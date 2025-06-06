Рашисти влучили у промислові об’єкти Тернополя: містян закликали щільно зачинити вікна

Унаслідок атаки ворога у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

"На місці працюють відповідні служби. Щільно зачиніть вікна", - йдеться в повідомленні.

Надал зазначив, що внаслідок атаки частина Тернополя без електроенергії. Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Можлива відсутність напору на верхніх поверхах.

"Ведуться відновлювальні роботи. Додаткову інформацію повідомлю згодом", - додав міський голова.

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