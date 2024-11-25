Росія згортає найбільші залізничні проєкти через борги РЖД

Амбіційний план Кремля щодо будівництва залізниць у Сибіру, ​​за яким російську сировину планували вивозити до Азії, став жертвою фінансових проблем компанії РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії).

Так, інвестпрограма РЖД, яка включає витрати на капітальне будівництво, у 2025 році буде урізана на 37%, пише The Moscow Times із посиланням на матеріали РЖД, передані на розгляд російського уряду.

Так, із 1,3 трлн руб. капітальні витрати РЖД скоротяться до 834 млрд руб., причому майже вся сума піде на підтримку поточної діяльності компанії.

Інвестиції в модернізацію БАМу (Байкало-Амурська магістраль – залізниця в азійській частині Росії) та Транссибу (Транссибірська залізнична магістраль – залізниця, що сполучає Європейську частину Росії з її серединними та східними районами), щоб збільшити пропускну спроможність залізниць на сході, планується зменшити в п'ять разів – до 75 млрд руб.

Витрати на розвиток підходів до портів європейської частини РФ при цьому практично заморожені.

У плані РЖД залишається будівництво високошвидкісної магістралі Москва – Санкт-Петербург, а також розвиток Центрального транспортного вузла, який на третину буде профінансовано з бюджету Москви.

Головною проблемою для РЖД, що управляє однією з найбільших залізничних мереж у світі, стали борг і зростаючі відсоткові ставки.

Станом на середину 2024 року сумарна заборгованість РЖД досягала 2,54 трлн руб., а до 2025 року боргове навантаження компанії може зрости до 3,9 трлн руб.

Наступного року РЖД доведеться витратити 688 млрд руб. тільки на обслуговування боргу, що майже в шість разів перевищує показник 2023 року, а прибуток компанії може скоротитися вдвічі – до 81,6 млрд руб.

МЯк зазначаєься, масштабні плани залізничних будівництв, на які російська влада відправила ув'язнених з колоній, формувалися до того, як Центробанк РФ різко підняв ключову ставку. Так, РЖД закладали до бюджету ставку Центробанку Росії на рівні 16% річних, тоді як зараз вона досягла 21% і з великою ймовірністю буде знову підвищена в грудні.

За словами джерел, обслуговування боргу з такою процентною ставкою з'їдає власні джерела РЖД, а індексація тарифів на 13,8% не дозволить покрити брак фінансування у компанії. РЖД пропонували підняти вартість вантажоперевезень на 17,2–22,7% – удвічі більшу, ніж 2024 року (10,75%).

Минулого року компанія отримала вливання з бюджету на 162 млрд руб., але наразі невідомо, чи зможе РЖД торік отримати допомогу з російського бюджету.

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Крім зростаючого боргу РЖД відчуває гострий дефіцит персоналу: не вистачає укладачів поїздів, оглядачів вагонів, монтерів колії, і все частіше дефіцит кадрів не просто обмежує, але майже паралізує роботу станцій. Щоб впоратися із ситуацією, РЖД потрібно підвищувати зарплати, але на ці цілі виділено лише 20 млрд руб. – у п'ять разів менше, ніж потрібно.

Наприкінці вересня стало відомо, що РЖД на тлі дефіциту робочих рук почала наймати мігрантів із Африки.

У листопаді минулого року генеральний директор РЖД Дмітріц Шаханов повідомив, що компанія на тлі дефіциту кадрів розглядає можливість залучення на роботу ув'язнених, засуджених до примусових робіт, а також іноземних громадян.

Він зазначив, що, незважаючи на ризики, це надає додаткову можливість покриття нестачі персоналу, особливо у важкодоступних районах.