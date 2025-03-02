Мелоні перед зустріччю із Зеленським провела телефонну розмову з Трампом

У суботу, 1 березня, очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні провела телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом.

Про це йдеться у повідомленні італійського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері прем'єр-міністр Джорджа Мелоні провела телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, зокрема, з огляду на її завтрашню зустріч в Лондоні з президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні закликала до негайного саміту між США, європейськими державами та союзниками, щоб поговорити про вирішення викликів. Її заклик прозвучав на тлі суперечки, яка сталася між президентами України та США.

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