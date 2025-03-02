Необхідно наводити мости, щоб уникнути розколу Заходу, - Мелоні
Велика Британія та Італія можуть зіграти важливу роль у наведенні мостів між Європою та США для уникнення розколу Заходу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Як зазначається, цю заяву Джорджа Мелоні зробила, прибувши на саміт щодо України і зустрівшись із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.
"Я думаю, що дуже, дуже важливо, щоб ми уникли ризику розколу Заходу. Я думаю, що в цьому питанні Велика Британія та Італія можуть зіграти важливу роль у наведенні мостів", - сказала вона, вітаючи його.
Вона додала, що якщо Захід розділиться, це "зробить нас усіх слабшими".
Зі свого боку, Стармер сказав, що "з нетерпінням чекає можливості поговорити" з Мелоні "про важливі питання, які стоять перед нами".
"У нас дуже схожий менталітет, тому я з нетерпінням чекаю можливості почути вашу думку з цих питань", - додав глава британського уряду.
Мелоні подякував Стармеру за скликання саміту щодо України.
Раніше також повідомлялося, що Мелоні перед зустріччю із Зеленським провела телефонну розмову з Трампом.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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не подобається доням)(уйлам створювати, не їхнє те, їхнє - руйнувати і до тла.
Ця сіньора закликає європейську політичну еліту кланятися рудому королю, якого вона представляє у Європі.
Да, кстати, как там насчет косово и крыма? Разница есть? Или нет?
Если нет - так хер с теми бомбардировками белграда а также с оккупацией грузии и Украины
(собачьке будем потихоньку рубить хвост: чечня, осетия, крым, донбасс, коридор в приднестровье)
это наш русский пирожок!
Мэтью Чанс: Россияне продемонстрировали поддержку Трампу после встречи в Белом доме с Зеленским
https://www.wcax.com/2025/03/01/vp-visit-draws-mixed-reaction-vermonters/
"То приїжджайте у Мостиська!" (с)
Наводить нужно не заявления, не мосты, а оружие! Это ЕДИНСТВЕННАЯ гарантия свободы, независимости и тех же самых идотов, делающих тонны пустых безсмысленных заявлений...
Мда... Утро. Пекин. Ранний звонок.
- товарищ Си, тут такое - срач!
Лидер Си - между Зеленским и путиным?
- Лучше, между Трампом, Венсом и Зеленским!
Лидер Си - шампанского!
- китайского?
Лидер Си - Французского! Скоро с Европы нам позвонят...
PS (PS Интересная мысль в разговоре - после срача Трамп остался без козырей...) Анекдот ще в тому, що у "хороших рускіх його відправили в "тінь".
А ще цікаво, чому дії "Трампа" під гаслами MAGA, призводять до протилежного відносного основного конкурента США - Китаю?) Багато вважають, що все творить "Трамп" це спроба відірвати росію пу від Китаю. Це ж е перший анекдот на цю тему. Може справа в якості команди Трампа, його стратегії побудованій на вузьких інтересах проблем Америки? Але не Україна по середині.
Ну простий приклад - ринок зброї. США хочу надам, хочу ні. Це не про Україну навіть, а про країни Нато в Європі. Якщо США не стабільний партнер, що буде робити Європа? Наприклад Німеччина, Чехія...Великобританія. Правильно нарощувати своє виробництво та витісняти США спочатку зі свого ринку. Це можна перенести на Amazon, Google...Starlink, а не тільки Tesla.
До 2022 був ще один стабільний партнер - росія пу. Тепер стабільний...тільки під зовнішнім впливом Китаю. Зараз 2025, а не 1995... "Трамп" хоче продати "мир" путіну, Європі за рахунок самої Європи? Північний потік - 2, за рахунок самої Європи? Це "торгівля повітрям")) При цьом втрата своїх ринків, тому що змінюється орієнтація торгових партнерів на стабільних, прогнозованих - бізнес любить тишу.
Те що зараз робить "Трамп", ще раз вказує що МAGA, це політтехнологія, а не ідеологія успіху. Ще літом 2024 це було ясно. Тепер це стає видно.
Цікаво, якщо із Трампом (із Трампом - іноді він чує) поговорять на такі теми. Якщо не вірить, хай поговорить із лобістами різних груп, порахують. Може тема України, Європа це інвестиція для США? Такі теми були у Трампа із Європою чи всередині країни?
Недавно була заява по той бік Антлантики, що ЄС був створений для знищення США? Гроші добре порахували? Тут таке країна з меншим внутрішнім ринком завжди продасть товару більше країні із більшим внутрішнім ринком. ЄС це група країн, кожна менша за США, але разом більші - парадокс. Де помилка у Трампа?) Так що Європі та США є про що говорити...
Якщо "Трамп" буде продовжувати далі робити що робить - то США перетворяться на лідера Мексиканської затоки, так то не довго - конкуренція розумієте.
Цікаво, як "Мелоні" (Європа) будуть починати розмову із США "по душам"?