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Атака РФ на Тернопіль: кількість постраждалих зросла до 5. ФОТО

У Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.

За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств.

До ліквідації пожеж залучено 111 рятувальників та 26 одиниці спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

"На жаль, постраждали 5 людей. Усім надається необхідна медична допомога. Інформація буде оновлюватися", - зазначив Негода.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти влучили у промислові об’єкти Тернополя: містян закликали щільно зачинити вікна

Тернопіль
Тернопіль
Тернопіль

Автор: 

обстріл (29141) Тернопіль (403) Тернопільська область (600) Тернопільський район (10)


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"Дякуємо" головному ДЕБІЛУ з США, за санкціонований обстріл України.... задронов з паРАШІ був правий, що до розумових здібностей америкосів, а от по підлості вони майстри....
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06.06.2025 07:59 Відповісти
Яким чином він "санкціонував"?
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06.06.2025 08:23 Відповісти
Біднятки. Так настраждались за роки війни. Дуже Вам співчуваю
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06.06.2025 08:00 Відповісти
Насмішка?Ти ********?
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06.06.2025 08:02 Відповісти
Він не ********, воно - москаль.....
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06.06.2025 08:05 Відповісти
Та видно що так
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06.06.2025 08:05 Відповісти
 
 