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Рашисти влучили у промислові об’єкти Тернополя: містян закликали щільно зачинити вікна

Ворог атакував Тернопіль

Унаслідок атаки ворога у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

"На місці працюють відповідні служби.  Щільно зачиніть вікна", - йдеться в повідомленні.

Надал зазначив, що внаслідок атаки частина Тернополя без електроенергії. Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Можлива відсутність напору на верхніх поверхах.

"Ведуться відновлювальні роботи. Додаткову інформацію повідомлю згодом", - додав міський голова.

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Тернопіль (403) Тернопільська область (600) Тернопільський район (10)


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Може пора бити знову по кацапським НПЗ ? Допомогу США все одно не дають і ракети чи ППО віддали арабам
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06.06.2025 05:52 Відповісти
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06.06.2025 05:56 Відповісти
 
 