Атака РФ на Тернополь: количество пострадавших возросло до 10, из них пятеро - спасатели. ФОТО
В Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БПЛА типа "шахед".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода.
По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий.
К ликвидации пожаров привлечено 111 спасателей и 26 единиц специальной пожарно-спасательной техники.
"К сожалению, пострадали 5 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Информация будет обновляться", - отметил Негода.
Обновление о пострадавших
По состоянию на 9:00 в Тернополе возросло количество пострадавших в результате атаки РФ.
"На данный момент известно о 10 людях, в том числе - 5 работниках ГСЧС. Шестеро - госпитализированы", - сообщили в ОВА.
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саме тоді, коли хлопці з ДСНС не вагаючись кидаються рятувати людей.
А кугУти і *********** починають вищати: «Будь ти проклят Трамп!»