Україна та Британія підписали угоду про позику $3 млрд на обороноздатність

Велика Британія та Україна підписали Угоду про надзвичайну позику Україні у 2,6 мільярда фунтів стерлінгів (близько $3 млрд) для оборони.

Про це пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

На зустрічі документ підписували канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз і міністр фінансів України Сергій Марченко.

Вони підписали Угоду про надзвичайну позику про прискорення надходжень до України, за якою Велика Британія надає ще 2,6 мільярда фунтів стерлінгів на підтримку обороноздатності України.

На заході були присутні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський, які 1 березня зустрічаються в Лондоні.

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У Мінфіні пояснили, що кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США.

Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

Фінансування надається на 30 років. Залучені кошти будуть спрямовані для фінансування закупівлі оборонних матеріалів, відповідно до потреб Української сторони.

Зустріч Зеленського та Стармера

1 березня 2025 року президент Володимир Зеленський прибув на Даунінг-стріт та зустрівся із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.

Британський прем'єр заявив, що Україну підтримуватимуть стільки, скільки потрібно.