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Новини Наслідки суперечки Трампа та Зеленського Саміт в Лондоні 2 березня
3 740 56

Необхідно наводити мости, щоб уникнути розколу Заходу, - Мелоні

Джорджа Мелоні

Велика Британія та Італія можуть зіграти важливу роль у наведенні мостів між Європою та США для уникнення розколу Заходу. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Як зазначається, цю заяву Джорджа Мелоні зробила, прибувши на саміт щодо України і зустрівшись із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.

"Я думаю, що дуже, дуже важливо, щоб ми уникли ризику розколу Заходу. Я думаю, що в цьому питанні Велика Британія та Італія можуть зіграти важливу роль у наведенні мостів", - сказала вона, вітаючи його.

Вона додала, що якщо Захід розділиться, це "зробить нас усіх слабшими".

Зі свого боку, Стармер сказав, що "з нетерпінням чекає можливості поговорити" з Мелоні "про важливі питання, які стоять перед нами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібен негайний саміт між США, європейцями та союзниками, - Мелоні

"У нас дуже схожий менталітет, тому я з нетерпінням чекаю можливості почути вашу думку з цих питань", - додав глава британського уряду.

Мелоні подякував Стармеру за скликання саміту щодо України.

Раніше також повідомлялося, що Мелоні перед зустріччю із Зеленським провела телефонну розмову з Трампом.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Читайте також: Стармер поспілкувався з Трампом і Макроном після зустрічі з Зеленським, - ЗМІ

Автор: 

Мелоні Джорджа (133) Стармер Кір (184) війна в Україні (3558)


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Топ коментарі
+9
А ви все вірите, що трумп - західний політик???
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02.03.2025 15:13
+7
Мости то були. Старенькі та все ж були. Але рудий чорт намагається все це зруйнувати заради свого его та нарцистизму його та його шобли, які він привів в білий дім.
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02.03.2025 15:15
+6
При Байдені ніякі мости не требу було наводити.
Ця сіньора закликає європейську політичну еліту кланятися рудому королю, якого вона представляє у Європі.
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02.03.2025 15:17
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оТ І В ІТАЛІЇ ОКРЕМА ДУМКА. *******,рАК І ЩУКА.
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02.03.2025 15:17 Відповісти
Без Тік-Тока.
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02.03.2025 15:17 Відповісти
И в России. Когда там прошлый раз были честные выборы, не подскажешь? В 1996 вроде, или что-то около того.
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02.03.2025 15:59 Відповісти
То есть честные выборы в россиюшке не нужны?
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02.03.2025 16:15 Відповісти
Так что там с ЧЕСТНЫМИ выборами в россиюшке? Когда будут?
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02.03.2025 16:21 Відповісти
Ну естественно, если убить главных конкурентов, запугать и посадить остальных несогласных, не допускать международных наблюдателей и мутить фальсификации - то путин будет вперде)))
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02.03.2025 16:52 Відповісти
Ну я же говорю, никого из конкурентов х**лу нет, потому что их убили. Это русская демократия.
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02.03.2025 17:01 Відповісти
і як воно без мостів донині існувало?...
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02.03.2025 15:12 Відповісти
понтони рятують тоді, коли немає мостів.... або вбрід!
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02.03.2025 15:13 Відповісти
Мости то були. Старенькі та все ж були. Але рудий чорт намагається все це зруйнувати заради свого его та нарцистизму його та його шобли, які він привів в білий дім.
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02.03.2025 15:15 Відповісти
мітко підмітили "рудий чорт"
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02.03.2025 15:32 Відповісти
А ви все вірите, що трумп - західний політик???
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02.03.2025 15:13 Відповісти
Головне не палити мости
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02.03.2025 15:13 Відповісти
а просто підірвати!?
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02.03.2025 15:14 Відповісти
Вона трампістка та ультраправа. Вона точно палити мости не буде.
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02.03.2025 15:19 Відповісти
Кому треба наводити мости, от в чому питання. І скільки часу візьме розуміння що ***** кине завжди. Он у Зелі три роки це взяло.
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02.03.2025 15:14 Відповісти
три роки для всесвітнього часу і історії - це миттєвості
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02.03.2025 15:16 Відповісти
перед тим як щось говорити потрібно добре подумати. з тими "інжєнєрами", які вміють тільки руйнувати, нічого збудувати не можливо.
не подобається доням)(уйлам створювати, не їхнє те, їхнє - руйнувати і до тла.
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02.03.2025 15:16 Відповісти
При Байдені ніякі мости не требу було наводити.
Ця сіньора закликає європейську політичну еліту кланятися рудому королю, якого вона представляє у Європі.
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02.03.2025 15:17 Відповісти
Неможливо навести міст, якщо на тому боці постійно ріжуть мотузки.
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02.03.2025 15:18 Відповісти
Оказывается в Афганистане тоже подписали указ о редкоземельных без гарантий безопасности. Когда Талибы прижарили, улетели оттуда, кинутые афганцы цеплялись за шасси улетающих самолетов
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02.03.2025 15:19 Відповісти
И это же было при первом сроке этого чуда?
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02.03.2025 15:56 Відповісти
Администрация Трампа заключила соглашение с талибами в 2020 году (Дохинское соглашение), согласно которому США обязались вывести войска из Афганистана.
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02.03.2025 16:17 Відповісти
кокнуть рудого , делов то
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02.03.2025 15:22 Відповісти
Так он гребанный терминатор. Ему в бошку из снайперки стреляли, и только ухо поцарапали 🤣
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02.03.2025 15:55 Відповісти
необхідно українцям надати авіацію та дальнобійні ракети щоб уникнути розколу заходу. якщо не дасте українців путін погоне окупувати вессь ваш сраний єросоюз
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02.03.2025 15:23 Відповісти
Італія..важлива роль? Пані вирішила хайпонути.
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02.03.2025 15:23 Відповісти
Дуже хибна думка. Трамп і команда нещадно палять ці мости і відкрито демонструють схильність до кремля. А європейці знову з мокрими штанцями … То занепокоювались 10 років, а тепер спалені мости наводять.
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02.03.2025 15:23 Відповісти
Якщо не зміниться влада у Штатах, Європа може надовго забути про будь які там мости, на жаль.
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02.03.2025 15:24 Відповісти
Міняти треба не Трампа, в нього все добре як і в Європи, міняти треба вашого Лідора і чим швидше тим більше від України залишиться
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02.03.2025 15:55 Відповісти
"який розумний - аж страшно"
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02.03.2025 16:02 Відповісти
на овоща?)
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02.03.2025 16:20 Відповісти
нікуя не вийде в мостоукладчиків з Італії і Британії.Американо- рашистські підривники мостів куйло з "трамбоном" підірвали б навіть ті мости,котрі збудував Господь...
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02.03.2025 15:25 Відповісти
Пані Мелоні проспала. "Мости" зі США почали палати 20 листопада 2024 року.
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02.03.2025 15:25 Відповісти
У США працюють над перезапуском Nord Stream-2- ЗМІ
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02.03.2025 15:27 Відповісти
Ооо, пошла жара...
Да, кстати, как там насчет косово и крыма? Разница есть? Или нет?
Если нет - так хер с теми бомбардировками белграда а также с оккупацией грузии и Украины
(собачьке будем потихоньку рубить хвост: чечня, осетия, крым, донбасс, коридор в приднестровье)
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02.03.2025 15:28 Відповісти
навальный на вопрос "... чей крым..." как ответил?
это наш русский пирожок!
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02.03.2025 15:31 Відповісти
Справа в тому що Тампон вже вибрав сторону Сосії, Китаю і КНДР. Тампону більше довподоби диктатура чим демократія від якої Тампона аж коробить. І діло не в Зеленському і не в скандалі. Перед Зелеським Тампон послав найух мінімум трьох Європейських лідерів, можливо трохи дипломатичніше ніж Зеленського. Зато про ***** Тампон може розповідати із захопленням годинами як про свого близького друга даже не дивлячись що день і ніч ***** грозиться зрівняти сша в радіоактивний попіл. Так що не вірте в казки що мости з Тампоном приведуть до миру. Тампон даже сам не вірить в мир так як навідріз відмовився давати будь які гарантії де даже погрожував журналістам задававшим такі питання, бомбою по голові
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02.03.2025 15:32 Відповісти
Одна розумна жінка на усю Європу
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02.03.2025 15:35 Відповісти
А Вітя Обаносос з Фуціном вам дадуть навести мости яки ви наводили більш 30 років як з Парашей так і з рожевимі поні і лгбт спільнотой піклуясь про них а не про свої Арміі? Вони будуть проти. А вам треба одностане за.
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02.03.2025 15:41 Відповісти
Трамп хотів відірвати кацапів від Китаю тепер європі приходиться відривати Трампа від кацапів
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02.03.2025 15:44 Відповісти
https://www.cnn.com/

Мэтью Чанс: Россияне продемонстрировали поддержку Трампу после встречи в Белом доме с Зеленским
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02.03.2025 15:55 Відповісти
На горнолыжном курорте Sugarbush Resort в Вермонте собрались сотни протестующих против визита вице-президента США Джей Ди Вэнса, который приехал на отдых. По данным СМИ, около 700 человек собрались вдоль шоссе 100 возле Mad River Green, держа плакаты с лозунгами: «Вэнс - предатель, катайтесь на лыжах в России», «Зеленский - герой», «Ненависть никогда не сделает Америку великой», «Вермонт отвергает фашизм» и другие.
https://www.wcax.com/2025/03/01/vp-visit-draws-mixed-reaction-vermonters/
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02.03.2025 16:00 Відповісти
Рудий пес на ціпку у путіна. Які мости? Отямтесь! США виходять з НАТО, це в їхніх планах. А навіть і поки не вийшли х## вони почухаються коли на прибалктику чи на Румунію, чи на будь-яку іншу державу НАТО буде здійснено напад з боку рф.
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02.03.2025 16:01 Відповісти
Необхідно наводити мости

"То приїжджайте у Мостиська!" (с)
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02.03.2025 16:17 Відповісти
Непробиваемые идиоты.... Они до сих пор так ничего и не поняли...
Наводить нужно не заявления, не мосты, а оружие! Это ЕДИНСТВЕННАЯ гарантия свободы, независимости и тех же самых идотов, делающих тонны пустых безсмысленных заявлений...
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02.03.2025 16:23 Відповісти
Які мости??? Вони вже спалені. Треба мур захисний будувати і зброю накопичувати. А штати нехай вигрібають самі. Вони обрали свій шлях і вже з нього не звернуть...
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02.03.2025 16:25 Відповісти
Треба озброюватись та єднатись в Європі, ставати дорослими і шукати незалежністі від США в усіх напрямках, а не мріяти про якійсь там казкові мости, принаймі під час керування рудої мавпи.
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02.03.2025 16:29 Відповісти
Цікаво - як Мелоні вдається мати контакти і в Вашингтоні, і в Лондоні, і в Пекіні. А Італія не Німеччина, і не Франція...зате в Римі є багато стародавніх розвалин) Навіть тепер - Папа Римський, ну правда же. Тут головне не прізвища тих часів, а процеси. Таких думок зараз немає ні в Парижі, ні в Берліні, ні Лондон...по Європі. І тим більше у Вашингтоні...

Мда... Утро. Пекин. Ранний звонок.
- товарищ Си, тут такое - срач!
Лидер Си - между Зеленским и путиным?
- Лучше, между Трампом, Венсом и Зеленским!
Лидер Си - шампанского!
- китайского?
Лидер Си - Французского! Скоро с Европы нам позвонят...

PS (PS Интересная мысль в разговоре - после срача Трамп остался без козырей...) Анекдот ще в тому, що у "хороших рускіх його відправили в "тінь".

А ще цікаво, чому дії "Трампа" під гаслами MAGA, призводять до протилежного відносного основного конкурента США - Китаю?) Багато вважають, що все творить "Трамп" це спроба відірвати росію пу від Китаю. Це ж е перший анекдот на цю тему. Може справа в якості команди Трампа, його стратегії побудованій на вузьких інтересах проблем Америки? Але не Україна по середині.

Ну простий приклад - ринок зброї. США хочу надам, хочу ні. Це не про Україну навіть, а про країни Нато в Європі. Якщо США не стабільний партнер, що буде робити Європа? Наприклад Німеччина, Чехія...Великобританія. Правильно нарощувати своє виробництво та витісняти США спочатку зі свого ринку. Це можна перенести на Amazon, Google...Starlink, а не тільки Tesla.

До 2022 був ще один стабільний партнер - росія пу. Тепер стабільний...тільки під зовнішнім впливом Китаю. Зараз 2025, а не 1995... "Трамп" хоче продати "мир" путіну, Європі за рахунок самої Європи? Північний потік - 2, за рахунок самої Європи? Це "торгівля повітрям")) При цьом втрата своїх ринків, тому що змінюється орієнтація торгових партнерів на стабільних, прогнозованих - бізнес любить тишу.
Те що зараз робить "Трамп", ще раз вказує що МAGA, це політтехнологія, а не ідеологія успіху. Ще літом 2024 це було ясно. Тепер це стає видно.
Цікаво, якщо із Трампом (із Трампом - іноді він чує) поговорять на такі теми. Якщо не вірить, хай поговорить із лобістами різних груп, порахують. Може тема України, Європа це інвестиція для США? Такі теми були у Трампа із Європою чи всередині країни?

Недавно була заява по той бік Антлантики, що ЄС був створений для знищення США? Гроші добре порахували? Тут таке країна з меншим внутрішнім ринком завжди продасть товару більше країні із більшим внутрішнім ринком. ЄС це група країн, кожна менша за США, але разом більші - парадокс. Де помилка у Трампа?) Так що Європі та США є про що говорити...

Якщо "Трамп" буде продовжувати далі робити що робить - то США перетворяться на лідера Мексиканської затоки, так то не довго - конкуренція розумієте.

Цікаво, як "Мелоні" (Європа) будуть починати розмову із США "по душам"?
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02.03.2025 17:18 Відповісти
США вже відпало - назад не причепити
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02.03.2025 17:22 Відповісти
Господи, помоги Европе, чтобы у неё появился лидер, который смог бы сплотить вокруг себя европейцев и объяснить им, что не нужно наводить никаких мостов с дебильной Америкой, нужно оставить её в покое, если вы это сделаете, пройдёт совсем немного времени и либо трамп со своей шайкой приползут к вам на коленях, либо американцы сбросят такую власть!
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02.03.2025 19:11 Відповісти
Рудий розказав,що ці мости з США існують з часів Римської імперії. Хіба що косметичний ремонт не завадить,пані Мелоні?
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02.03.2025 20:51 Відповісти
 
 