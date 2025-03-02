Зеленський прибув на саміт європейських лідерів у Лондоні
У неділю, 2 березня, в Лондоні відбуватиметься саміт європейський лідерів щодо України. Президент Володимир Зеленський вже прибув на подію.
Про це пише The Guardian та інші ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Зеленський прибув до Ланкастер-хаусу, де його тепло зустрів прем'єр Британії Кір Стармер. Вони коротко поспілкувалися перед зустріччю європейських лідерів.
Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня
Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.
Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.
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Після окупації Львова москалями у 1939 і 1944 жінки совєцької військової і політичної номенклатури ходили до Львівської Опери в нічних сорочках з пограбованих квартир львів'ян, думаючи що то вечірні сукні.
В ті роки дідусі Зеленського і його друзів з 95 кварталу братів Шефірів якраз служили в окупаційних каральних органах НКВД.
Так що стиль Зеленського - то у нього традиційне, сімейне.
Звідки знаєш як він пахне?
Звідки знаєш що він не праний?
війна і костюм - речі непов'язані
якби носіння костюму зупинило б війну - то всі Українці одягли б костюми
Друже, а ти костюмчик носиш?
Чи чекаеш від ліліпутіна деревяний макінтош?
Тільки чесно дай відповідь.
Я в дороге! Я в пути!,® В.А.Зеленский