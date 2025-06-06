Атака РФ на Тернопіль: кількість постраждалих зросла до 5. ФОТО
У Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.
За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств.
До ліквідації пожеж залучено 111 рятувальників та 26 одиниці спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
"На жаль, постраждали 5 людей. Усім надається необхідна медична допомога. Інформація буде оновлюватися", - зазначив Негода.
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Ігор Сірко
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Bogdan #603107
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