01.03.2025 20:40 Відповісти
В любій не понятній ситуації кричи на когось що він бот .😸😸😸. Сам дурак поняв.
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01.03.2025 20:47 Відповісти
Чи лапоть не знає , що таке авто заміна в тексті, чи Т9? В Яндекс не завезли?
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01.03.2025 20:49 Відповісти
Фунтами
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01.03.2025 20:03 Відповісти
Сподіваюсь, що не словом, а ділом!
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01.03.2025 19:56 Відповісти
Десь ми це вже чули.
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01.03.2025 19:57 Відповісти
Дежа вю )
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01.03.2025 20:11 Відповісти
десь я вже це чюв, cама ностальгія...
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01.03.2025 19:57 Відповісти
У Вашингтоні теж так казали.
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01.03.2025 19:58 Відповісти
єто другое
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01.03.2025 20:38 Відповісти
⚡️Вороги Трампа - демократія та боротьба з корупцією. А його головний союзник - путін, - The Washington Post (https://t.co/RRPAkCUuUC)

Видання стверджує, що Трамп любить тільки авторитарного і корумпованого путіна, водночас зневажаючи демократію. І радить не видавати його за захисника США!

Трамп має постаратися бути таким самим добрим до друга Америки Зеленського, але він обирає кровожерливого диктатора путіна.

Дон Корлеоне - так видання описує поведінку Трампа, коли той публічно тиснути на Зеленського та змусити його погодитися на угоду про припинення вогню з росією.
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01.03.2025 19:59 Відповісти
Тобто США вже не оплот ДЕМОКРАТІЇ у світі.
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01.03.2025 20:06 Відповісти
О таке Зеленському подобається, " комфорта" обстановка, не має " не зручних" зауважень та пресингу. Посиділи, поговорили. Є матеріал для " потужного" відосика. Красота. От так можна " воювати".🐱
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01.03.2025 19:59 Відповісти
тупий комент
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01.03.2025 20:13 Відповісти
А не " тупа" мантра про підтримку стільки, скільки буде потрібно?
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01.03.2025 20:16 Відповісти
А ти звідки?
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01.03.2025 21:18 Відповісти
просто тут зустрілись дві розумні культурні людини, а там була поїздка у вольєр з шимпанзе на чолі з рудим макакєном.
Ці мавпочки вже за місяць пересрались з усіма, крім диктаторів.
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01.03.2025 21:11 Відповісти
В першу чергу дивлячись на відношення від партнерів до Зеленського після того що відбулось в штатах треба по перше думати що це не тільки до нього таке відношення, а в першу чергу до Країни та Українців
Тому дякувати Богу, що ми маємо таке коло друзів які нас підтримують незважаючи ні на що 💪
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01.03.2025 22:08 Відповісти
"Ваші проблеми починаються прямо зараз", Трамп - Зеленському наостанок.
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01.03.2025 20:00 Відповісти
Тобто Трамп насрав на Будапештський меморандум
Він може . А самі США - це не Трамп . Самим США не соромно за Будапештский меморандум?
Хоча США здалі Сирію хутину, Афган - талібам . Тобто вірити США нельзя
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01.03.2025 20:10 Відповісти
Що конкретно від США залежить? Те що прописано в Будапешськом меморандумі. Ви його самі читали? Він добре, що є у вільному доступі в інтернеті. Почитайте то просто ніщо, Україну розвели. Нажаль
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01.03.2025 20:15 Відповісти
Е слово чесної людини. Кацапи - тупі андрофагі. Але у СЛОВО США досі у світі вірили .
ТРАМП руйнує цю віру
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01.03.2025 20:17 Відповісти
Ще раз, що в меморандумі США не виконали? Вони не застосовують ядерну зброю проти нас, вони визнають наші кордони, вони не посягають на нашу територію, вони нас консультують як вимагає того меморандум. Так що вони порушили? Тільки давайте без людських не людських якостей. Нажаль Україна сама цю фігню підписала, а страждаємо тепер ми.
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01.03.2025 20:21 Відповісти
Може демократи підіймуть питання про імпічмент А Венса взагалі треба гнати із Білого дома - цей голодупий политик підставив Трампа
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01.03.2025 20:24 Відповісти
Імпічмент буде коли Трамп діятиме проти народу США, а так він навпаки обіцяє їм 300 міліардів з України.
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01.03.2025 20:27 Відповісти
Так, і що вони порушили? Ви так і не відповіли.
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01.03.2025 20:28 Відповісти
Трамп скасовує підтримку України і НЕ ВІДСТОЮЄ кордони України - ось це і є порушення. Дивуюсь, що Вам це потрібно пояснювати - ви мабуть не цінуєте себе і свою країну
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01.03.2025 20:40 Відповісти
Штатів не чутно. За них говорить Трамп
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01.03.2025 20:20 Відповісти
на рудого поглянеш, шо він робить? - до ригачки,
на зеленого з його діяльністю? - теж саме.
два невихованих хама-казла бикують.
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01.03.2025 20:28 Відповісти
Это угроза или шантаж ?
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02.03.2025 00:50 Відповісти
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01.03.2025 20:01 Відповісти
Балабольство не припиняється.
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01.03.2025 20:02 Відповісти
Бабло не припиняється.
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01.03.2025 20:05 Відповісти
Дякуємо Британії . Треба зробити Крим офшором як Кипр і віддати бритам його під військову базу. Також швидко націоналізувати усі суднобудівні заводи на півдні і віддати бритам під будівництво військових кораблів і продавати ці кораблі світу
1 - інфраструктура є
2, - досвідчені фахівці е.
3. це не створювати заводи на пустим місті
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01.03.2025 20:03 Відповісти
Україна з Британією підписала СТО річну угоду
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01.03.2025 20:04 Відповісти
Перед тим Україні треба денонсувати угоду, що дозволяє кацапам розміщувати флот у Криму.

(за українським законодавством угода досі чинна)
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01.03.2025 20:09 Відповісти
А що цей придурок Стефанчук з *********** досі цього не зробили ?
Стефанчука з Арахамією на гиляку !!!
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01.03.2025 20:12 Відповісти
Як не дивно, ні.

Єдине пояснення, чому так -- це "бережуть" для майбутніх міжнародних судів чи трибуналу.

Але швидше за все "просто забили болт".
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01.03.2025 20:15 Відповісти
Так треба Стефанчуку задати питання - ЧОМУ? Як каже ЦИМБАЛЮК - настав час усе називати своїми іменами
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01.03.2025 20:20 Відповісти
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01.03.2025 20:05 Відповісти
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01.03.2025 20:13 Відповісти
Наклейка "путінська *****". )))

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01.03.2025 20:37 Відповісти
Тамагавки Ф35 Тайфуни Еврофайтери та бійців САС привозіть, а не кіздіть пусту болтовню. Чи хочаб всі грощі РФ разблокуйте для України.

А так завдяки таким пустословам як ви,зараз Україна втягується в ще більш руйнівну війну, але вже без головного союзника.

Я знаю ви в Европі йому в цьому бравуєте-так знущатися зі свого народу ніхто в світі не може і ви не воюєте, а й далі сьорбаєте негроні на Мадейрі.
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01.03.2025 20:09 Відповісти
Ви там якось краще підтримуйте, бо вже українці закінчуються...
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01.03.2025 20:10 Відповісти
Вот куда должны быть направленны все взоры и помыслы Украины и украинцев, только Европа может нам помочь, про Америку, пока там трамп, нужно забыть!
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01.03.2025 20:16 Відповісти
а що у вас в Німеччині вже трапилось?
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01.03.2025 23:10 Відповісти
"міцного миру для України, заснованого на суверенітеті та безпеці"

Що це конкретно таке, як його досягти і хто гарантує ту безпеку?
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01.03.2025 20:19 Відповісти
от вам і різниця між Англією та Америкою - партнери та невігласи…
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01.03.2025 20:29 Відповісти
Ок. Ось чого Лідор після фіаско в Білому домі помчався в Лондон. За порадою, за заспокійливим. Я не бажаю бачити цього Невігласа, Негідника своїм Лідором. І мені шкода, що Британія його підтримує. Хоча не його, а Україну. Проте Невіглас вважає ВЖЕ себе Україною. Порядна людина так не робить. Так не думає. Вона ж порядна. На відміну від цього Негідника.
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01.03.2025 20:41 Відповісти
@ "Вашингтон, 1941 рік. Білий дім.
Президент США втомлено потер лоба. У його кабінеті стояв сер Вінстон Черчілль, витираючи хусткою піт з обличчя - спека у Вашингтоні була нестерпною. Прекрасний день, щоб укласти угоду із Гітлером.
- Слухайте, Вінстон, - почав президент, дивлячись на британського прем'єра. - Я запросив Вас сюди не для того, щоб говорити про "війну, війну, війну". Ми тут заради миру.
- Заради чийого миру? - підняв брову Черчілль.
- Заради нашого спільного миру! - зітхнув президент. - Ми вважаємо, що настав час припинити вогонь. Чи не можете ви просто сказати: "Я хочу укласти мир"? А не все це "Гітлер, Гітлер се". Занадто багато негативу.
Черчілль важко зітхнув і залпом осушив склянку віскі.
- Сер, - сказав він. - Я вдячний за вашу допомогу і не хочу втратити найважливішого партнера. Але, вибачте, мені здавалося, що я у Вашингтоні, а не в Берліні. Ви впевнені, що я маю вибачатися? Може, ще потиснути руку фюреру? Надіслати йому різдвяну листівку?
- Це не те, про що я говорю! - Президент сплеснув руками. - Просто перестаньте сіяти ворожнечу. Кажуть, що Британія майже зруйнована, ваші солдати втекли, вони не герої, а ваша країна втратила мільйони людей, а ви стали диктатором. Як ви на це відреагуєте?
- Скажу вам так: будьте обережні з цифрами, - хмикнув Черчілль. - Мільйонів втрат у нас немає. Та й не "якісь" території втрачаємо, а будинки наших людей. Впевнений, що якби Німеччина окупувала Нью-Йорк, ви не назвали б їх "якоюсь територією". Чи я не правий?
Президент проігнорував сарказм.
- Сер Вінстон, - продовжив він, складаючи руки на столі, - ви повинні розуміти, що ми хочемо добрих стосунків і з вами, і з німцями. Гітлер сказав, що хоче укласти мир. Він сказав, що Британія може залишити собі острови, що не буде вторгнення. Чи це не успіх?
- Ах, Гітлер сказав... - Черчілль постукав пальцем по столу. - Як зворушливо. А як же Польща, Франція, Бельгія, Норвегія?
- Ви знову про минуле! - відмахнувся президент. - Давайте дивитися у майбутнє! Ми прагнемо миру, а не десяти років війни.
- Капітуляція за один день завжди виглядає привабливішою, ніж перемога за десять років, - зітхнув Черчілль. - Але ж у мене інший підхід. Ми будемо воювати. Воювати, воювати і воювати.
Президент невдоволено насупився.
- Вінстон, мені здається, ви неправильно розумієте американську позицію…
- О, я все розумію, - перебив його британець, - Ви не хочете опинитися на неправильному боці історії. Проблема лише в тому, що ви поки що не вирішили, яка вона, ця "правильна" сторона.
Президент задумливо постукав ручкою по столу. Очевидно, що угода, на яку запросили Черчілля, була удаваною. Якби він навіть мовчки кивав, як порцеляновий китайський бовдур, його все одно звинуватили б у відсутності поступливості. Головне у цих переговорах був не результат, а шоу.
- Все одно подумайте, Вінстон, - лагідно сказав президент. - Можливо, коли Лондон перестане існувати, ви захочете повернутись до цієї розмови.
- О, я певен, що коли Берлін перестане існувати, ви захочете повернутися до іншого, - усміхнувся Черчілль, підводячись із крісла. - Але поки що ... дозвольте мені продовжити "сіяти ворожнечу".
І він гордо вийшов з Овального кабінету, залишивши президента в тиші, що задумливо дивиться на карту світу."
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01.03.2025 20:43 Відповісти
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01.03.2025 20:47 Відповісти
Стармер - Зеленскому: Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется Источник: https://censor.net/ru/n3538695
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Не соромтеся! Називайте Стармера, як називає його Боневтік Потужний - Британец!
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01.03.2025 20:51 Відповісти
Знову ця заяложена мантра у стилі Байдена. Хоч би методичку змінили.
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01.03.2025 21:08 Відповісти
"Стільки, скільки буде потрібно"...
З огляду на нещодавні події, соромлюсь запитати - кому саме потрібно? Трампу чи Пукіну?
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01.03.2025 21:46 Відповісти
 
 