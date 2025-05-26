РФ сейчас производит ракеты и БПЛА быстрее, чем использует, - FT
Последние российские обстрелы Украины являются лишь началом воздушной кампании, которая усилится во время потенциального наземного наступления РФ.
Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Некоторые украинские чиновники и западные аналитики предупреждают, что Россия может подготовить новую масштабную воздушную кампанию во время потенциального нового наземного наступления.
"Всплеск российских ракетных атак и атак беспилотников в течение выходных может стать начальным этапом этой более широкой стратегии.
Россия сейчас производит ракеты и беспилотники быстрее, чем использует, накапливая резервы и усиливая давление на растянутую оборону Украины", - говорится в материале.
Рост российского производства означает, что Украине понадобится дальнейшая западная поддержка. В то же время помощь из США является неопределенной, а поставки из Европы не могут полностью заменить американские, в частности это касается противовоздушной обороны, пишут журналисты.
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