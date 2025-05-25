Російська залізниця зіткнулася з історичним обвалом перевезень вантажів

Найбільші російські експортери скорочують плани перевезень російськими залізницями під впливом високої ключової ставки, санкцій та світової кон'юнктури. Так, із кінця минулого року компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії), що отримує основні доходи від перевезень вантажів, переживає безпрецедентне скорочення обсягів навантаження.

Про це йдеться в документі РЖД, передає The Moscow Times.

Так, 2024 року обсяг перевезень РЖД впав до 15-річного мінімуму і продовжив падіння цього року: за січень-квітень перевезення всіх видів вантажів знизилися на 6,8%, до 370,6 млн тонн, а у квітні падіння прискорилося до 8,6%.

У презентації менеджменту РЖД раді директорів, датованій 20 березня, прогнозувалося, що обсяг перевезень у 2025 році скоротиться на 36,7 млн тонн, до 1,21 млрд тонн, що на 3% менше, ніж було заплановано. У цій цифрі вже враховано, що зниження компенсується зростанням перевезень менш прибуткового для РЖД вугілля.

РЖД пояснює скорочення навантаження рядом факторів, включно з високими ставками, світовою кон'юнктурою, санкціями, а також називає кілька великих компаній, обсяги перевезень яких будуть меншими, ніж було заплановано раніше.

Головним чинником, що впливає на обсяги навантаження у 2025 році, стало посилення грошово-кредитної політики, яке призвело до скорочення перевезень будівельних та металургійних вантажів.

На обсягах перевезень також позначається волатильність світової кон'юнктури, що призвело до сповільнення експорту до Китаю добрив, дерева, металургійних вантажів і нафтопродуктів. Ще один чинник – посилення санкцій проти металургійних, лісових та нафтових компаній.

Серед чинників, що впливають на падіння навантаження, у презентації названо "втручання третіх осіб, переважно щодо НПЗ". Російські НПЗ через розв'язану Росією повномасштабну війну проти України регулярно зазнають атак українських безпілотників, що впливає на обсяги виробництва нафтопродуктів.

Через зниження вантажоперевезень дохід залізничної монополії скоротиться майже на 87 млод руб., досягнувши 2,71 трлн руб. замість запланованих 2,8 трлн руб.

На початку цього року стало відомо, що РЖД третій рік поспіль переживає різке скорочення вантажоперевезень на тлі санкцій, що вдарили по експорту, і складнощів із управлінням рухом поїздів.

У листопаді минулого року повідомлялося, що амбітний план Кремля щодо будівництва залізниць у Сибіру, ​​за яким російську сировину планували вивозити до Азії, став жертвою фінансових проблем компанії РЖД. Так, інвестпрограма РЖД, яка включає витрати на капітальне будівництво, у 2025 році мала бути урізана на 37%.