Зеленський у Лондоні зустрінеться з королем Чарльзом III, - Никифоров
Президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Окрім зустрічі із прем’єр-міністром цієї країни Кіром Стармером, у Зеленського запланована зустріч із королем Чарльзом III.
Про це журналістам розповів речник президента Сергій Никифоров, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Зі Стармером Зеленський має зустрітися у суботу, 1 березня.
"Завтра (2 березня, - ред.) - ще низка двосторонніх зустрічей, зокрема, з Королем Чарльзом III і власне зустріч європейських лідерів щодо підтримки України", - розповів речник глави держави.
Раніше повідомлялося, що 1 березня 2025 року відбудеться зустріч прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і президента України Володимира Зеленського.
Топ коментарі
+22 Той хто завжди правий
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+17 Besya #602532
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+15 Грицько Злий
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Може пошукаєш фото Черчілля у спортивках?
30.05.2019
нема такого короля, крім самого найпотужнішого,
до якого нe можна прийти в лінялих треніках і рваних кросівках - тому однозначне ні.
1. Бери з собою перекладачя завжди і чим більше ти розуміеш мову того з ким перемовляєшься тим більше причин мати перекладачя - матимеш кілька зайвих секунд на обдумати відповідь поки тобі перекладають.
2. Твоя відповідь буде на рідній мові,
а не оте заікування - бе, ме, зе, "London is a capital of Great Britain"...
3. Тебе ніхто не перебьє під чяс відповіді, бо твій співрозмовник ніхєра не зрозуміє доки йому не перекладуть, а ти матимеш всі ті ж кілька зайвих секунд...
А то Велика Британія занадто потужно нас підтримує...