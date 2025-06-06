Рашисти влучили у промислові об’єкти Тернополя: містян закликали щільно зачинити вікна
Унаслідок атаки ворога у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
"На місці працюють відповідні служби. Щільно зачиніть вікна", - йдеться в повідомленні.
Надал зазначив, що внаслідок атаки частина Тернополя без електроенергії. Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Можлива відсутність напору на верхніх поверхах.
"Ведуться відновлювальні роботи. Додаткову інформацію повідомлю згодом", - додав міський голова.
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Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар06.06.2025 05:52 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар06.06.2025 05:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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