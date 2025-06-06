Ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, 4 людини загинули, 20 постраждалих. У кількох районах - пожежі (оновлено). ВIДЕО
У ніч на п'ятницю, 6 червня, росіяни масовано вдарили по столиці балістичними ракетами та дронами типу "Шахед". Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано одразу у п'яти районах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Віталія Кличка та начальника МВА Тимура Ткаченко.
За інформацією, падіння уламків зафіксовані у Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах.
"Наразі троє постраждалих у столиці. Двох із них медики госпіталізували, одному - надали допомогу на місці", - зазначив Кличко.
Як повідомив Ткаченко, на лівому березі столиці в окремих мікрорайонах можливі аварійні відключення світла.
"Росіяни бʼють по житловій інфраструктурі. В Соломʼянському районі ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку. Є займання. Рятувальники прямують на місце. Уточнюємо наслідки", - зазначив Ткаченко.
За інформацією ДСНС, тривають роботи з порятунку людей в Соломʼянському районі. Там внаслідок атаки пожежа на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Наразі трьох осіб врятовано з квартири на 11 поверсі.
Також рятувальники працюють над локалізацією та ліквідацією пожежі у нежитловій зоні (металевий ангар), на площі близько 500 кв. м. на іншій локації в Соломʼянському районі.
Оновлення
Внаслідок комбінованої атаки на столицю станом на 5:00 зафіксовано:
у Соломʼянському районі
- пожежа у нежитловій зоні (металевий ангар), на площі близько 500 кв. м. Триває ліквідація;
- загоряння на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Врятовано три особи. Пожежу ліквідовано.
у Дарницькому районі
- падіння уламків збитих повітряних цілей на щонайменше трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі. Попередньо - без пожеж та потерпілих. Уточнюється.
У Голосіївському районі
- пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. Триває ліквідація займання;
- пошкодження закладу освіти;
- падіння частин збитих цілей біля АЗС. За уточненою інформацією - пошкоджено автомобіль;
- падіння уламків в зоні нежитлової забудови. Без пожежі та потерпілих.
У Деснянському районі
- виявлено уламки збитого ворожого БпЛА на відкритій території. Без пошкоджень та потерпілих.
У Шевченківському районі
- пожежа в зоні нежитлової забудови. Інформація уточнюється.
У Дніпровському районі
- значні пошкодження АЗС. На місці працюють рятувальники.
Крім цього зафіксовано падіння уламків на окремих локаціях в Дніпровському та Голосіївському районах. Надійшла інформація також про пошкодження колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна. Без пожежі та потерпілих.
Зафіксовано пошкодження вікон в закладах соціальної сфери та житлових будинках поруч з осередками займань.
Наразі відомо про 4 постраждалих: троє чоловіків та одна жінка. Двоє - госпіталізовані. Двом медики надали допомогу на місці.
Станом на 5:40 у столиці зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару - 16, 10 із них госпіталізували.
Кличко о 6:00 повідомив, у столиці через масований комбінований обстріл
У столиці внаслідок атаки ворога загинула людина За останніми даними від медиків, наразі постраждали 20 людей. 16 із них – госпіталізовано.
Уже четверо загиблих у столиці. На кількох локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль