Країни Балтії дуже незадоволені тим, що Велика Британія не запросила їхніх лідерів на саміт по Україні, - Sky News

Країни Балтії "дуже незадоволені" тим, що Велика Британія не запросила їхніх лідерів приєднатися до саміту щодо України, який відбудеться 2 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

Джерело, обізнане з ситуацією, попередило, що в Москві з цікавістю помітять, що Латвія, Литва та Естонія були виключені з числа учасників саміту.

Кір Стармер має прийняти у неділю лідерів понад десятка європейських країн на саміті у Великій Британії, щоб обговорити війну Росії в Україні та ширшу європейську безпеку.

Президент України Володимир Зеленський також має бути присутнім на саміті.

Дипломатичне джерело підтвердило, що Стармер матиме телефонну розмову з лідерами країн Балтії, але зазначило, що це погана заміна неучасті в саміті.

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"Ми дійсно дуже незадоволені відмовою запросити балтійських лідерів", – зазначило джерело.

Три балтійські країни, розташовані на східному фланзі НАТО на кордоні з Росією, є одними з найбільших прихильників України. Вони надають зброю і фінансову допомогу українським збройним силам у боротьбі з російським вторгненням.

Прем’єр Британії Стармер непередодні, після сварки за участю президента Зеленського у Білому домі, провів телефонну розмову з українським президентом і підтвердив, що чекає його на саміті в Лондоні.

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