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Новини Гарантії безпеки Саміт в Лондоні 2 березня
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Країни Балтії дуже незадоволені тим, що Велика Британія не запросила їхніх лідерів на саміт по Україні, - Sky News

Країни Балтії не запросили на саміт у Лондон

Країни Балтії "дуже незадоволені" тим, що Велика Британія не запросила їхніх лідерів приєднатися до саміту щодо України, який відбудеться 2 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

Джерело, обізнане з ситуацією, попередило, що в Москві з цікавістю помітять, що Латвія, Литва та Естонія були виключені з числа учасників саміту.

Кір Стармер має прийняти у неділю лідерів понад десятка європейських країн на саміті у Великій Британії, щоб обговорити війну Росії в Україні та ширшу європейську безпеку.

Президент України Володимир Зеленський також має бути присутнім на саміті.

Дипломатичне джерело підтвердило, що Стармер матиме телефонну розмову з лідерами країн Балтії, але зазначило, що це погана заміна неучасті в саміті.

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"Ми дійсно дуже незадоволені відмовою запросити балтійських лідерів", – зазначило джерело.

Три балтійські країни, розташовані на східному фланзі НАТО на кордоні з Росією, є одними з найбільших прихильників України. Вони надають зброю і фінансову допомогу українським збройним силам у боротьбі з російським вторгненням.

Прем’єр Британії Стармер непередодні, після сварки за участю президента Зеленського у Білому домі, провів телефонну розмову з українським президентом і підтвердив, що чекає його на саміті в Лондоні.

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Автор: 

Велика Британія (5553) Зеленський Володимир (23697) саміт (764) Стармер Кір (184)


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Топ коментарі
+23
Господи, ну неужели после всего происходящего у Европы не хватает ума сплотиться, без всяких обид и распрей?

Вас же перебьют поодиночке, как цыплят!
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01.03.2025 12:31
+11
Тут Британія прошляпила
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01.03.2025 12:29
+11
Ще є час запросити.
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01.03.2025 12:35
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Ну давайте! Ще й у Європі пересериться!!!!
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01.03.2025 12:29 Відповісти
Головне , що ЗЄ зумів живим вибратися із рижої америки.
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01.03.2025 12:55 Відповісти
А куди запхати орбана з фіцою?
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01.03.2025 14:39 Відповісти
Тут Британія прошляпила
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01.03.2025 12:29 Відповісти
что за бред ты несешь москаль )))) по твоему страны Балтии располагаются сразу за курской волостью которую орки отбивают хер знает сколько
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01.03.2025 13:41 Відповісти
Господи, ну неужели после всего происходящего у Европы не хватает ума сплотиться, без всяких обид и распрей?

Вас же перебьют поодиночке, как цыплят!
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01.03.2025 12:31 Відповісти
Ну, скорее всего он собирает возможных доноров всей будущей движухи и тех, кого нужно убедить помогать Украине. А со странами Балтии вопросов нет, их позиция известна на 100%. Хотя там могут быть и другие мысли.
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01.03.2025 12:32 Відповісти
Вообще-то в ЕС и в НАТО все решения принимаются не большинством, а единогласно. Даже маленький Кипр может заблокировать решение в ЕС.
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01.03.2025 13:37 Відповісти
Наскільки зрозуміло, військову допомогу Україні весь час надають окремі країни, а не ЄС і НАТО. ЄС надавав лише фінансову, але це не те.
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01.03.2025 13:42 Відповісти
Поэтому я и говорю - скорее всего собирают возможных доноров. Средства, которые выделяли США, нужно как-то заменить.
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01.03.2025 13:44 Відповісти
Цілком можливо. Як і те, що мова на цьому саміті йтиме про те, як європейським країнам в першу чергу захистити себе. Країни Балтії, які куйло теж вважає зоною свого впливу, швидше за все, просто вже списані з європейських рахунків, в разі чого.
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01.03.2025 13:52 Відповісти
Збирається не ЄС чи НАТО, консенсус до дупи. Збираються в кого сталеві яйки.
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01.03.2025 14:42 Відповісти
Навпаки, збираються ті, що рідко обгидились, залишившись без американського захисту.
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01.03.2025 20:10 Відповісти
Обгидився ботоксний опариш у валізку, якщо потребує таких примітивних імбецилів, як ти. ))
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01.03.2025 20:33 Відповісти
Якщо опа наймає таких, як ти, ідіотів, значить там дійсно все в жопі.
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01.03.2025 20:47 Відповісти
Це з тебе користі нуль, а країни Балтії допомагають нам найбільшою серед усіх часткою свого бюджету, не кажучи вже про політичну роботу.
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01.03.2025 17:42 Відповісти
Країни Балтії - дотаційні. Тому допомагають вони грошима ЄС, а не власними.
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01.03.2025 17:58 Відповісти
На ці гроші козломорді кацапи дохнуть пречудово завдяки позиції і рвшенню саме країн Балтії, отже твій тупий триндьож повз касу. ))
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01.03.2025 19:50 Відповісти
Авжеж. Якби не країни Бальтії, Україна давно вже б програла. Не сміши хоч. В цій новині відображена вся вага балтійських країн.
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01.03.2025 20:08 Відповісти
Як же ж тобі за кацапів болить, валянку недолугий. ))
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01.03.2025 20:11 Відповісти
Коли аргументів нема, починається "ти кацап".
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01.03.2025 20:13 Відповісти
Вже обісрався на болотах, тупий лопатоїде з дебільною методичкою? ))
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01.03.2025 20:30 Відповісти
Британія не країна ЄС, тому діє поза механізмами союзу. До того ж обмеження кола учасників дозволяють апріорі виключити штрейхбрейкерів.
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02.03.2025 16:38 Відповісти
Ще є час запросити.
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01.03.2025 12:35 Відповісти
Населення як в сусідньому Петербурзі. ВВП ще менше. Впливу на світову і європейську політику ніяке. Навіщо вони в Лондоні?
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01.03.2025 12:36 Відповісти
Справа честі.
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01.03.2025 12:38 Відповісти
Хробак кацапський, чого ти либу тягнеш?
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01.03.2025 12:54 Відповісти
Кацапська риторика
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01.03.2025 13:04 Відповісти
Твій тупий пук - три кацапських копійки в базарний день, впливу поза болотами ніякого. Навіщо ти тут, мавпо безхвоста?
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01.03.2025 17:46 Відповісти
Називається перші ластівки...
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01.03.2025 12:36 Відповісти
Велика Британія не запросила їхніх лідерів на саміт по Україні ? Подібне теж вже не раз було в історії Європи - допускати тільки тих, які схильні до опортунізму.
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01.03.2025 12:44 Відповісти
Якось тупо вийшло. В любому випадку європейцям потрібно триматися разом.
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01.03.2025 12:50 Відповісти
Країни Балтії мають досить невелику вагу, щоб брати до уваги їхні бажання
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01.03.2025 13:04 Відповісти
Вони мають велику вагу для України і їм загрожує реальна небезпека від парашки.
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01.03.2025 13:10 Відповісти
Невелику вагу у світі. До чого тут Україна й небезпека від рашки?
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01.03.2025 20:35 Відповісти
ЄДНАННЯ. Ось що всіх нас врятує і це без жартів. Але є одне але це без Контрацептива Йорбана та дуполиза фіцо
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01.03.2025 13:41 Відповісти
Все іде до того що і я не я і хата не моя. Це буде загибель Європи
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01.03.2025 13:44 Відповісти
Нема вже Європи. А, можливо, і не було ніколи. І, в разі чого, повториться 39-й, більшість європейських країн просто підніме перед куйлом білий прапор, як тоді перед Гітлером.
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01.03.2025 13:55 Відповісти
Надіюсь, до неділі вони будуть запрошені
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01.03.2025 14:49 Відповісти
А хто їх буде слухати ?
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01.03.2025 16:22 Відповісти
 
 