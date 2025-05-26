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Новости Массированный ракетный обстрел
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РФ сейчас производит ракеты и БПЛА быстрее, чем использует, - FT

Производство ракет и дронов в России. Что пишут СМИ

Последние российские обстрелы Украины являются лишь началом воздушной кампании, которая усилится во время потенциального наземного наступления РФ.

Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Некоторые украинские чиновники и западные аналитики предупреждают, что Россия может подготовить новую масштабную воздушную кампанию во время потенциального нового наземного наступления.

"Всплеск российских ракетных атак и атак беспилотников в течение выходных может стать начальным этапом этой более широкой стратегии.

Россия сейчас производит ракеты и беспилотники быстрее, чем использует, накапливая резервы и усиливая давление на растянутую оборону Украины", - говорится в материале.

Рост российского производства означает, что Украине понадобится дальнейшая западная поддержка. В то же время помощь из США является неопределенной, а поставки из Европы не могут полностью заменить американские, в частности это касается противовоздушной обороны, пишут журналисты.

Читайте: Россия не имеет той силы, которую ей часто приписывают. Поэтому не способна выиграть войну против Украины, - Кубилюс

Автор: 

обстрел (27672) россия (96038) Шахед (1127)


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Топ комментарии
+33
Найпотужніший боневтік виробляє відосики швидше ніж їх переглядають.
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26.05.2025 11:11
+17
Нанять киллеров чтоб ликвидировать тех кто эти руководит - дешевле чем пытаться тремя кило тротила пробить бетонные корпуса цехов. Энергосеть вырубить то же дешевле.
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26.05.2025 11:07
+14
Аналогічно зе-кловану напружитися з виробництвом відосиків
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26.05.2025 11:08
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Які ж вони погані ті москалі, все на війну! А от ми добрі, ми за мир. Нащо нам то виробляти?
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26.05.2025 14:30 Ответить
не тільки ж оборона розтягнута, але й наступ розтягнутий. М'яса рашці вистачає(((
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26.05.2025 17:09 Ответить
поки єрмакозел у владі ми приречені на поразку
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26.05.2025 20:25 Ответить
Ну і назера ви цю дезу розганяєте? Звідки бляха Financial Times знає краще за світові розвідки?

****** хайпожери.
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27.05.2025 13:06 Ответить
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