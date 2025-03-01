Україна та Британія підписали угоду про позику $3 млрд на обороноздатність
Велика Британія та Україна підписали Угоду про надзвичайну позику Україні у 2,6 мільярда фунтів стерлінгів (близько $3 млрд) для оборони.
Про це пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.
На зустрічі документ підписували канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз і міністр фінансів України Сергій Марченко.
Вони підписали Угоду про надзвичайну позику про прискорення надходжень до України, за якою Велика Британія надає ще 2,6 мільярда фунтів стерлінгів на підтримку обороноздатності України.
На заході були присутні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський, які 1 березня зустрічаються в Лондоні.
У Мінфіні пояснили, що кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США.
Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.
Фінансування надається на 30 років. Залучені кошти будуть спрямовані для фінансування закупівлі оборонних матеріалів, відповідно до потреб Української сторони.
Зустріч Зеленського та Стармера
1 березня 2025 року президент Володимир Зеленський прибув на Даунінг-стріт та зустрівся із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.
Британський прем'єр заявив, що Україну підтримуватимуть стільки, скільки потрібно.
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біда, біда, знову у замизьганій бобочці попреться...
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Як казав один кіногерой: "Хай думають, що ми спортсмени".
Це не до Зеленського!
Йому головне багато грошей, щоб було з чого вкрасти!
А борги, то проблеми українців і наступного президента України.
Заодно знову насере Залужному, або комусь іншому.
Трамп з ху..ом домовляться і будуть розморожені.
І інших "попросить" так зробити.
А Володя в США тепер буде їздити в костюмі, помитий, побритий і зуби почищені.
"Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів". Джерело: https://censor.net/ua/n3538704
Британія надасть Україні кредит у $2,93 млрд за рахунок заморожених активів РФ
https://www.pravda.com.ua/authors/6526cb36f10da/ Олена Івашків - Вівторок, 22 жовтня 2024, 06:37
да, і затока таки дійсно Мексиканська
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1. Держборг України вже перевищив 140 млрд доларів, і зобов'язання перед партнерами зростають. Наприклад, у 2023 році видатки на обслуговування держборгу перевищили витрати на освіту. Ми беремо мільярди, але без чіткої стратегії повернення. Як ці борги планують віддавати - збільшенням податків, продажем держактивів чи новими запозиченнями?
2. Допомога від США - не благодійність. Усі фінансові рішення ухвалюються з урахуванням їхньої вигоди. США вже скорочують обсяг безповоротної допомоги і переходять до кредитування. Наприклад, у січні 2024 року Байден оголосив, що більша частина нового фінансування надаватиметься у вигляді позик.
3. Європа vs. Трамп. Те, що окремі країни висловлюють невдоволення політикою США, не означає, що вони готові кардинально змінити курс. Навіть якщо Норвегія відмовилася заправляти американські кораблі (що варто перевірити, бо новина сумнівна), це не означає повного розвороту Європи. НАТО залишається єдиним фронтом, і без США Україна навряд чи отримає достатньо допомоги.
4. Гасла ≠ стратегія. Західні партнери хочуть бачити не лише боротьбу, а й фінансову дисципліну, ефективне використання коштів і чітке планування. Без цього навіть найкращі наміри можуть перетворитися на боргову пастку.
Захист України - безумовний пріоритет, але економічна стратегія теж має значення. Якщо аргументовано поясниш, як саме повертатимуться запозичені мільярди без негативних наслідків для населення - тоді питання зніметься. Якщо ж відповідь - «головне вижити, а далі якось буде» - то це не стратегія, а самозаспокоєння.
З іншого боку, у вас є гроші на зброю? Чи ви думаєте що рашистські ракети воїни мають з рогаток збивати?
1. Використання прибутків від заморожених активів РФ може стикнутися з оскарженнями в судах та блокуванням у деяких країнах G7. Якщо юридичні ризики реалізуються, Україна може залишитися без очікуваного джерела погашення боргу.
2. Кошти спрямовуються на військові потреби, що критично зараз, але не допомагає стабілізації економіки у довгостроковій перспективі. Це означає, що після війни Україна матиме додатковий борг без чіткого механізму його обслуговування поза доходами від активів РФ.
3. Прибутки від активів залежать від ринкових умов та політичних рішень. Якщо ці доходи зменшаться або заморожені активи буде розблоковано, Україні доведеться шукати нові джерела для обслуговування боргу.
Іншими словами - не все так просто, і підставити нас з цим кредитом дуже просто...
Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Джерело: https://censor.net/ua/n3538704
Фінансування надається на 30 років. Залучені кошти будуть спрямовані для фінансування закупівлі оборонних матеріалів, відповідно до потреб Української сторони".
2. Кошти спрямовуються на військові потреби, що критично зараз, але не допомагає стабілізації економіки у довгостроковій перспективі. Це означає, що після війни Україна матиме додатковий борг без чіткого механізму його обслуговування поза доходами від активів РФ.
3. Прибутки від активів залежать від ринкових умов та політичних рішень. Якщо ці доходи зменшаться або заморожені активи буде розблоковано, Україні доведеться шукати нові джерела для обслуговування боргу.
Іншими словами - не все так просто, і підставити нас з цим кредитом дуже просто...
Хотя нет, вру, не жалко 🤣