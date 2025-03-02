Європейські лідери продовжують прибувати на саміт у Лондоні. ФОТОрепортаж

До Ланкастер-хаусу в центрі Лондона, де прем'єр Великої Британії Кір Стармер проводить міжнародний саміт з питань безпеки, вже прибула значна кількість європейських лідерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду".

Очікується, що загалом їх буде більше десятка, серед перших прибулих – президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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Також прибули прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.













Нагадаємо, Стармер заявив, що Велика Британія разом із Францією та, "можливо, однією чи двома іншими країнами" працюватимуть з Україною, щоб зупинити війну. За його словами, узгоджений план буде представлено США.

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Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.