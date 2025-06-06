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Новости Массированный ракетный обстрел
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Рашисты попали в промышленные объекты Тернополя: горожан призвали плотно закрыть окна

Враг атаковал Тернополь

В результате атаки врага в Тернополе есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

"На месте работают соответствующие службы. Плотно закройте окна", - говорится в сообщении.

Надал отметил, что в результате атаки часть Тернополя - без электроэнергии. Давление воды по городу снижено из-за перебоев с электричеством. Возможно отсутствие напора на верхних этажах.

"Ведутся восстановительные работы. Дополнительную информацию сообщу позже", - добавил городской голова.

Читайте: Враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, 4 человека погибли, 20 пострадавших. В нескольких районах - пожары (обновлено). ВИДЕО

Автор: 

Тернополь (771) Тернопольская область (738) Тернопольский район (10)


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Може пора бити знову по кацапським НПЗ ? Допомогу США все одно не дають і ракети чи ППО віддали арабам
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06.06.2025 05:52 Ответить
Ви що, ви бачили ціни на нафту? Кацапи й так ледве кінці з кінцями зводять, а ви пропонуєте ще й по НПЗ бити... Ні ні, вони з зеленським не так домовлялись.
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06.06.2025 07:58 Ответить
КАЦАП, погано намагаєшся

Вночі українські дрони уразили нафтобазу в Енгельсі.

Також було атаковано завод «Прогресс» у Мічурінську Тамбовської області. Він виробляє високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки.

росіяни заявляють, що в Бєлгородській області тепловоз зійшов із колії через підрив ще однієї ділянки залізниці.
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06.06.2025 08:32 Ответить
Дибілко, де там НПЗ???
Для геть відсталих громадян, нагадую - через нафтопровід Україна допомагає росії качати нафти на 25млн євро на добу.
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06.06.2025 10:54 Ответить
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06.06.2025 05:56 Ответить
Рашистам ГААГА
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06.06.2025 07:48 Ответить
містян закликали щільно зачинити вікна

Щоб ракети не позалітали чи що?
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06.06.2025 08:23 Ответить
Нашої ППО і ПРО як завжди не було видно і чути. "Павутину" плели пів-року, а для захисту країни від відплатних ударів *****, як завжди, не зроблено нічого. Україну спецом добивають.
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06.06.2025 08:39 Ответить
 
 