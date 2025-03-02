Зеленський прибув на саміт європейських лідерів у Лондоні

У неділю, 2 березня, в Лондоні відбуватиметься саміт європейський лідерів щодо України. Президент Володимир Зеленський вже прибув на подію.

Про це пише The Guardian та інші ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Зеленський прибув до Ланкастер-хаусу, де його тепло зустрів прем'єр Британії Кір Стармер. Вони коротко поспілкувалися перед зустріччю європейських лідерів.

Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

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