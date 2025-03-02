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Новини Саміт в Лондоні 2 березня
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Найближчими днями Лондон стане майданчиком для вирішальних дискусій щодо України, - посол Залужний

Залужний про зустрічі лідерів в Лондоні

Найближчими днями у столиці Великої Британії відбудуться вирішальні дискусії щодо України та її підтримки.

Про це у соцмережі Х заявив колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у вЕликій Британії Валерій Залужний, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ця війна є випробуванням нашої стійкості та мужності, розкриваючи як нашу силу, так і відданість наших справжніх союзників. Найближчими днями Лондон стане майданчиком для вирішальних дискусій щодо України та підтримки, яка нам потрібна. Дорога попереду буде непростою, але разом ми подолаємо всі труднощі", - заявив посол.

Залужний також опублікував світлину зустрічі президента Володимира Зеленського в Лондоні.

Нагадаємо, що 1 березня президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Великої Британії із зустрічі з премʼєр-міністром цієї країни Кіром Стармером.

Дивіться також: Зеленський обговорив зі Стармером кроки для посилення позицій України та гарантії безпеки. ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5553) Залужний Валерій (723)


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Топ коментарі
+15
Пане Залужний, обережно там, є можливість встряти в зелене лайно....
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02.03.2025 00:46
+15
Та нє. Горбатого могила виправить.
Просто бикувати ще й у Лондоні - це ******* ЗЄ особисто.
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02.03.2025 01:02
+13
Зеленський біля Залужного виглядає як бездомний!
Дайте хто скільки може, ми з Закарпаття, нас затопило!
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02.03.2025 00:48
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Зеленський приїхав за гарантіями недоторканності в разі виборів.
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02.03.2025 01:09 Відповісти
щойно вилуплене!
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02.03.2025 01:11 Відповісти
Ішачило ригівське ділитись доходами від вкрадених підприємств та ресурсів у Народу України не буде!! Буде постійно петлять та якомога довше затягувати війну!!
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02.03.2025 09:30 Відповісти
Пане Залужний, обережно там, є можливість встряти в зелене лайно....
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02.03.2025 00:46 Відповісти
буде українським Деголлем може привнесе якусь стабільність
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02.03.2025 02:01 Відповісти
не ті сталеві яйця...
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02.03.2025 02:03 Відповісти
ну а хто тоді коли?
я б хотів українського Леха Валесу але нема такого на небокраї
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02.03.2025 02:05 Відповісти
зважаючі на історію і костюми? - їрмак....
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02.03.2025 02:23 Відповісти
ну може - подивіться на історію післявоєнної Південної Кореї
там і їрмаки були і чон ду хван і усякі зелі місцевого розливу
до сих пір не можуть корупцію подолать і кожний новий президент вважає своїм обов'язком посадити не мільйон дерев а попередника 😀
але при цьому люди живуть нормально у 30км від демаркаційної лінії
як на мене то для України це приклад to follow
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02.03.2025 02:33 Відповісти
надивився вже вчора трьох ідіотів в прпямому ефірі - з мене достатньо..
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02.03.2025 02:40 Відповісти
не тей яйценосець...
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02.03.2025 02:51 Відповісти
У тебе, смугастий? Вірю, бо воював би сьогодні за Україну, а не свого поганого рота, папуківающєва, одкривав на Генерала, який врятував Україну в 2022, і дав хрипатому ганд..ну шанс увійти у історію
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02.03.2025 06:53 Відповісти
е ні....далеко куцому до зайця (амер.приказка)....
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02.03.2025 10:02 Відповісти
він уже цим лайном вимазаний з ніг до голови....
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02.03.2025 09:59 Відповісти
Не зможе ні Лондон, ні Європа замінити США навіть наполовину.
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02.03.2025 00:48 Відповісти
Чому така впевненість?
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02.03.2025 00:51 Відповісти
Через пів-року побачиш.
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02.03.2025 01:08 Відповісти
без Штатів розвитку не буде тому що не буде справжнього ринкового капіталізму який розкриває людський потенціал і приваблює інвесторів
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02.03.2025 02:03 Відповісти
за 4 роки ви буде мати не Штати, а американську *********
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02.03.2025 06:34 Відповісти
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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02.03.2025 07:50 Відповісти
йди ти на йух,амер! ми вже побачили амеро людський капітал на прикладі Рваного Вуха,Венса,МАГА,Маска,Саймза тощо...Канада,Данія,Панама,Мексика теж добре побачили..
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02.03.2025 10:04 Відповісти
Європа:
500 млн населення
2 млн збройні сили
.....
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02.03.2025 00:53 Відповісти
Можна додати, що за будь-яких розкладів трумп виділить Україні нуль цілих ґуй десятих.
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02.03.2025 00:58 Відповісти
Забагато 0... Нема в нас стіки копалин(
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02.03.2025 01:51 Відповісти
😂😂😂
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02.03.2025 07:52 Відповісти
Не сміши.
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02.03.2025 01:11 Відповісти
Зеленський біля Залужного виглядає як бездомний!
Дайте хто скільки може, ми з Закарпаття, нас затопило!
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02.03.2025 00:48 Відповісти
Барон з 95 кварталу
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02.03.2025 00:51 Відповісти
а погляд у зеленського помягшав ...на Залужного дивиться з вдячністью ...може перестав соромитися бути людиною ? після стусанів в США...
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02.03.2025 00:53 Відповісти
Та нє. Горбатого могила виправить.
Просто бикувати ще й у Лондоні - це ******* ЗЄ особисто.
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02.03.2025 01:02 Відповісти
горбатого... й не випрямить.
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02.03.2025 01:16 Відповісти
@ Чи зможе Європа компенсувати $35 млрд на рік з американської допомоги? Та запросто.
ВВП Європи (+Канада, Австралія та Японія, які зброєю не допомагають, але гроші дають) - це близько $20 трлн. Тобто. компенсувати треба 0,2% їх сукупного ВВП (до 0,2% ВВП, що вони вже дають).

Інфографіка порівняння воєнного потенціалу Європа+Україна зі США, Китаєм та пітьмою.- https://x.com/_thin_red_line_/status/1895827848314953730 тут.
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02.03.2025 01:42 Відповісти
Інсайди з пітьми на тему:

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02.03.2025 02:18 Відповісти
Санич і цього "британця" нагне
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02.03.2025 11:13 Відповісти
Лучше бы ***** хпипатый вернул Залужного и заслания в Великобританию. И вновь поставил его на прежнюю должность,что бы ЗСУ не сдавали город за городом и село за селом как клоун и кремль того хочет. Так клоун никогда этого не сделает, не для этого он Залужного уволил и послал подальше от Украины, боясь в его лице своего конкурента. И ему абсолютно насрать что будет с нашей страной,главное что бы Залужный не занял его место, хотя сам Залужный о том что хочет быть президентом Украины даже никогда и слова не проронил. А клоун с перепугу уже обосрался его. Вот такая серливая мразь наш "президент"
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02.03.2025 11:57 Відповісти
Нажаль у Штатів є ризик розвалитися
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02.03.2025 14:39 Відповісти
 
 