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Новини Фото Саміт в Лондоні 2 березня Новий мирний план від Британії та Франції
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Європейські лідери продовжують прибувати на саміт у Лондоні. ФОТОрепортаж

До Ланкастер-хаусу в центрі Лондона, де прем'єр Великої Британії Кір Стармер проводить міжнародний саміт з питань безпеки, вже прибула значна кількість європейських лідерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду".

Очікується, що загалом їх буде більше десятка, серед перших прибулих – президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Також читайте: Зміцнення позицій України, мирна угода та надійні гарантії безпеки, - уряд Британії назвав основні теми сьогоднішнього саміту

Також прибули прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейські лідери на саміті у Лондоні
Європейські лідери на саміті у Лондоні

Європейські лідери на саміті у Лондоні
Європейські лідери на саміті у Лондоні
Європейські лідери на саміті у Лондоні
Європейські лідери на саміті у Лондоні

Нагадаємо, Стармер заявив, що Велика Британія разом із Францією та, "можливо, однією чи двома іншими країнами" працюватимуть з Україною, щоб зупинити війну. За його словами, узгоджений план буде представлено США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стармер телефоном поговорив з лідерами країн Балтії перед самітом у Лондоні

Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

Автор: 

саміт (764) Рютте Марк (384) Макрон Емманюель (1453)


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Топ коментарі
+12
Але не запросити країни Балтії , м'яко кажучи, не полюдськи
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02.03.2025 16:11
+5
а этот наш предатель будет в кальсонах или ермак прикупил ему костюмчик?
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02.03.2025 16:13
+5
Інша справа - русня. Все виходить. І "Армата" їздить, і "Кинджал" завжди у ціль влучає.
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02.03.2025 16:22
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Що ти дядя таки знайшов українське проксі.
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02.03.2025 16:28 Відповісти
Від цієї зустрічі, від рішень, які на ній будуть прийняті, залежить майбутнє світу. Це якщо хтось ще не зрозумів. Чи повторимо ми умиротворення фюрера, тоді отримаємо новий 39, якщо буде прийнято правильні рішення, то далі буде Світ якого раніше ще не було.
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02.03.2025 16:29 Відповісти
татишо...А якщо життя заставить?
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02.03.2025 17:17 Відповісти
Доведеться змогти, якщо хочуть жити.
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02.03.2025 17:20 Відповісти
Зможе, коли захоче. А захоче, коли треба. І дай Бог, що б те треба було не запізно.
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02.03.2025 18:27 Відповісти
оооо да, саміти, це вони вміють... Але дайте повангувати - "саміт закінчився без суттєвих домовленостей, спільне ком"юнікЄ було торпедоване орбанфіцо"
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02.03.2025 16:11 Відповісти
Не, почему? Совместное заявление тут будет. Это без проблем. Хотелось бы увидеть конкретно оружие и боеприпасы.
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02.03.2025 16:18 Відповісти
зброя і ********** будуть, але запізно, замало і не те щоб дуже хотілося - напрклад літаки (не савєцькі), балист. ракети
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02.03.2025 16:23 Відповісти
так цих дегенератів не запросили.
Навіть прибалтів не запросили, там такі обідки йдуть...
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02.03.2025 16:19 Відповісти
Але не запросити країни Балтії , м'яко кажучи, не полюдськи
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02.03.2025 16:11 Відповісти
рудого запрошували ?
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02.03.2025 16:11 Відповісти
а этот наш предатель будет в кальсонах или ермак прикупил ему костюмчик?
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02.03.2025 16:13 Відповісти
На себе у дзеркало подивіться.
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02.03.2025 16:14 Відповісти
https://t.me/voynareal/110718 У Лондоні стартує саміт щодо війни в Україні - Зеленський вже прибув
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02.03.2025 16:15 Відповісти
смішно. Можєна сміятись? ( сам ненавиджу зелю за образ "мачо" але не варта заразцю тему педалювати
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02.03.2025 17:18 Відповісти
куди гундоса заховали, в подвал?
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02.03.2025 16:14 Відповісти
Ждем хороших новостей.
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02.03.2025 16:14 Відповісти
Це в кого як.. В нас немає поки. Ні кацапів , ні черв'яків..
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02.03.2025 16:39 Відповісти
перелогинься в свой настоящий ник, идиотина
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02.03.2025 16:52 Відповісти
Черговий попіздаріум.
Але звичайно ж, дуже потужний.
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02.03.2025 16:14 Відповісти
Честно говоря, я пока не вижу кто и как сможет компенсировать ту часть финансовой и военной помощи, которую давала Америка. Очень хотелось бы ошибиться
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02.03.2025 16:16 Відповісти
Ні, ти не помиляєшся.
Дай, Боже, щоб тільки заморозкою пенсій для нас обійшлося - але щоб зброї на фронті вистачало... А то й і зброя може виявитись в дефіциті...
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02.03.2025 16:22 Відповісти
Да, есть такое ощущение. Но хочется надеяться что Европа проснется.
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02.03.2025 16:25 Відповісти
Ну, що тобі сказати... Про себе я матом згадую і тих 73/43%зебілів, які привели на нашу голову оце недоробло в треніку (буквально щойно закінчив розбиратись, так, з матами, з рідною сестрою та жінкою - їм, бач, артист подобається більше, ніж бізнесмен в пом'ятому піджаку); а також тих магашистів, які тут на сайті агітували за іншого клоуна з "Один вдома"...
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02.03.2025 16:32 Відповісти
Прийдеться менше і красти і перевіряти щоб мільярди на браковані міномети і міни не йшли. Якщо трошки затягнути животи і перестати купувати Тесли у Маска то викрутимся якось
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02.03.2025 16:31 Відповісти
при моновладі навіть результати тих перевірок нічого не дадуть: як крали, так і будуть красти. А то й до перевірок не допустять... А розслідування журиків юридичної сили не мають; максимум, що можливо по ним - окремі перевірки "по матеріалам в ЗМІ" у відповідних правоохороних органах з подальшою відмовою у відкриті слідчої справи.
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02.03.2025 16:38 Відповісти
Ну про меньше воровать, это совсем уж не научная фантастика
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02.03.2025 16:45 Відповісти
Інша справа - русня. Все виходить. І "Армата" їздить, і "Кинджал" завжди у ціль влучає.
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02.03.2025 16:22 Відповісти
Угу, бачили ми ту авіацію. Здаля плануючі бомби кидають, зайти в зону ураження наших давно знищених ЗРК - очко жим-жим.
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02.03.2025 16:30 Відповісти
аааааааааааааааааа!!!!! Годі! я вже зараз лопну від сміху!!!!
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02.03.2025 16:30 Відповісти
Рафале збив Су35 як два пальці
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02.03.2025 16:32 Відповісти
https://www.unian.net/world/egipet-sravnil-istrebiteli-rafale-i-su-35-rezultat-ne-v-polzu-rossiyan-novosti-mira-11498410.html
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02.03.2025 17:19 Відповісти
АналАгав нєт? Так коздомордік?
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02.03.2025 17:21 Відповісти
Вы очень сильно заблуждаетесь

https://defence-ua.com/news/rf_viznala_scho_jiji_su_35s_ta_mig_31bm_bez_a_50_v_povitri_ne_bachat_nichogo-13983.html РФ визнала, що її Су-35С та МиГ-31БМ без А-50 в повітрі "не бачать" нічого
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02.03.2025 17:24 Відповісти
Ну и? И коим образом это отменяет что вы написали полную чушь?
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02.03.2025 19:09 Відповісти
Есть шведские современные аналоги Saab 340 AEW, которые намного дешевле. Они очень востребованы. Нам передали два экземпляра.
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02.03.2025 19:13 Відповісти
Європейські лідери продовжують прибувати на саміт у Лондоні

Саміт скінчиться, а європейські лідери все прибуватимуть та прибуватимуть...
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02.03.2025 16:20 Відповісти
Буде офігєнна занепокоєність і стурбованість, і три копійки дадуть, щоб не даром їхали.
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02.03.2025 16:20 Відповісти
Зеля буде цв"ях програми - з Трампом бодався
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02.03.2025 16:22 Відповісти
Так. Канада повинна триматися Європи. По іншому ніяк.
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02.03.2025 16:23 Відповісти
А де Тампон? Сидить в себе в будці і нюхає труси *****?
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02.03.2025 16:27 Відповісти
Трамп зʼїв обід, призначений для Зеленського, після їхньої суперечки в Білому домі 😂

До меню тоді входили: салат, смажена курка й крем-брюле.
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02.03.2025 16:29 Відповісти
Цей героїчний вчинок має зробити Америку великою знову.
Risum teneatis, amici! Чижика обід з'їв.
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02.03.2025 16:34 Відповісти
https://t.me/voynareal/110719 На саміт у Лондоні прибув і Залужний - він приїхав одразу після Зеленського
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02.03.2025 16:28 Відповісти
а поржать ,з ними ,цікавіше
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02.03.2025 16:30 Відповісти
в верху один про літаки розказує , сміх тай годі
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02.03.2025 16:34 Відповісти
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02.03.2025 16:33 Відповісти
И-16 (ЦКБ-12) «истребитель шестнадцатый» (в просторечии - «Ишак»
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02.03.2025 17:31 Відповісти
Примечательно присутствие Турции ( есть возможность заработать, значит ).
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02.03.2025 16:34 Відповісти
Потужно напердять в калюжу
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02.03.2025 16:38 Відповісти
Translator

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02.03.2025 17:15 Відповісти
 
 