Ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, троє постраждалих. У кількох районах - пожежі (оновлено). ВIДЕО

У ніч на п'ятницю, 6 червня, росіяни масовано вдарили по столиці балістичними ракетами та дронами типу "Шахед". Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано одразу у п'яти районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Віталія Кличка та начальника МВА Тимура Ткаченко.

За інформацією, падіння уламків зафіксовані у Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах.

"Наразі троє постраждалих у столиці. Двох із них медики госпіталізували, одному - надали допомогу на місці", - зазначив Кличко.

Як повідомив Ткаченко, на лівому березі столиці в окремих мікрорайонах можливі аварійні відключення світла.

За уточненою інформацією, внаслідок атаки виникла пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури в Голосіївському районі. Також фіксується пожежу в Соломʼянському районі.

"Росіяни бʼють по житловій інфраструктурі. В Соломʼянському районі ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку. Є займання. Рятувальники прямують на місце. Уточнюємо наслідки", - зазначив Ткаченко.

За попередньою інформацією, ворог завдав удару по звичайному закладу освіти в Соломʼянському районі.

Фіксуються наслідки атаки у Святошинському районі.

"У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки пошкодження на території поруч з АЗС. Також фіксуємо повідомлення про уламки збитих ворожих цілей в Деснянському та Дарницькому районі.

Внаслідок російської атаки у Шевченківському районі виникла пожежа в зоні нежитлової забудови.

За інформацією ДСНС, тривають роботи з порятунку людей в Соломʼянському районі. Там внаслідок атаки пожежа на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Наразі трьох осіб врятовано з квартири на 11 поверсі.

Також рятувальники працюють над локалізацією та ліквідацією пожежі у нежитловій зоні (металевий ангар), на площі близько 500 кв. м. на іншій локації в Соломʼянському районі.

Оновлення

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна. Загоряння та потерпілих немає.

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