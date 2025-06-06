Ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, 4 людини загинули, 20 постраждалих. У кількох районах - пожежі (оновлено). ВIДЕО

У ніч на п'ятницю, 6 червня, росіяни масовано вдарили по столиці балістичними ракетами та дронами типу "Шахед". Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано одразу у п'яти районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Віталія Кличка та начальника МВА Тимура Ткаченко.

За інформацією, падіння уламків зафіксовані у Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах.

"Наразі троє постраждалих у столиці. Двох із них медики госпіталізували, одному - надали допомогу на місці", - зазначив Кличко.

Як повідомив Ткаченко, на лівому березі столиці в окремих мікрорайонах можливі аварійні відключення світла.

"Росіяни бʼють по житловій інфраструктурі. В Соломʼянському районі ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку. Є займання. Рятувальники прямують на місце. Уточнюємо наслідки", - зазначив Ткаченко.

За інформацією ДСНС, тривають роботи з порятунку людей в Соломʼянському районі. Там внаслідок атаки пожежа на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Наразі трьох осіб врятовано з квартири на 11 поверсі.

Також рятувальники працюють над локалізацією та ліквідацією пожежі у нежитловій зоні (металевий ангар), на площі близько 500 кв. м. на іншій локації в Соломʼянському районі.

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Внаслідок комбінованої атаки на столицю станом на 5:00 зафіксовано:

у Соломʼянському районі

пожежа у нежитловій зоні (металевий ангар), на площі близько 500 кв. м. Триває ліквідація;

загоряння на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Врятовано три особи. Пожежу ліквідовано.

у Дарницькому районі

падіння уламків збитих повітряних цілей на щонайменше трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі. Попередньо - без пожеж та потерпілих. Уточнюється.

У Голосіївському районі

пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. Триває ліквідація займання;

пошкодження закладу освіти;

падіння частин збитих цілей біля АЗС. За уточненою інформацією - пошкоджено автомобіль;

падіння уламків в зоні нежитлової забудови. Без пожежі та потерпілих.

У Деснянському районі

виявлено уламки збитого ворожого БпЛА на відкритій території. Без пошкоджень та потерпілих.

У Шевченківському районі

пожежа в зоні нежитлової забудови. Інформація уточнюється.

У Дніпровському районі

значні пошкодження АЗС. На місці працюють рятувальники.

Крім цього зафіксовано падіння уламків на окремих локаціях в Дніпровському та Голосіївському районах. Надійшла інформація також про пошкодження колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна. Без пожежі та потерпілих.

Зафіксовано пошкодження вікон в закладах соціальної сфери та житлових будинках поруч з осередками займань.

Наразі відомо про 4 постраждалих: троє чоловіків та одна жінка. Двоє - госпіталізовані. Двом медики надали допомогу на місці.

Станом на 5:40 у столиці зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару - 16, 10 із них госпіталізували.

Кличко о 6:00 повідомив, у столиці через масований комбінований обстріл

У столиці внаслідок атаки ворога загинула людина За останніми даними від медиків, наразі постраждали 20 людей. 16 із них – госпіталізовано.

Уже четверо загиблих у столиці. На кількох локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи.

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