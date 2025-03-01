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Новини Візит Зеленського до Британії зустріч Зеленського з Чарльзом III
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Зеленський у Лондоні зустрінеться з королем Чарльзом III, - Никифоров

Зеленський зустрінеться збританським королем

Президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Окрім зустрічі із прем’єр-міністром цієї країни Кіром Стармером, у Зеленського запланована зустріч із королем Чарльзом III.

Про це журналістам розповів речник президента Сергій Никифоров, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зі Стармером Зеленський має зустрітися у суботу, 1 березня.

"Завтра (2 березня, - ред.) - ще низка двосторонніх зустрічей, зокрема, з Королем Чарльзом III і власне зустріч європейських лідерів щодо підтримки України", - розповів речник глави держави.

Раніше повідомлялося, що 1 березня 2025 року відбудеться зустріч прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Зеленський та Стармер зустрінуться вже сьогодні, - британський уряд

Автор: 

Велика Британія (5553) Зеленський Володимир (23697) Чарльз III (21)


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Топ коментарі
+22
То може хоча би на зустріч з королем одягнешся як слід?
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01.03.2025 18:25
+17
Пропоную Зеленському пропустити офіційну частину і зразу бити по морді, не чекаючи провокації.😸
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01.03.2025 18:24
+15
Ну ще з корольом нехватало погризтись...
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01.03.2025 18:24
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Пропоную Зеленському пропустити офіційну частину і зразу бити по морді, не чекаючи провокації.😸
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01.03.2025 18:24 Відповісти
Спочатку залізе ногами на стілець, дістане з кишені сємкі, і почне лускати.
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01.03.2025 18:32 Відповісти
Там Залужний, не Маркова - може втримає.
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01.03.2025 18:35 Відповісти
Шкода. Уявляю як би тут усіх поплавило від такої потужності.
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01.03.2025 18:40 Відповісти
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01.03.2025 19:01 Відповісти
Ну ще з корольом нехватало погризтись...
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01.03.2025 18:24 Відповісти
Ви так і не зрозуміли. Король спеціально зустрінеться з Зеленським, щоб засвідчити підтримку нам, українському народові а найперше українським воїнам.
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01.03.2025 18:41 Відповісти
Так, вонїнам нашим велика подяка та низький уклін. СЛАВА ЗСУ!
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01.03.2025 18:45 Відповісти
хто його зна? від психа все може бути.
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01.03.2025 18:57 Відповісти
Это будет без последствий...
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01.03.2025 18:42 Відповісти
Та дай то Бог... Дай Бог...
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01.03.2025 18:48 Відповісти
Якби Чарльз відмінив запрошення американській мавпі, ото був би хід
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01.03.2025 18:25 Відповісти
але сам факт що Зєля раніше рудого зустрінеться з королем то удар для рудого
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02.03.2025 17:28 Відповісти
То може хоча би на зустріч з королем одягнешся як слід?
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01.03.2025 18:25 Відповісти
Черчилль під час війни в костюмі й краватці не ходив.
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01.03.2025 18:44 Відповісти
Татишо.
Може пошукаєш фото Черчілля у спортивках?
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01.03.2025 18:56 Відповісти
а хто в спортивках? фото дай? чи для тебе існує тількі дві форми одягу: костюм і спортивки?
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02.03.2025 17:29 Відповісти
він ще й циліндр і кашне носив.
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01.03.2025 18:58 Відповісти
Та що ти кажеш?
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01.03.2025 19:20 Відповісти
Гарний привід утерти носа, та навряд чи скористається.
30.05.2019
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01.03.2025 18:57 Відповісти
так... гарно б плюнув в рудого як би для зустрічі з королем вдягнув костюм...
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02.03.2025 17:30 Відповісти
ой, погано ви знаєте найпотужнішого - !
нема такого короля, крім самого найпотужнішого,
до якого нe можна прийти в лінялих треніках і рваних кросівках - тому однозначне ні.
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01.03.2025 20:18 Відповісти
Ща і цьому нахамить
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01.03.2025 18:25 Відповісти
Згоріла хата - гори й сарай.
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01.03.2025 18:26 Відповісти
сміливий ...англійський король однако
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01.03.2025 18:26 Відповісти
То є король. Покоління,гени. А то Трамп. Конкурси красоти
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01.03.2025 18:30 Відповісти
Как это отличается в мировой политике сейчас?
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01.03.2025 18:46 Відповісти
Бідний король, співчуваю..
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01.03.2025 18:27 Відповісти
Боже, бережи короля!
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01.03.2025 18:28 Відповісти
Капець , і тут без костюма ...((
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01.03.2025 18:29 Відповісти
Это новомодный писк такой. Зегевара-стайл, так сказать.
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01.03.2025 18:40 Відповісти
і шо, тепер трампу прийдеться з Чарльзом зустрічатись після зеленського?? Ето ж пазор какой-то.
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01.03.2025 18:29 Відповісти
Дійсно, поюзаний король для нього комільфо.
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01.03.2025 19:16 Відповісти
Є один спосіб виправити ситуацію - це Лідору на зустрічі з королем почати гавкати і вкусити Його Величність за ногу.
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01.03.2025 18:31 Відповісти
можливо не варто так ризикувати, нехай краще посол зустрінеться, надійніше буде!
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01.03.2025 18:32 Відповісти
Помітив, що події в Вашингтоні окрім Порошенка, ніхто з депутатів не прокоментував, навіть зі " слуг". Походу Єрмак сам в *уї, і не знає які вказівки роздавати. Він же приїхав на позитивні, " при параді" , а тут на тобі - " битва капітанів" кубок КВК сполучених штатів.
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01.03.2025 18:40 Відповісти
С Чарльзом III в прямом эфире тоже..?
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01.03.2025 18:43 Відповісти
про користність перекладачів:
1. Бери з собою перекладачя завжди і чим більше ти розуміеш мову того з ким перемовляєшься тим більше причин мати перекладачя - матимеш кілька зайвих секунд на обдумати відповідь поки тобі перекладають.
2. Твоя відповідь буде на рідній мові,
а не оте заікування - бе, ме, зе, "London is a capital of Great Britain"...
3. Тебе ніхто не перебьє під чяс відповіді, бо твій співрозмовник ніхєра не зрозуміє доки йому не перекладуть, а ти матимеш всі ті ж кілька зайвих секунд...
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01.03.2025 18:57 Відповісти
Дуже слушна порада !
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01.03.2025 19:08 Відповісти
Дякую, думав це на поверхні...
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01.03.2025 19:13 Відповісти
Для того щоб це розуміти ,треба багато спілкуватись з іноземцями , вести перемовини , тоді розумна людина починає це розуміти , або просто аналізувати поради .
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01.03.2025 22:48 Відповісти
Корону должен одеть.😎
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01.03.2025 18:58 Відповісти
І коронку на зуби.
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01.03.2025 19:18 Відповісти
По коментарях можна вести статистику скільки у Кремля корисних ідіотів і скільки в Путіна...
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01.03.2025 19:02 Відповісти
Ось перший
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01.03.2025 19:06 Відповісти
тут звичайний ідіот..корисним він став в 2019...
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02.03.2025 17:31 Відповісти
Ну, поки що ти перший.
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01.03.2025 19:19 Відповісти
А де бабуся?
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01.03.2025 19:06 Відповісти
Хоч кеди чисті взує?
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01.03.2025 19:18 Відповісти
Воно і туди у шльопанцях попреться?
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01.03.2025 19:21 Відповісти
chto vi xotite ot vashego prezidenta? von nash pm rab putina.. vi etogo xotite?
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01.03.2025 19:29 Відповісти
Боже, бережи короля від криворізької "демократичної"особи.
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01.03.2025 19:33 Відповісти
ЙОМУ ТЕЖ НАХАМИТЬ?!
А то Велика Британія занадто потужно нас підтримує...
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01.03.2025 20:15 Відповісти
У підштаниках припреться?
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01.03.2025 20:23 Відповісти
Пацанчік такой в футболочкє. Нєбрітий і с хріпотцой. Чьотко!
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01.03.2025 21:00 Відповісти
Отакої. Тепер Лідор точно буде почуватись Сонцесяйним і НАВІЧНО ! Трясця, коли його холера забере. Навічно.
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01.03.2025 21:34 Відповісти
Король Чарльз III - морський офіцер, він навчить юнгу зєлєнского як заходить в каюту капітана
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01.03.2025 23:29 Відповісти
С королём. В чёрненьком свитерочке.
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02.03.2025 11:51 Відповісти
 
 