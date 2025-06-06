Рашисты попали в промышленные объекты Тернополя: горожан призвали плотно закрыть окна

В результате атаки врага в Тернополе есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

"На месте работают соответствующие службы. Плотно закройте окна", - говорится в сообщении.

Надал отметил, что в результате атаки часть Тернополя - без электроэнергии. Давление воды по городу снижено из-за перебоев с электричеством. Возможно отсутствие напора на верхних этажах.

"Ведутся восстановительные работы. Дополнительную информацию сообщу позже", - добавил городской голова.

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