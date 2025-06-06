Атака РФ на Тернополь: количество пострадавших возросло до 10, из них пятеро - спасатели. ФОТО

В Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БПЛА типа "шахед".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода.

По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий.

К ликвидации пожаров привлечено 111 спасателей и 26 единиц специальной пожарно-спасательной техники.

"К сожалению, пострадали 5 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Информация будет обновляться", - отметил Негода.

Обновление о пострадавших

По состоянию на 9:00 в Тернополе возросло количество пострадавших в результате атаки РФ.

"На данный момент известно о 10 людях, в том числе - 5 работниках ГСЧС. Шестеро - госпитализированы", - сообщили в ОВА.

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