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Новини Саміт в Лондоні 2 березня
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Зеленський прибув на саміт європейських лідерів у Лондоні

Зеленський прибув на саміт лідерів Європи

У неділю, 2 березня, в Лондоні відбуватиметься саміт європейський лідерів щодо України. Президент Володимир Зеленський вже прибув на подію.

Про це пише The Guardian та інші ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Зеленський прибув до Ланкастер-хаусу, де його тепло зустрів прем'єр Британії Кір Стармер. Вони коротко поспілкувалися перед зустріччю європейських лідерів.

Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

Дивіться також: Європейські лідери продовжують прибувати на саміт у Лондоні. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) саміт (764)


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Топ коментарі
+17
трамп своїми заявами підштовхнув Європу ще до більшої консолідації, будемо сподіватись на краще.
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02.03.2025 16:29
+16
Хай там і залишається
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02.03.2025 16:24
+14
Бідоносець Зєля - то завжди до лиха...
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02.03.2025 16:27
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Хай там і залишається
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02.03.2025 16:24 Відповісти
Треба молитися Богу щоб воно ще там не обісралося
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02.03.2025 16:38 Відповісти
все буде добре!
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02.03.2025 16:42 Відповісти
Якшо і обісреться, то рішуче і потужно!
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02.03.2025 18:49 Відповісти
Ура, гулє...
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02.03.2025 16:25 Відповісти
Фото старое, потому что кофта другая, хотя тоже черная )
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02.03.2025 16:26 Відповісти
костюма вдягнув?
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02.03.2025 16:26 Відповісти
Бідоносець Зєля - то завжди до лиха...
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02.03.2025 16:27 Відповісти
Буде відповідь Трампу
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02.03.2025 16:27 Відповісти
Могли йому якийсь костюм в стилі мілітарі як в Мусоліні чи Фіделя зштопати, щоб не ходив в дранті
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02.03.2025 16:29 Відповісти
Згоден, парадку генеральську ЗСУ без знаків відмінності.
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02.03.2025 16:40 Відповісти
https://www.google.com/search?sca_esv=0087b02e22cc28fd&sxsrf=AHTn8zrITXJpQmQ09paBir-mcOqDobwKgg:1740928025354&q=%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%8E%D1%80%27%D1%94&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjDjZ-k1uuLAxXpgP0HHWcRLiwQkeECKAB6BAgLEAE кутюр'є
?????????
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02.03.2025 17:07 Відповісти
Чорні піжами - то стиль Зєлі.
Після окупації Львова москалями у 1939 і 1944 жінки совєцької військової і політичної номенклатури ходили до Львівської Опери в нічних сорочках з пограбованих квартир львів'ян, думаючи що то вечірні сукні.
В ті роки дідусі Зеленського і його друзів з 95 кварталу братів Шефірів якраз служили в окупаційних каральних органах НКВД.
Так що стиль Зеленського - то у нього традиційне, сімейне.
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02.03.2025 16:44 Відповісти
трамп своїми заявами підштовхнув Європу ще до більшої консолідації, будемо сподіватись на краще.
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02.03.2025 16:29 Відповісти
Особливо коли мудрили обрали ось це - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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02.03.2025 17:54 Відповісти
правий Трамп або не правий, але Україна з Єрмаком ніколи не переможе
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02.03.2025 16:30 Відповісти
без Європи точно не переможе...А єрмак сьогодні є, а завтра-немає.
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02.03.2025 16:32 Відповісти
якщо немає довіри до влади, немає ї перемоги. перемога у війні - це повне єднання верховної влади та народу.
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02.03.2025 16:37 Відповісти
А скіки ще повинно загинути військових, шоб оте завтра настало. Коли на їхні рахунки пливуть міліарди.
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02.03.2025 17:55 Відповісти
Такою манерою розмови, клоун плюнув Трампу в лице. Трамп правий, клоуна треба було не вигнати, а затримати і посадити у вязницю за коррупцію
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02.03.2025 16:33 Відповісти
Трамп - агент Кремля
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02.03.2025 16:56 Відповісти
А це тоді хто - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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02.03.2025 17:56 Відповісти
все правильно - клоуна ліліпутіна у Гаагу де йому написали вирок
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02.03.2025 17:17 Відповісти
Сьогодні він їм розкаже хто вони такі і куди Трамп може засунути свої претензії
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02.03.2025 16:31 Відповісти
Любиш нюхати світер зелі?
Звідки знаєш як він пахне?
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02.03.2025 17:10 Відповісти
Переш зелі світер?
Звідки знаєш що він не праний?
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02.03.2025 17:19 Відповісти
А чому воно ось тут у костюмчіку - шо змінилось - в країні йде війна не перший рік. - https://www.youtube.com/watch?v=pl6bbocVL84
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02.03.2025 17:59 Відповісти
запитай його сам
війна і костюм - речі непов'язані
якби носіння костюму зупинило б війну - то всі Українці одягли б костюми
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02.03.2025 19:23 Відповісти
То чому воно не приїхало у костюмчику на Америки? Воно ж бігало під час війни і нічого. Те шо воно їсть з жареною картоплею, то за звичай у Азії курять. По іншому - це біполярка.
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02.03.2025 19:57 Відповісти
Запитай його сам!
Друже, а ти костюмчик носиш?
Чи чекаеш від ліліпутіна деревяний макінтош?
Тільки чесно дай відповідь.
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02.03.2025 20:04 Відповісти
Шо, без мамки?
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02.03.2025 16:34 Відповісти
З Овального кабінету вигнали - в Лондоні виносу тіла не буде? - Зеля - по ходу - вчиться?
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02.03.2025 16:36 Відповісти
Головне, щоб ніхто не згадав про бусифікацію, рейтинг і не назвав диктатором, а то одночасну війну з паРашкою, США і Європою Україні буде важко потягнути...
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02.03.2025 16:41 Відповісти
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02.03.2025 16:55 Відповісти
люська?
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02.03.2025 17:13 Відповісти
Проти цього тіла є ось це - і воно на першому місці у рф. Там щей гроші йдуть, за прокат йього кино.- https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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02.03.2025 19:59 Відповісти
Ну це не ваше х**ло, яке постійно сидить в бункері з чемоданчиком в обнімку
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02.03.2025 16:58 Відповісти
Кацап, чей Крым по закону и международному праву?
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02.03.2025 16:59 Відповісти
"Крим - кримський" - улюбленець зебілів Усік
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02.03.2025 17:02 Відповісти
Я питав не тебе, а іншого кацапа. Навіщо влазиш в розмову сторонніх людей?
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02.03.2025 17:03 Відповісти
Я досліджую хворобу зебілізм
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02.03.2025 17:06 Відповісти
Напиши дисертацію на цю тему і нобелівська премія твоя (головне не пропускай прийом таблеток)
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02.03.2025 17:16 Відповісти
Підгорає, ватка?) Боляче?))
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02.03.2025 17:14 Відповісти
Старость меня дома не застанете!
Я в дороге! Я в пути!,® В.А.Зеленский
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02.03.2025 17:27 Відповісти
Знову в кальосанах припреться?
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02.03.2025 17:12 Відповісти
 
 