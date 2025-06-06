Путін хоче відрізати Україну від Чорного моря та окупувати все на схід від річки Дніпро, - Паліса

Росія планує у 2026 році окупувати всю територію Донеччини та Луганщини вже цьогоріч.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента полковник Павло Паліса, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Так, дані української розвідки свідчать, що Росія хоче захопити всю територію Донеччини та Луганщини восени 2025 року, а також створити "буферну зону" вздовж кордону.

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Плани Москви на наступний рік ще амбітніші, каже Паліса.

За його словами, диктатор Путін планує окупувати всю Україну на схід від річки Дніпро.

Кремль також хоче окупувати Одесу і Миколаїв, відрізавши Україну від Чорного моря.

"На жаль, вони не говорять про мир. Вони готуються до війни", - наголосив Паліса.

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Водночас військові аналітики прогнозують, що РФ посилить наступ влітку, проте їй буде складно підтримувати такі темпи до 2026 року. Експерти зазначають, що наразі немає жодних ознак того, що РФ збирається припиняти війну проти України найближчим часом.

Чиновники на Заході також кажуть, що немає жодних ознак того, що Путін відмовився від своїх головних цілей: "назавжди прив'язати Україну до Росії та укласти грандіозну угоду із Заходом, яка передбачатиме перегляд архітектури безпеки в Європі після Холодної війни".

Саме це і мають на увазі офіційні особи РФ, коли кажуть про вирішення "корінних причин" конфлікту, пише Politico.

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