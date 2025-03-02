Стармер телефоном поговорив з лідерами країн Балтії перед самітом у Лондоні

Прем'єр Британії Кір Стармер провів телефонні розмови з лідерами Естонії, Латвії та Литви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У своїй телефонній розмові сер Кір Стармер нагадав, що "Естонія, Латвія і Литва є ключовими партнерами Великої Британії".

Речник Даунінг-стріт додав: "Прем'єр-міністр поінформував їх про свої дискусії з лідерами України, Франції та Сполучених Штатів, що відбулися останніми днями, і підкреслив, що він зосереджений на забезпеченні тривалого миру в Україні, який забезпечить їхній майбутній суверенітет, підкріплений сильними гарантіями безпеки".

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"Всі вони погодилися, що Європа повинна об'єднатися і вжити невідкладних заходів, які забезпечать найкращий результат, що буде життєво важливим для майбутньої безпеки Європи", – заявив він.

"Прем'єр-міністр поінформував про свої плани зібрати лідерів у Лондоні пізніше сьогодні для подальших обговорень, і вони домовилися залишатися в тісному контакті протягом наступних тижнів", – сказав речник.

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Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.