Путін хоче відрізати Україну від Чорного моря та окупувати все на схід від річки Дніпро, - Паліса
Росія планує у 2026 році окупувати всю територію Донеччини та Луганщини вже цьогоріч.
Про це заявив заступник керівника Офісу Президента полковник Павло Паліса, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Так, дані української розвідки свідчать, що Росія хоче захопити всю територію Донеччини та Луганщини восени 2025 року, а також створити "буферну зону" вздовж кордону.
Плани Москви на наступний рік ще амбітніші, каже Паліса.
За його словами, диктатор Путін планує окупувати всю Україну на схід від річки Дніпро.
Кремль також хоче окупувати Одесу і Миколаїв, відрізавши Україну від Чорного моря.
"На жаль, вони не говорять про мир. Вони готуються до війни", - наголосив Паліса.
Водночас військові аналітики прогнозують, що РФ посилить наступ влітку, проте їй буде складно підтримувати такі темпи до 2026 року. Експерти зазначають, що наразі немає жодних ознак того, що РФ збирається припиняти війну проти України найближчим часом.
Чиновники на Заході також кажуть, що немає жодних ознак того, що Путін відмовився від своїх головних цілей: "назавжди прив'язати Україну до Росії та укласти грандіозну угоду із Заходом, яка передбачатиме перегляд архітектури безпеки в Європі після Холодної війни".
Саме це і мають на увазі офіційні особи РФ, коли кажуть про вирішення "корінних причин" конфлікту, пише Politico.
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Може мета в тіктанічному зсуві надій мас на те, що Україна вистоїть і як результат цього зсуву збільшення в рощи потоку біженців з України куди очі бачать при одночпсному піднятті в рази розміру викупу за свободу?
Щоб всі почали рух але поступово щоб пробок у вікнах на кордоні не було?
Реально якась ху...я коли ми знаємо чого хоче і про що мріє путін і не знаємо ні ху.... чи це можливо і чи буть спроби його мрії обнулити.
Про наші мрії, дії і наміри жодного слова.
Бр все звучить як попередження неминучого. Вже в котре. До нього це сказав не раз президент.
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Якщо Україна не буде воювати, русня захопить все без бою.
А от, будь-ласка, - класичний приклад тухлої кацапропаганди - трошки правди, перебільшення, маніпуляція ну і тупі мізки.
В результаті прихід руского міра...
тупий суровікін своїми лініями зміг зупинити наш реально потужний наступ.
у нас же досі укріплення будують місцеві адміністрації та субпідрідники
замість того щоб зосередити фінанси та ресурси в управлінні інженерних військ із фахівцями військовими будівельниками
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Тільки тупі барани вірять що можна нарити окопів і русня якось сама зупиниться.
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але ж командував не Залужний, а поверхневий головнокомандувач з сиром.
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але при наступі гарний полководець навіть меншими силами, концентруючи їх в потрібному місці, прориває оборону.
приклад - командування Манштейна при штурмі Криму і в Керченській операції
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Станом на сьогодні кардинально все помінялось. Наші вже, тільки не смійтесь, задумуються про віслюків. Бо оптика скоро почне виносити будь-який транспорт за 50 км від ЛБЗ, отже цю відстань доведеться долати пішки посадками, які хоч якось від дронів захищають. Наземний дрон в хащах не пройде, самому тягти увесь вантаж - надто важко, отже...
Досить додати несвіже гівно за дегенерати Арестовича, історія багата на приклади але хом'яки продовжують тягати цю імбіцильну аналогію яка до нас не має жодного стосунку.
А мы под шумок свои исторические земли заберем, Брянщину, Краснодарский край, Курскую, Ростовскую и Воронежскую области. Нам чужого не надо, мы своё вернем
все просрано !
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Війна не буде безкінечною ,як би цього не хотіла зелена влада , а ці дебілкувати вкиди про давно відомі фантазії ху**ла тільки посилюють бажання у залишків адекватного населення за будь яку ціну покинути країну.
потім ЗЄля планував мир
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Ну не глухі ж , всі і все чують , чують всі заяви кацапів , на протязі вже трьох років і трьох місяців . І всі вже безліч разів чули цю кацапську хотєлку .
То навіщо її вчергове озвучувати ?? Оце за це працівники ОПи отримують чималу разплату ?
Може він це попередження?