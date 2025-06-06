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Новини Плани РФ щодо України
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Путін хоче відрізати Україну від Чорного моря та окупувати все на схід від річки Дніпро, - Паліса

Паліса озвучив плани Путіна. Чого хоче російський диктатор

Росія планує у 2026 році окупувати всю територію Донеччини та Луганщини вже цьогоріч.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента полковник Павло Паліса, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Так, дані української розвідки свідчать, що Росія хоче захопити всю територію Донеччини та Луганщини восени 2025 року, а також створити "буферну зону" вздовж кордону.

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Плани Москви на наступний рік ще амбітніші, каже Паліса.

За його словами, диктатор Путін планує окупувати всю Україну на схід від річки Дніпро.

Кремль також хоче окупувати Одесу і Миколаїв, відрізавши Україну від Чорного моря.

"На жаль, вони не говорять про мир. Вони готуються до війни", - наголосив Паліса.

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Водночас військові аналітики прогнозують, що РФ посилить наступ влітку, проте їй буде складно підтримувати такі темпи до 2026 року. Експерти зазначають, що наразі немає жодних ознак того, що РФ збирається припиняти війну проти України найближчим часом.

Чиновники на Заході також кажуть, що немає жодних ознак того, що Путін відмовився від своїх головних цілей: "назавжди прив'язати Україну до Росії та укласти грандіозну угоду із Заходом, яка передбачатиме перегляд архітектури безпеки в Європі після Холодної війни".

Саме це і мають на увазі офіційні особи РФ, коли кажуть про вирішення "корінних причин" конфлікту, пише Politico.

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Автор: 

росія (66037) Паліса Павло (30) війна в Україні (4706)


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Топ коментарі
+19
мене якщо чесно вже підташнює оці новини ***** про те що хоче путін.***** хоче усю Україну і від цього потрібно відштовхуватись,перестаньте писати цю їбаніну
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06.06.2025 12:13 Відповісти
+19
Готують мудрий нарід до зливу кацапам п'яти областей. Видно вже домовились лишилось тільки підготувати грунт, щоб виглядало як перемога...
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06.06.2025 12:21 Відповісти
+9
до 2019-го в Україні був Гетьман, а нині - корчмарик плюгавий
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06.06.2025 12:38 Відповісти
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бла,бла,бла,....ну пускай штурмуют на катамарах)как обычно пердеж ртом ни о чем новом
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06.06.2025 12:12 Відповісти
але орки штурмують, здихають і захоплюють територію України

.
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06.06.2025 12:37 Відповісти
мене якщо чесно вже підташнює оці новини ***** про те що хоче путін.***** хоче усю Україну і від цього потрібно відштовхуватись,перестаньте писати цю їбаніну
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06.06.2025 12:13 Відповісти
Готують мудрий нарід до зливу кацапам п'яти областей. Видно вже домовились лишилось тільки підготувати грунт, щоб виглядало як перемога...
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06.06.2025 12:21 Відповісти
до 2019-го в Україні був Гетьман, а нині - корчмарик плюгавий
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06.06.2025 12:38 Відповісти
Ну якщо вони так побудували фортифікації, як на Сумщині, то бажання ***** може і здійснитися. Скоро довоюються, що від України одне Закарпаття залишиться, стратєги хрєнові. Зате потужність та незламність, угу.
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06.06.2025 12:53 Відповісти
Так і є. А можливо буде ще гірше. Зебіли по Хмельницьку область все здадуть.
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06.06.2025 13:08 Відповісти
Навіть більше - на Валдаї він бахвалявся шо може воювати до 2028 р
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06.06.2025 12:15 Відповісти
а про донечину луганщину то вообще заезжая пластинка что "до кінця2022 потом кінець 2023,далее 2024" и тд и тп
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06.06.2025 12:15 Відповісти
На кінець 2026- го року !
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06.06.2025 12:25 Відповісти
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06.06.2025 12:16 Відповісти
Паліса каже про "хотєлкі" кацапів і мав би, як військовий і державний чиновник, давати відповідь - а чи зможуть і що треба робити, щоб не змогли.
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06.06.2025 12:17 Відповісти
він не один із ЗЄліних менеджерів

.
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06.06.2025 12:22 Відповісти
Контролюйте їх уважно... Більше контролерів та експертів, хороших та різних!
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06.06.2025 12:22 Відповісти
а что он вам может ответить, как военный, если против нас первый ядерный потенциал в мире во главе и ******** фашистом???... вы то сами можете что-то хотя бы предположить???
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06.06.2025 12:26 Відповісти
А кто мог предполагать кончину "совка" ещё за полгода? В таких делах нихрена наперёд не предскажешь.
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06.06.2025 12:35 Відповісти
раша всерьез считает, что может по примеру сша в 45 и Японией, ударить яо, поменять политический строй и дружить с Украиной..и что Палисе ответить???
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06.06.2025 12:47 Відповісти
Палисе нужно ответить, что он не комментирует бред сумасшедших.
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06.06.2025 12:54 Відповісти
Так, дивно. Він перетвори в одного з речників хотілок путіна. Нах це робити ніяк не розумію.
Може мета в тіктанічному зсуві надій мас на те, що Україна вистоїть і як результат цього зсуву збільшення в рощи потоку біженців з України куди очі бачать при одночпсному піднятті в рази розміру викупу за свободу?
Щоб всі почали рух але поступово щоб пробок у вікнах на кордоні не було?
Реально якась ху...я коли ми знаємо чого хоче і про що мріє путін і не знаємо ні ху.... чи це можливо і чи буть спроби його мрії обнулити.
Про наші мрії, дії і наміри жодного слова.
Бр все звучить як попередження неминучого. Вже в котре. До нього це сказав не раз президент.
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06.06.2025 13:23 Відповісти
й тільки одна людина в світі вірить, що путін більш за все хоче миру..., чи він повний ідіот, спитаєте ви? ні, він президент однієї з найбагатших та найсильніших країн у світі...
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06.06.2025 12:19 Відповісти
А ще ***** планету з Трампом ділити зібрався.
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06.06.2025 12:19 Відповісти
Але товариш Сі проти.
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06.06.2025 12:23 Відповісти
Це все теорія. Маск планував на Марс летіти, а зараз собачиться з трампоном в наркомано-педофільських розбірках і закриває програму Space X
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06.06.2025 12:21 Відповісти
Маска вже чекають в "роскосмосі". )
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06.06.2025 12:44 Відповісти
із нинішнім поверхнім головнокомандуючим - так !

.
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06.06.2025 12:24 Відповісти
Це не нонсенс а руснява методичка.
Якщо Україна не буде воювати, русня захопить все без бою.
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06.06.2025 12:30 Відповісти
Якийсь куратор в тебе тупий, лаптю, що таку методичку впарив...
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06.06.2025 12:51 Відповісти
москворота чіпуха Україна з великої літери, підарас кацапський
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06.06.2025 12:55 Відповісти
Я теж багато що планую !
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06.06.2025 12:22 Відповісти
Наполєончік створих хаос в Україні, щоб побудувати укріплення, які б дійсно служили для захисту, риго-зелені побудували бутафорні укріплення! Самі боєздатні війська направив в мясні штурми на курщину, оголивши весь схід України! Щоб готуватись до захисту , піарник Наполюончік і риго-зелені бігали по світу та розказували про пєрємогу! От і маємо сотні тисяч загинувших героїв і стоїмо за рахунок ЗСУ!
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06.06.2025 12:23 Відповісти
Мільйони загиблих герої, мільйони. Що їх, тих героїв, шкодувати.
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06.06.2025 12:27 Відповісти
А потім питаємо звідки беруться Трампи і орбани.
А от, будь-ласка, - класичний приклад тухлої кацапропаганди - трошки правди, перебільшення, маніпуляція ну і тупі мізки.
В результаті прихід руского міра...
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06.06.2025 12:33 Відповісти
+💯 👍🏿!

тупий суровікін своїми лініями зміг зупинити наш реально потужний наступ.

у нас же досі укріплення будують місцеві адміністрації та субпідрідники
замість того щоб зосередити фінанси та ресурси в управлінні інженерних військ із фахівцями військовими будівельниками

.
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06.06.2025 12:29 Відповісти
Суровікін ніякими лініями нікуя не зупинив. Зупинила русня яких літом там сиділо більше ніж наших які наступали.
Тільки тупі барани вірять що можна нарити окопів і русня якось сама зупиниться.
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06.06.2025 12:31 Відповісти
наше просування тоді було максимум 15 км - це стільки, скільки зараз орки легко взяли на Сумщині, де фортифікації побудовані аби як.

.
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06.06.2025 13:07 Відповісти
Фортифікації не будували під самим кордоном. Вони до ліній оборони тільки підходять
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06.06.2025 13:46 Відповісти
Наступ не був потужним, бо Залужному не дали розрахункової кількості засобів.
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06.06.2025 12:35 Відповісти
так, половину сил кинули на тупе звільнення "фортеці Бахмут", у той час, як треба було зробити фортифікації від Харкова до Вугледару і сидіти в обороні, а бити лише на Півдні - на Херсонщині та Запоріжжі

але ж командував не Залужний, а поверхневий головнокомандувач з сиром.

.
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06.06.2025 13:05 Відповісти
Не знаю, як треба було, але Залужний озвучував цифру, скільки йому чого потрібно, і він потрібного явно не отримав. Щонайменше - паритет у повітрі.
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06.06.2025 13:07 Відповісти
так, проколів було чимало - і нестача сил, і розпорошення того, що було, і міни...

але при наступі гарний полководець навіть меншими силами, концентруючи їх в потрібному місці, прориває оборону.

приклад - командування Манштейна при штурмі Криму і в Керченській операції

.
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06.06.2025 13:14 Відповісти
Зараз у нас інша війна, дронова. Дрони були вже тоді.
Станом на сьогодні кардинально все помінялось. Наші вже, тільки не смійтесь, задумуються про віслюків. Бо оптика скоро почне виносити будь-який транспорт за 50 км від ЛБЗ, отже цю відстань доведеться долати пішки посадками, які хоч якось від дронів захищають. Наземний дрон в хащах не пройде, самому тягти увесь вантаж - надто важко, отже...
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06.06.2025 13:18 Відповісти
А Україна планує знищити кілька мільйонів кацапів, звільнити свої території і можливо набути якісь додаткові кацапські!
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06.06.2025 12:23 Відповісти
фантастика в іншому відділі
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06.06.2025 12:25 Відповісти
Все правильно він написав - це відповіть на фантастичні казочки іпанутого }{уйлуші якій не може взяти Часів Яр з Торецкьком більше року але за півтора роки планує захопити все лівобережжя.
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06.06.2025 12:33 Відповісти
Такого точно не буде. Затикати будуть жінками і дітьми, але не ментами, і не суддями з прокурорами. Парагвайський сценарій в дії, доречі, парагвайці, які в'їбали свою країну об стіну, до сих пір ту війну вважають "визвольною боротьбою за незалежність".
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06.06.2025 12:56 Відповісти
Парагвайці напали на одразу дві держави які були набагато сильнішими за них.
Досить додати несвіже гівно за дегенерати Арестовича, історія багата на приклади але хом'яки продовжують тягати цю імбіцильну аналогію яка до нас не має жодного стосунку.
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06.06.2025 13:51 Відповісти
Да какая же это фантастика? Жопа треснет у кацапов, не Хуану сомбреро схватили, надорвутся болезные, ********** лаптерейх, как в 1917 ********** и в 1991.
А мы под шумок свои исторические земли заберем, Брянщину, Краснодарский край, Курскую, Ростовскую и Воронежскую области. Нам чужого не надо, мы своё вернем
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06.06.2025 12:38 Відповісти
Кацап, а що ти тут на Цензорі забув?
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06.06.2025 12:55 Відповісти
***** се нет намёков😀Экономика - в жопе, стратегическая авиация - в жопе, железа нет совсем, все пожгли, миллион лаптей - в земле, чехи с дагами начинают бузить, ******** на уровне 1/7-1/10 получают на лбс. Все у нас есть и техника, и люди, и оружие, ***** репоедам, к бабке не ходи, рэпнет жопа от перенапряга.
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06.06.2025 13:03 Відповісти
підерасія планує у 2026 року окупувати територіі цього року. Планує, але цьогоріч.
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06.06.2025 12:23 Відповісти
А квартал хочет пустить шаттлы в Крым и дать агенту сивковича окончательно разрушить экономику Украины.
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06.06.2025 12:23 Відповісти
Проїзд планується Антонівським мостом.
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06.06.2025 12:29 Відповісти
можна й через Каховську дамбу...

все просрано !

.
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06.06.2025 12:31 Відповісти
"Росія планує у 2026 році окупувати всю територію Донеччини та Луганщини вже цьогоріч" - це Паліса так безграмотно висловився чи персонал Цензора? Чи забули, який рік зараз? Цьогоріч - це в 2025 році. Одразу видно, що це якийсь вкид ще й безграмотно складений. Тобто щоб погоджувалися на перемир'я...
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06.06.2025 12:25 Відповісти
ху**ло особисто дзвонив Палісі і передав свої плани на 2026 разом з картою ? Про ці "плани" російська пропаганда розповідала ще задовго до війни, крім України планується захоплення Прибалтики, контроль над балтійським морем, сухопутній коридор до Калінграду, захоплення Молдови, північної частини Казахстану.
Війна не буде безкінечною ,як би цього не хотіла зелена влада , а ці дебілкувати вкиди про давно відомі фантазії ху**ла тільки посилюють бажання у залишків адекватного населення за будь яку ціну покинути країну.
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06.06.2025 12:25 Відповісти
Дрочуть стадо на війну, дрочуть, а воно вже не дрочиться. Мовчки збирає речі і вивозить дітей, поки жінкам ще кордони не закрили.
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06.06.2025 12:59 Відповісти
Крупская, як ти вже заіпала, їй богу. Сама не воюєш, не волонтериш - сиди хоч не воняй.
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06.06.2025 13:53 Відповісти
А чого хоче Паліса, Еррмак та Зеленський? Чому вам треба міфічних 10 мільонів дронів, коли русня фігачить в одну точку балістику та не переймається? Чи у вас, зелених дебілів, немає клепок зробити ьбалістику та влучити нею в коло діаметром 40 км? (Це площа Москви).
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06.06.2025 12:26 Відповісти
👍👍👍
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06.06.2025 13:28 Відповісти
а пуйло куйку нюхнуть не хоче
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06.06.2025 12:27 Відповісти
Це було і так зрозуміло з самого початку. Я не розумію тільки чому наша влада постійно марить про мир а не про війну і про те що потрібно від Заходу вимагати поставляти нам ще більше зброї а не клоунів які нас тягнуть на переговори
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06.06.2025 12:27 Відповісти
після зустрічі фракцій з урядом Порошенко розсказав, що витрати на ЗСУ у нас були заплановані лише на півроку....

потім ЗЄля планував мир

.
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06.06.2025 12:34 Відповісти
вже були спроби в 2022 ,кацапня втратила Херсон
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06.06.2025 12:29 Відповісти
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06.06.2025 12:29 Відповісти
яке воно кончене ця паліса
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06.06.2025 12:29 Відповісти
хз От навіщо одне й те саме повторювати в тисячний раз .?
Ну не глухі ж , всі і все чують , чують всі заяви кацапів , на протязі вже трьох років і трьох місяців . І всі вже безліч разів чули цю кацапську хотєлку .
То навіщо її вчергове озвучувати ?? Оце за це працівники ОПи отримують чималу разплату ?
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06.06.2025 12:29 Відповісти
Якпсь мета є точно якщо б!ють в одну точку причому вже в стилі беапеляційних планів, а не марень путіна, які оскарженню в жодному випадку не пвдлягають. Жорстко так і однозначно, як про неминуче.
Може він це попередження?
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06.06.2025 13:32 Відповісти
Уточню: рашисти хочуть окупувати ВСЮ Україну і геноцидом знищити українців, а територію заселять мордвою і чурками.
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06.06.2025 12:30 Відповісти
Рашиський терорист хотів всю Україну захопити до літа 2022 року ,нафіга нам що думає кривавий маняк убивця ,краще подумайте як захистити Україну від варварів.
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06.06.2025 12:32 Відповісти
кацап,яку з цих областей ви окупували повністю? про обласні центри я мовчу.
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06.06.2025 12:51 Відповісти
для цього розвідка не потрібна - кожна притомна людина, яка вміє у причини та наслідки розуміє, що будуть наступати поки зможуть, а коли і скільки захоплять залежить від ЗСУ
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06.06.2025 12:36 Відповісти
Паліса був хорошим комбригом а тепер схожий на клоуна у пі.... сів...
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06.06.2025 12:38 Відповісти
Ну наконец нам открыли тайну на 4-м году войны, шо хочет *****!!!!!!🤣😆🤡🤪😅🤣
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06.06.2025 12:40 Відповісти
Це все фігня. Мене цікавить що з цього приводу думає Лисий з Пікаловим в кварталі95 з приводу того що думає фуйло? Буде дощ чи ні?
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06.06.2025 12:44 Відповісти
так порішали ж у Стамбулі ще 2022р...🤡 озвучив теж, шо ху* ло хоче ...а зеленський , для цього став з дЄрмаком президентом ,і все йде по плану фсб ,зі згодою слуг , перевішати їх давно треба , але війна на заваді ...
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06.06.2025 12:55 Відповісти
Огидно, коли зегніди використовують військових у своїх оманських фантазіях.
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06.06.2025 13:01 Відповісти
Треба максимально знімати бронь з хитродупів і готувати їх до фронту
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06.06.2025 13:02 Відповісти
А це шо за дурачьок виліз?!
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06.06.2025 13:08 Відповісти
Який дурачок?!! Це цілий полковник! Речник жОПи ***********! )))
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06.06.2025 13:17 Відповісти
А в якому році по даним розвідки путлер планує двинути коні, не повідомляють???
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06.06.2025 13:09 Відповісти
Невже полковник Паліса побачив одну з кацапських мап т.з. "новоросії" 2014-го року?
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06.06.2025 13:15 Відповісти
Що хоче ***** знає кожен українець,а що хочеш ти ніхто не знає.З твого умозведення не зрозуміпо нікому.
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06.06.2025 13:20 Відповісти
Маячня повна. Хотіти можна багато чого.
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06.06.2025 13:20 Відповісти
 
 