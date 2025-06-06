Атаки українських безпілотників паралізували перевезення вантажів російськими залізницями

Компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) продовжує фіксувати обвальне падіння вантажоперевезень країною. Спад за підсумками минулого року, який становив 4,1% і став рекордним за останні 15 років, у 2025 році прискорився вдвічі. До травня обсяги навантаження на мережі РЖД скоротилися на 9,4% у річному вимірі.

Про це свідчить статистика російської транспортної монополії, передає The Moscow Times.

У мінусі опинилися майже всі категорії вантажів, а за деякими обвал став двозначним. Навантаження кам'яного вугілля просіло на 3,4%, нафти та нафтопродуктів – на 5,8%, контейнерів – на 6,2%. Перевезення будівельних вантажів впало на 20,7%, чорних металів – на 16%, промислової сировини – на 19,2%, а зерна – на 34,8%.

Окрім того, за словами джерела, близького до компанії, по РЖД ударили нальоти українських дронів, які в 2025 році досягли рекордних масштабів. Це відбувається на тлі уповільнення економіки, проблем будівельних компаній і санкцій, що обмежують експорт.

"Нальоти БпЛА безпосередньо впливають на роботу залізничного транспорту. РЖД про це не говорять, але це явне обмеження перевізного процесу. Коли йде наліт, дорога зупиняється", – пояснив співрозмовник.

Через масштабні перевезення для армії російська мережа залізниць поринула в хаос із тисячами покинутих поїздів і заторами.

До того ж через санкції на російській залізниці виник дефіцит запчастин, а мобілізація та вербування на війну проти України принесли брак кадрів.

Унаслідок падіння доходів та різке підвищення ставок за кредитами РЖД була змушені "пустити під ніж" інвестиційну програму: її обсяг у 2025 році було скорочено майже на 40% – з 1,3 трлн до 834 млрд руб.

Торік російський уряд виділив РЖД 162 млрд руб. допомоги з федерального бюджету, але цього року грошей на підтримку компанії не знайшлося: Мінфін РФ забракував пропозицію щодо субсидії на 60 млрд руб.

Раніше стало відомо, що найбільші російські експортери скорочують плани перевезень російськими залізницями під впливом високої ключової ставки, санкцій та світової кон'юнктури.

На початку цього року стало відомо, що РЖД третій рік поспіль переживає різке скорочення вантажоперевезень на тлі санкцій, що вдарили по експорту, і складнощів із управлінням рухом поїздів.

У листопаді минулого року повідомлялося, що амбітний план Кремля щодо будівництва залізниць у Сибіру, ​​за яким російську сировину планували вивозити до Азії, став жертвою фінансових проблем компанії РЖД. Так, інвестпрограма РЖД, яка включає витрати на капітальне будівництво, у 2025 році мала бути урізана на 37%.