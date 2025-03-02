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Новини Розмова Мелоні з Трампом
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Мелоні перед зустріччю із Зеленським провела телефонну розмову з Трампом

Мелоні поговорила по телефону з Трампом

У суботу, 1 березня, очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні провела телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом.

Про це йдеться у повідомленні італійського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері прем'єр-міністр Джорджа Мелоні провела телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, зокрема, з огляду на її завтрашню зустріч в Лондоні з президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні закликала до негайного саміту між США, європейськими державами та союзниками, щоб поговорити про вирішення викликів. Її заклик прозвучав на тлі суперечки, яка сталася між президентами України та США.

Читайте також: Потрібен негайний саміт між США, європейцями та союзниками, - Мелоні

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Трамп Дональд (5498) Мелоні Джорджа (133)


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Топ коментарі
+9
Наймогутніший союзник це США а не старий патлатий уй@бок з його кодлом таких же дегенератів,які всі разом смокчуть у *****. І це сумна іронія.
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02.03.2025 07:18
+6
Та срав він на всіх. нарціс-ідіот дорвався до влади. Незабаром він почне демонтовувати як демократію так і самі США. Аідразу після оголошення результатів виборів я писав шо демократи просрали не тільки виблри а і демократію та самі США.
Трамп це четвертий вершнік Апокаліпсісу.
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02.03.2025 07:09
+4
уявляю що її втирав старий павіан з гольф корту
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02.03.2025 02:07
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уявляю що її втирав старий павіан з гольф корту
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02.03.2025 02:07 Відповісти
фільм про Wonder Woman а потім прийняли piña colada
оце життя 🍹
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02.03.2025 02:46 Відповісти
Потім політики разом із деякими потенційними членами... А з Мелоні не гріх х такими члєнами ходити
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02.03.2025 07:16 Відповісти
крем від загару
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02.03.2025 02:45 Відповісти
погляд такий, хайль-партійний!
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02.03.2025 03:32 Відповісти
Мелоні перед зустріччю із Зеленським провела телефонну розмову з Трампом. Трамп її послав, як, свого часу і Зеленського.
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02.03.2025 04:55 Відповісти
Італійська поштова картка 1937 року. "Саме цю росію ми бачимо, як її поглинає безодня абсурдних утопій, з її суперкапіталістичним соціальним хаосом, з її безкінечними стражданнями, з її звірячими злочинами..."

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02.03.2025 05:57 Відповісти
Наймогутніший союзник це США а не старий патлатий уй@бок з його кодлом таких же дегенератів,які всі разом смокчуть у *****. І це сумна іронія.
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02.03.2025 07:18 Відповісти
Погаси дупу.
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02.03.2025 07:34 Відповісти
Щезни,ідіот
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02.03.2025 08:20 Відповісти
То тупий бот-немовля з Параші.

fgh sas

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 25.02.2025
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02.03.2025 07:58 Відповісти
fgh sas і що він мав погодитись на капітуляцію здачу 5 обласних центрів з областями і демілітаризацію?? просвіти нас геніє дипломатії
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02.03.2025 11:23 Відповісти
Та срав він на всіх. нарціс-ідіот дорвався до влади. Незабаром він почне демонтовувати як демократію так і самі США. Аідразу після оголошення результатів виборів я писав шо демократи просрали не тільки виблри а і демократію та самі США.
Трамп це четвертий вершнік Апокаліпсісу.
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02.03.2025 07:09 Відповісти
Думка бота-немовля з Параші. 🤣🤣🤣🤣
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02.03.2025 07:34 Відповісти
Власть в мире захватили стреперы-маразматики а Трамп профукает окончательно все мировое влияние США которое начало рушится еще с приходом безхребетного Обамы.
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02.03.2025 09:09 Відповісти
Політика при Трампу перетворилася на якісь ефемерні угоди з постійним лизанням одне одного всюди і як тільки можна. Збоченці якісь...
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02.03.2025 07:18 Відповісти
Всі вони сидять під США, навіть Китай не рипається на Тайвань, і не треба строїть собі ніяких ілюзій.
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02.03.2025 07:44 Відповісти
Trofim ага і не рве тайванські комуніції на дні , страус витягни голову із ж*пи
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02.03.2025 11:26 Відповісти
Глас вопіющего в пустелі трампла.
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02.03.2025 08:09 Відповісти
Могущество Америки далеко в прошлом, если в стране нет достойного выбора в президенты, кроме дебилов, то это слабая страна и мы это все видим сегодня.

Пришло время Европе взять на себя роль мирового лидера и делать это нужно быстро, не оглядываясь на дряхлого параноика из Америки.
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02.03.2025 09:06 Відповісти
Раскройте мозги и не пишите чушь.
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02.03.2025 09:34 Відповісти
Ой, чиї це кокошнік вуха стирчать?
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02.03.2025 09:42 Відповісти
Як там твій вареник??? мозоль натерли ?
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02.03.2025 10:01 Відповісти
- Русіш культуріш?
- А *****?!
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02.03.2025 10:20 Відповісти
Ага, Київ за три дні.
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02.03.2025 09:43 Відповісти
Всі кинулись дзонити тампону, а їм би дружно ігнор увімкнути по повній програмі.
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02.03.2025 16:41 Відповісти
 
 