Найближчими днями Лондон стане майданчиком для вирішальних дискусій щодо України, - посол Залужний

Найближчими днями у столиці Великої Британії відбудуться вирішальні дискусії щодо України та її підтримки.

Про це у соцмережі Х заявив колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у вЕликій Британії Валерій Залужний, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ця війна є випробуванням нашої стійкості та мужності, розкриваючи як нашу силу, так і відданість наших справжніх союзників. Найближчими днями Лондон стане майданчиком для вирішальних дискусій щодо України та підтримки, яка нам потрібна. Дорога попереду буде непростою, але разом ми подолаємо всі труднощі", - заявив посол.

Залужний також опублікував світлину зустрічі президента Володимира Зеленського в Лондоні.

Нагадаємо, що 1 березня президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Великої Британії із зустрічі з премʼєр-міністром цієї країни Кіром Стармером.

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