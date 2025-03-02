Найближчими днями Лондон стане майданчиком для вирішальних дискусій щодо України, - посол Залужний
Найближчими днями у столиці Великої Британії відбудуться вирішальні дискусії щодо України та її підтримки.
Про це у соцмережі Х заявив колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у вЕликій Британії Валерій Залужний, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ця війна є випробуванням нашої стійкості та мужності, розкриваючи як нашу силу, так і відданість наших справжніх союзників. Найближчими днями Лондон стане майданчиком для вирішальних дискусій щодо України та підтримки, яка нам потрібна. Дорога попереду буде непростою, але разом ми подолаємо всі труднощі", - заявив посол.
Залужний також опублікував світлину зустрічі президента Володимира Зеленського в Лондоні.
Нагадаємо, що 1 березня президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Великої Британії із зустрічі з премʼєр-міністром цієї країни Кіром Стармером.
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я б хотів українського Леха Валесу але нема такого на небокраї
там і їрмаки були і чон ду хван і усякі зелі місцевого розливу
до сих пір не можуть корупцію подолать і кожний новий президент вважає своїм обов'язком посадити не мільйон дерев а попередника 😀
але при цьому люди живуть нормально у 30км від демаркаційної лінії
як на мене то для України це приклад to follow
500 млн населення
2 млн збройні сили
.....
Дайте хто скільки може, ми з Закарпаття, нас затопило!
Просто бикувати ще й у Лондоні - це ******* ЗЄ особисто.
ВВП Європи (+Канада, Австралія та Японія, які зброєю не допомагають, але гроші дають) - це близько $20 трлн. Тобто. компенсувати треба 0,2% їх сукупного ВВП (до 0,2% ВВП, що вони вже дають).
Інфографіка порівняння воєнного потенціалу Європа+Україна зі США, Китаєм та пітьмою.- https://x.com/_thin_red_line_/status/1895827848314953730 тут.