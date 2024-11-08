Росіянам різко піднімуть ціни на залізничні квитки

Компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) домоглася підвищення тарифів на пасажирські та вантажні перевезення з 1 грудня цього року.

Це випливає із проєкту розпорядження ФАС про індексацію тарифів держкомпанії на 2025 рік, передає The Moscow Times.

Згідно з документом, вартість проїзду в регульованому сегменті (плацкарт та загальні вагони) зросте на 11,6%. У нерегульованому – купе, СВ та вагони класу люкс – ціни також будуть проіндексовані на 11,6%.

Своєю чергою тарифи на вантажні перевезення зростуть на 13,8%. До них буде включено наявні надбавки, а саме 1,5% на коригування податкового законодавства, 7% на капремонт та 1% на транспортну безпеку.

Також буде проіндексовано тарифи на перевезення контейнерів та мінерально-будівельних вантажів на 5% з 1 січня. Тарифи на порожній пробіг зростуть на 10%, але це торкнеться лише напіввагонів, платформ та критих вагонів.

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У РЖД пояснили підвищення тарифів необхідністю виконання обов'язкової інвестпрограми на 2025 рік. Зокрема, кошти підуть на новий рухомий потяг: локомотиви та пасажирські вагони.

За даними Росстату, за перші шість місяців 2024 вартість проїзду в плацкартному вагоні нефірмового поїзда далекого прямування зросла на 23% рік до року – до 287 руб. для 100 км шляху. Вартість проїзду в плацкартному вагоні фірмового поїзда за аналогічний період збільшилася на 17% – до 401 руб. Проїзд у нефірмовому купейному вагоні подорожчав на 15% – до 438 руб., а у фірмовому – на 16%, до 595 руб.

Раніше повідомлялося, що ціни на авіаквитки в Росії від початку року зросли рекордними темпами за 22 роки.