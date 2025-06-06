РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12282 посетителя онлайн
Новости Фото Массированный ракетный обстрел Обстрел Тернополя
6 953 15

Атака РФ на Тернополь: количество пострадавших возросло до 10, из них пятеро - спасатели. ФОТО

В Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БПЛА типа "шахед".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода.

По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий.

К ликвидации пожаров привлечено 111 спасателей и 26 единиц специальной пожарно-спасательной техники.

"К сожалению, пострадали 5 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Информация будет обновляться", - отметил Негода.

Обновление о пострадавших

По состоянию на 9:00 в Тернополе возросло количество пострадавших в результате атаки РФ.

"На данный момент известно о 10 людях, в том числе - 5 работниках ГСЧС. Шестеро - госпитализированы", - сообщили в ОВА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты попали в промышленные объекты Тернополя: горожан призвали плотно закрыть окна

Тернополь
Тернополь
Тернополь

Автор: 

обстрел (27820) Тернополь (771) Тернопольская область (738) Тернопольский район (10)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
"Дякуємо" головному ДЕБІЛУ з США, за санкціонований обстріл України.... задронов з паРАШІ був правий, що до розумових здібностей америкосів, а от по підлості вони майстри....
показать весь комментарий
06.06.2025 07:59 Ответить
+12
Насмішка?Ти ********?
показать весь комментарий
06.06.2025 08:02 Ответить
+11
Він не ********, воно - москаль.....
показать весь комментарий
06.06.2025 08:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Дякуємо" головному ДЕБІЛУ з США, за санкціонований обстріл України.... задронов з паРАШІ був правий, що до розумових здібностей америкосів, а от по підлості вони майстри....
показать весь комментарий
06.06.2025 07:59 Ответить
Яким чином він "санкціонував"?
показать весь комментарий
06.06.2025 08:23 Ответить
"санкціонував" "трампон" рашистські обстріли України і рашистський геноцид українців постійними "хвалебними одами " про кровожерливого людиноненависника куйла...
показать весь комментарий
06.06.2025 09:07 Ответить
Просто трамп бовдур.Бути бовдуром не злочин,злочин-бовдурів до влади обирати.
показать весь комментарий
06.06.2025 09:10 Ответить
просто бовдур ,або манкурт той,хто написав ось це " Просто трамп бовдур.Бути бовдуром не злочин,злочин-бовдурів до влади обирати. Бовдуре.а які злочинні накази, можуть давати ті,котрі обрали агента "краснова" ?
показать весь комментарий
06.06.2025 09:15 Ответить
Всією своєю маячнею ти просто намагаєшся зняти з себе відповідальність.Іди до біса.
показать весь комментарий
06.06.2025 10:07 Ответить
Дякуй дебілам з банкової !!!! І продовжуй молитись на них !!!
показать весь комментарий
06.06.2025 08:53 Ответить
слава зеленскому за баллистику и унылое соплежуйство
показать весь комментарий
06.06.2025 10:55 Ответить
Біднятки. Так настраждались за роки війни. Дуже Вам співчуваю
показать весь комментарий
06.06.2025 08:00 Ответить
Насмішка?Ти ********?
показать весь комментарий
06.06.2025 08:02 Ответить
Він не ********, воно - москаль.....
показать весь комментарий
06.06.2025 08:05 Ответить
Смердючий лапотник.
показать весь комментарий
06.06.2025 09:42 Ответить
Та видно що так
показать весь комментарий
06.06.2025 08:05 Ответить
Кацапська сволота не криючись проводить підлу тактику «повторного удару»,
саме тоді, коли хлопці з ДСНС не вагаючись кидаються рятувати людей.

А кугУти і *********** починають вищати: «Будь ти проклят Трамп!»
показать весь комментарий
06.06.2025 09:39 Ответить
Трамп попросив сенат відтермінувати введення санкцій проти РФ.На твою думку які у нього мотиви?
показать весь комментарий
06.06.2025 10:28 Ответить
 
 