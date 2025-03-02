Європейські лідери продовжують прибувати на саміт у Лондоні. ФОТОрепортаж
До Ланкастер-хаусу в центрі Лондона, де прем'єр Великої Британії Кір Стармер проводить міжнародний саміт з питань безпеки, вже прибула значна кількість європейських лідерів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду".
Очікується, що загалом їх буде більше десятка, серед перших прибулих – президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Також прибули прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Нагадаємо, Стармер заявив, що Велика Британія разом із Францією та, "можливо, однією чи двома іншими країнами" працюватимуть з Україною, щоб зупинити війну. За його словами, узгоджений план буде представлено США.
Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня
Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.
Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.
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Навіть прибалтів не запросили, там такі обідки йдуть...
Але звичайно ж, дуже потужний.
Дай, Боже, щоб тільки заморозкою пенсій для нас обійшлося - але щоб зброї на фронті вистачало... А то й і зброя може виявитись в дефіциті...
https://defence-ua.com/news/rf_viznala_scho_jiji_su_35s_ta_mig_31bm_bez_a_50_v_povitri_ne_bachat_nichogo-13983.html РФ визнала, що її Су-35С та МиГ-31БМ без А-50 в повітрі "не бачать" нічого
Саміт скінчиться, а європейські лідери все прибуватимуть та прибуватимуть...
До меню тоді входили: салат, смажена курка й крем-брюле.
Risum teneatis, amici!
Чижикаобід з'їв.