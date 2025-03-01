Зеленський у Лондоні зустрінеться з королем Чарльзом III, - Никифоров

Президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Окрім зустрічі із прем’єр-міністром цієї країни Кіром Стармером, у Зеленського запланована зустріч із королем Чарльзом III.

Про це журналістам розповів речник президента Сергій Никифоров, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зі Стармером Зеленський має зустрітися у суботу, 1 березня.

"Завтра (2 березня, - ред.) - ще низка двосторонніх зустрічей, зокрема, з Королем Чарльзом III і власне зустріч європейських лідерів щодо підтримки України", - розповів речник глави держави.

Раніше повідомлялося, що 1 березня 2025 року відбудеться зустріч прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і президента України Володимира Зеленського.

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