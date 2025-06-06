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Новини Відео Масований ракетний обстріл Атака ракет і БпЛА на Київ
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Ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, 4 людини загинули, 20 постраждалих. У кількох районах - пожежі (оновлено). ВIДЕО

У ніч на п'ятницю, 6 червня, росіяни масовано вдарили по столиці балістичними ракетами та дронами типу "Шахед". Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано одразу у п'яти районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Віталія Кличка та начальника МВА Тимура Ткаченко.

За інформацією, падіння уламків зафіксовані у Голосіївському, Солом'янському,  Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах.

"Наразі троє постраждалих у столиці. Двох із них медики госпіталізували, одному - надали допомогу на місці", - зазначив Кличко.

Як повідомив Ткаченко, на лівому березі столиці в окремих мікрорайонах можливі аварійні відключення світла.

"Росіяни бʼють по житловій інфраструктурі. В Соломʼянському районі ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку. Є займання. Рятувальники прямують на місце. Уточнюємо наслідки", - зазначив Ткаченко.

За інформацією ДСНС, тривають роботи з порятунку людей в Соломʼянському районі. Там внаслідок атаки пожежа на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Наразі трьох осіб врятовано з квартири на 11 поверсі.

Також рятувальники працюють над локалізацією та ліквідацією пожежі у нежитловій зоні (металевий ангар), на площі близько 500 кв. м. на іншій локації в Соломʼянському районі.

Оновлення

Внаслідок комбінованої атаки на столицю станом на 5:00 зафіксовано:

у Соломʼянському районі

  • пожежа у нежитловій зоні (металевий ангар), на площі близько 500 кв. м. Триває ліквідація;
  • загоряння на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Врятовано три особи. Пожежу ліквідовано.

у Дарницькому районі

  • падіння уламків збитих повітряних цілей на щонайменше трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі. Попередньо - без пожеж та потерпілих. Уточнюється.

У Голосіївському районі

  • пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. Триває ліквідація займання;
  • пошкодження закладу освіти;
  • падіння частин збитих цілей біля АЗС. За уточненою інформацією - пошкоджено автомобіль;
  • падіння уламків в зоні нежитлової забудови. Без пожежі та потерпілих.

У Деснянському районі

  • виявлено уламки збитого ворожого БпЛА на відкритій території. Без пошкоджень та потерпілих.

У Шевченківському районі

  • пожежа в зоні нежитлової забудови. Інформація уточнюється.

У Дніпровському районі

  • значні пошкодження АЗС. На місці працюють рятувальники.

Крім цього зафіксовано падіння уламків на окремих локаціях в Дніпровському та Голосіївському районах. Надійшла інформація також про пошкодження колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна. Без пожежі та потерпілих.

Зафіксовано пошкодження вікон в закладах соціальної сфери та житлових будинках поруч з осередками займань.

Наразі відомо про 4 постраждалих: троє чоловіків та одна жінка. Двоє - госпіталізовані. Двом медики надали допомогу на місці.

Станом на 5:40 у столиці зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару - 16, 10 із них госпіталізували. 

Кличко о 6:00 повідомив,  у столиці через масований комбінований обстріл 

У столиці внаслідок атаки ворога загинула людина За останніми даними від медиків, наразі постраждали 20 людей. 16 із них – госпіталізовано.

Уже четверо загиблих у столиці. На кількох локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія завдає масованого комбінованого удару по Україні (оновлено)

Автор: 

Київ (19649) обстріл (29141) Повітряні атаки на Київ (808)


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Тримайся КИЇВ... ! Всі тримаймося... ! Слава ЗСУ !!!!!
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06.06.2025 05:37 Відповісти
Та Найвеличнішому Слава!
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06.06.2025 06:28 Відповісти
Що вчора квашеною капустою повечеряв... ? Пердиш... ? Як в калюжу шльондра... ?
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06.06.2025 06:37 Відповісти
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06.06.2025 05:53 Відповісти
Слава яйцям! Дарницький район вперше, десь за півроку згадали! Бо уламки та влучання постійні..
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06.06.2025 06:38 Відповісти
 
 