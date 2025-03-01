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Новини Угода про позику з Великою Британією
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Україна та Британія підписали угоду про позику $3 млрд на обороноздатність

Україна та Британія підписали угоду про позику

Велика Британія та Україна підписали Угоду про надзвичайну позику Україні у 2,6 мільярда фунтів стерлінгів (близько $3 млрд) для оборони.

Про це пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

На зустрічі документ підписували канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз і міністр фінансів України Сергій Марченко.

Вони підписали Угоду про надзвичайну позику про прискорення надходжень до України, за якою Велика Британія надає ще 2,6 мільярда фунтів стерлінгів на підтримку обороноздатності України.

На заході були присутні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський, які 1 березня зустрічаються в Лондоні.

Також дивіться: Літак Зеленського вже приземлився у Лондоні, - The Guardian. ВIДЕО

У Мінфіні пояснили, що кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США.

Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

Фінансування надається на 30 років. Залучені кошти будуть спрямовані для фінансування закупівлі оборонних матеріалів, відповідно до потреб Української сторони.

Зустріч Зеленського та Стармера

1 березня 2025 року президент Володимир Зеленський прибув на Даунінг-стріт та зустрівся із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.

Британський прем'єр заявив, що Україну підтримуватимуть стільки, скільки потрібно.

Автор: 

Велика Британія (5553) позика (30)


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Топ коментарі
+25
Справжній ляпас Стармера маріонетці москви Трампу.
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01.03.2025 21:32
+9
Ти хоча б читав , що за рахунок заморожених російських активів. Парашинці віддадуть. Та ти й так знаєш.Просто пишеш по інстукції парашинського шефа.
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01.03.2025 21:59
+7
Віддавати?
Це не до Зеленського!
Йому головне багато грошей, щоб було з чого вкрасти!
А борги, то проблеми українців і наступного президента України.
Заодно знову насере Залужному, або комусь іншому.
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01.03.2025 21:44
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Хто вiддавати буде?
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01.03.2025 21:32 Відповісти
Всі хто залишаться в живих, мертві зможуть бути і далі вільними від кредитів.
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01.03.2025 21:34 Відповісти
ЗЄлю запросили на прийом до короля Чарльза ІІІ.... а одєть йому немає чого

біда, біда, знову у замизьганій бобочці попреться...

.
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01.03.2025 21:39 Відповісти
Ти переглянь у якому одязі американці приймали Моді і претензій не висували . Твоя платівка вже "заїзджена " , їй три роки . Чи тебе жаба давить що до короля не попадеш ?
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01.03.2025 21:58 Відповісти
Боксерський пояс натягне.
Як казав один кіногерой: "Хай думають, що ми спортсмени".
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02.03.2025 00:38 Відповісти
Віддавати?
Це не до Зеленського!
Йому головне багато грошей, щоб було з чого вкрасти!
А борги, то проблеми українців і наступного президента України.
Заодно знову насере Залужному, або комусь іншому.
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01.03.2025 21:44 Відповісти
Ти хоча б читав , що за рахунок заморожених російських активів. Парашинці віддадуть. Та ти й так знаєш.Просто пишеш по інстукції парашинського шефа.
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01.03.2025 21:59 Відповісти
Сьогодні активи заморожені!
Трамп з ху..ом домовляться і будуть розморожені.
І інших "попросить" так зробити.
А Володя в США тепер буде їздити в костюмі, помитий, побритий і зуби почищені.
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02.03.2025 00:32 Відповісти
Біжи борги відпрацьовувати , харе хєрню писати ((
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01.03.2025 21:59 Відповісти
Рашисти будуть віддавати. Читайте не тільки заголовки.

"Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів". Джерело: https://censor.net/ua/n3538704
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01.03.2025 22:01 Відповісти
расея
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01.03.2025 22:04 Відповісти
Справжній ляпас Стармера маріонетці москви Трампу.
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01.03.2025 21:32 Відповісти
Може і Король пару лярдов з казни підкине,?,)
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01.03.2025 21:40 Відповісти
Це такий чорний гумор , чи аби ляпнути ? Король просто дасть урок ввічливості таким як трумп .
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01.03.2025 22:01 Відповісти
Так, гумор - чорний. якщо ви одразу не зрозуміли.
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01.03.2025 22:03 Відповісти
Якщо гумор , то не зовсім доречний , бо цей прийом не ради найвеличнішого , а ради України , це сигнал іншим адекватним хто повинен бути у пріоритеті .
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01.03.2025 22:09 Відповісти
а ради України ,--- Справді??? - Так, Заради України!, та Її героїчного Народу! який чине спротив, агресії мордора, Та її президента! який представляє це Все! у своїй особі, на прийомі у його величності кооля Сполученого Королівства!, що не так? конспіролог ви наш,(
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01.03.2025 22:25 Відповісти
Га? Шо? Це кредит. Віддавати доведеться все рівно. В чому перемога?
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01.03.2025 22:01 Відповісти
Это ляпас нам в морду от "Суспільного"
Британія надасть Україні кредит у $2,93 млрд за рахунок заморожених активів РФ

https://www.pravda.com.ua/authors/6526cb36f10da/ Олена Івашків - Вівторок, 22 жовтня 2024, 06:37
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01.03.2025 23:30 Відповісти
Под честное слово елдака?
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01.03.2025 21:37 Відповісти
https://www.quora.com/When-did-the-phrase-Make-Britain-Great-Again-become-popular Make Britain Great Again!
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01.03.2025 21:39 Відповісти
НовоАнглія - - північно-східний регіон у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США, що включає шість штатів: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%82 Коннектикут, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82) Мен, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81 Массачусетс, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%80 Нью-Гемпшир, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4-%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4 Род-Айленд та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82 Вермонт. Нова Англія межує з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD Атлантичним океаном, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канадою та штатом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82) Нью-Йорк.

да, і затока таки дійсно Мексиканська

.
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01.03.2025 21:42 Відповісти
о , чірік! як мервому припарки
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01.03.2025 21:45 Відповісти
Головне щоб всі гроші пішли на зброю а не на книжки і е-бабусь
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01.03.2025 21:49 Відповісти
сейчас понемногу будут драного трампона и его свору опускать ! Игриво ... с улыбкой но постоянно ! Украина выстоит и победит а американский путин закончит свою никчемную жизнь за решеткой с приговором - предатель и враг США !
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01.03.2025 21:51 Відповісти
Ви хоч зрозуміли, що написали? Опустити Трампа, повісивши черговий кредит на шию українцям - це нова стратегія? Держборг уже зашкалює, а ми продовжуємо брати мільярди без чіткого плану повернення. Хто і як це віддаватиме? Чи відповідь стандартна - «після нас хоч потоп»?
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01.03.2025 21:55 Відповісти
Ну не бери , просто ляж і чекай коли до тебе кацапський шахед чи ракета прилетить , зате не будеш боргів мати . Все вірно людина написала - Європа трумпу його зарозумілого писка натирати починає , он сьогодні в Норвегії відмовилися американські військові кораблі заправляти через вибрики США проти України.
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01.03.2025 22:05 Відповісти
Емоції - це добре, але раціональний підхід до фінансів ще краще.

1. Держборг України вже перевищив 140 млрд доларів, і зобов'язання перед партнерами зростають. Наприклад, у 2023 році видатки на обслуговування держборгу перевищили витрати на освіту. Ми беремо мільярди, але без чіткої стратегії повернення. Як ці борги планують віддавати - збільшенням податків, продажем держактивів чи новими запозиченнями?

2. Допомога від США - не благодійність. Усі фінансові рішення ухвалюються з урахуванням їхньої вигоди. США вже скорочують обсяг безповоротної допомоги і переходять до кредитування. Наприклад, у січні 2024 року Байден оголосив, що більша частина нового фінансування надаватиметься у вигляді позик.

3. Європа vs. Трамп. Те, що окремі країни висловлюють невдоволення політикою США, не означає, що вони готові кардинально змінити курс. Навіть якщо Норвегія відмовилася заправляти американські кораблі (що варто перевірити, бо новина сумнівна), це не означає повного розвороту Європи. НАТО залишається єдиним фронтом, і без США Україна навряд чи отримає достатньо допомоги.

4. Гасла ≠ стратегія. Західні партнери хочуть бачити не лише боротьбу, а й фінансову дисципліну, ефективне використання коштів і чітке планування. Без цього навіть найкращі наміри можуть перетворитися на боргову пастку.

Захист України - безумовний пріоритет, але економічна стратегія теж має значення. Якщо аргументовано поясниш, як саме повертатимуться запозичені мільярди без негативних наслідків для населення - тоді питання зніметься. Якщо ж відповідь - «головне вижити, а далі якось буде» - то це не стратегія, а самозаспокоєння.
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01.03.2025 22:10 Відповісти
Навіщо так багато писати , краще ляж - і не бери ((
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01.03.2025 22:17 Відповісти
По факту є що написати, чи "Володя не пісатель, Володя чітатель"?
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01.03.2025 22:19 Відповісти
"По факту " якщо тобі є що писати із того що інші не розуміють , то напиши на Цензорі статтю , а не гавкоти як сірко з буди (( Але що ж ти напишеш , "раціональний" ти наш телепеню ((
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01.03.2025 22:22 Відповісти
Володя, успокойся, а то ще піною зійдеш) На відміну від тебе, шавки, я, як освідчена людина, навів аргументи і пояснив свою позицію. Але тут включився володя, і давай гавкати про своє...
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01.03.2025 22:26 Відповісти
Боже ж мій , мені попалася "освідчена" особа , а я і не розгледів її "освідченості" (( Тебе , ідіоте , хто "освідчував" - не свідки Єгови часом ? ((
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01.03.2025 23:14 Відповісти
По факту є що написати, чи як мавпочка в зоопарку - лише гівенцем можеш кидатись?)
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02.03.2025 09:14 Відповісти
По факту - ти "освідчений" . ))
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02.03.2025 13:55 Відповісти
Так не те що ти, чмоня неотесана...
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02.03.2025 14:22 Відповісти
Ідіотику "освідчений" , ану давай розкажи тут про свою "елітарність " ! Тільки помилки у тексті попроси щоб хтось виправив , бо дурнувато виглядаєш ))
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02.03.2025 14:28 Відповісти
А що мавпочці розказувати? Який сенс? Все одно ж звилин не вистачить переварити інформацію...
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02.03.2025 14:34 Відповісти
Для "освідченого" дурня персонально - слово "звивина" пишеться саме так , а не "звилина" , як ти , свинопасе , вважаєш ))
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02.03.2025 14:51 Відповісти
Схоже Володька не знає про таку штуку, як одруківка... Але радій думці, що хоч на чомусь мене підловив) Якщо життя нікчемне, по фактах нічого сказати - то я в тебе цю радість забирати не буду... Все ж таки розумових інвалідів я не ображаю, тому можеш видихнути
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02.03.2025 18:11 Відповісти
Схоже на те , що я , на відміну від тебе , "освяченого" свинопаса , знаю що таке одрук , та чим це відрізняється від того випадку , коли якийсь ідіот робить спробу писати українською коли думає кацапською
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02.03.2025 19:06 Відповісти
А ви хоч би до кінця прочитали статтю, то знали б що кредит буде погашатись за рахунок рашистських активів, які заблоковані у Великобританії.
З іншого боку, у вас є гроші на зброю? Чи ви думаєте що рашистські ракети воїни мають з рогаток збивати?
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01.03.2025 22:10 Відповісти
А якщо почитати ще далі, а не тільки гарні слова і гасла в статті, то виходить щось таке:

1. Використання прибутків від заморожених активів РФ може стикнутися з оскарженнями в судах та блокуванням у деяких країнах G7. Якщо юридичні ризики реалізуються, Україна може залишитися без очікуваного джерела погашення боргу.

2. Кошти спрямовуються на військові потреби, що критично зараз, але не допомагає стабілізації економіки у довгостроковій перспективі. Це означає, що після війни Україна матиме додатковий борг без чіткого механізму його обслуговування поза доходами від активів РФ.

3. Прибутки від активів залежать від ринкових умов та політичних рішень. Якщо ці доходи зменшаться або заморожені активи буде розблоковано, Україні доведеться шукати нові джерела для обслуговування боргу.

Іншими словами - не все так просто, і підставити нас з цим кредитом дуже просто...
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01.03.2025 22:11 Відповісти
Ти недоумок який читати й не навчився?

Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Джерело: https://censor.net/ua/n3538704
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02.03.2025 00:06 Відповісти
Якщо ти не навчився читати, це не мої проблеми. Може закордоном вже і українську починаєш забувати? Вище мій коментар з явними аргументами, але схоже, у вас, "закордонних патріотів" все чудово. То якщо все супер, чого не в Україні?
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02.03.2025 09:12 Відповісти
Ще один кредит у 2,6 млрд фунтів. Загальний держборг України вже перевищує 100% ВВП, а ми продовжуємо нарощувати зобов'язання. Питання просте: хто і за які гроші це все віддаватиме? Чи є хоч якийсь план щодо обслуговування цих боргів, окрім «будемо шукати нові кредити»?
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01.03.2025 21:54 Відповісти
Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США. Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

Фінансування надається на 30 років. Залучені кошти будуть спрямовані для фінансування закупівлі оборонних матеріалів, відповідно до потреб Української сторони".
показати весь коментар
01.03.2025 22:02 Відповісти
1. Використання прибутків від заморожених активів РФ може стикнутися з оскарженнями в судах та блокуванням у деяких країнах G7. Якщо юридичні ризики реалізуються, Україна може залишитися без очікуваного джерела погашення боргу.

2. Кошти спрямовуються на військові потреби, що критично зараз, але не допомагає стабілізації економіки у довгостроковій перспективі. Це означає, що після війни Україна матиме додатковий борг без чіткого механізму його обслуговування поза доходами від активів РФ.

3. Прибутки від активів залежать від ринкових умов та політичних рішень. Якщо ці доходи зменшаться або заморожені активи буде розблоковано, Україні доведеться шукати нові джерела для обслуговування боргу.

Іншими словами - не все так просто, і підставити нас з цим кредитом дуже просто...
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01.03.2025 22:06 Відповісти
Тебе чому це так гребе? На тебе рашист подасть в суд чи на ВБ, як держателя заморожених кремлівських активів? Вони краще від тебе знають як їм розпоряджатися рашистськими активами
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02.03.2025 00:11 Відповісти
Кредитне навантаження має прямий вплив на рівень життя та стан економіки. Чим більше кредитів - тим більше коштів необхідно повертати, що, своєю чергою, створює тиск на зарплати, ціни та податки. Іншими словами, високий рівень боргових зобов'язань знижує купівельну спроможність населення та впливає на економічну стабільність. Саме тому мене це хвилює - адже в результаті черговий кредит лягає на плечі таких, як я. А от твоя емоційна реакція, зважаючи на те, що ти перебуваєш за кордоном, викликає питання.
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02.03.2025 09:11 Відповісти
По факту є що сказати, чи у вас зелених ботів, по методичці тільки одне - всіх дибілами обзивати?
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01.03.2025 22:15 Відповісти
Походу Трампона сливают
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01.03.2025 22:03 Відповісти
Ти за нього переживаєш ?
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01.03.2025 22:06 Відповісти
Ну дедушка старый с деменцией, жалко его немного 😁
Хотя нет, вру, не жалко 🤣
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01.03.2025 22:12 Відповісти
щоб він до завтра здох , разом з тим придуркуватим венсом
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01.03.2025 22:24 Відповісти
Тільки не давайте грошима , будь ласочка .
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02.03.2025 00:04 Відповісти
ну і як довго гроші рф будуть заморожені і хто буде віддавати кредит після розморожування? цікаво було б на повний текст з коментарями подивитись
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02.03.2025 04:25 Відповісти
 
 