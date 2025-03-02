Необхідно наводити мости, щоб уникнути розколу Заходу, - Мелоні

Велика Британія та Італія можуть зіграти важливу роль у наведенні мостів між Європою та США для уникнення розколу Заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Як зазначається, цю заяву Джорджа Мелоні зробила, прибувши на саміт щодо України і зустрівшись із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.

"Я думаю, що дуже, дуже важливо, щоб ми уникли ризику розколу Заходу. Я думаю, що в цьому питанні Велика Британія та Італія можуть зіграти важливу роль у наведенні мостів", - сказала вона, вітаючи його.

Вона додала, що якщо Захід розділиться, це "зробить нас усіх слабшими".

Зі свого боку, Стармер сказав, що "з нетерпінням чекає можливості поговорити" з Мелоні "про важливі питання, які стоять перед нами".

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"У нас дуже схожий менталітет, тому я з нетерпінням чекаю можливості почути вашу думку з цих питань", - додав глава британського уряду.

Мелоні подякував Стармеру за скликання саміту щодо України.

Раніше також повідомлялося, що Мелоні перед зустріччю із Зеленським провела телефонну розмову з Трампом.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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