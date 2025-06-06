Путин хочет отрезать Украину от Черного моря и оккупировать все к востоку от реки Днепр, - Палиса
Россия планирует в 2026 году оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей уже в этом году.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента полковник Павел Палиса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Так, данные украинской разведки свидетельствуют, что Россия хочет захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей осенью 2025 года, а также создать "буферную зону" вдоль границы.
Планы Москвы на следующий год еще более амбициозны, говорит Палиса.
По его словам, диктатор Путин планирует оккупировать всю Украину на восток от реки Днепр.
Кремль также хочет оккупировать Одессу и Николаев, отрезав Украину от Черного моря.
"К сожалению, они не говорят о мире. Они готовятся к войне", - подчеркнул Палиса.
В то же время военные аналитики прогнозируют, что РФ усилит наступление летом, однако ей будет сложно поддерживать такие темпы до 2026 года. Эксперты отмечают, что пока нет никаких признаков того, что РФ собирается прекращать войну против Украины в ближайшее время.
Чиновники на Западе также говорят, что нет никаких признаков того, что Путин отказался от своих главных целей: "навсегда привязать Украину к России и заключить грандиозную сделку с Западом, которая будет предусматривать пересмотр архитектуры безопасности в Европе после Холодной войны".
Именно это и имеют в виду официальные лица РФ, когда говорят о решении "коренных причин" конфликта, пишет Politico.
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коли був стамбул, росіяни фізично контролювали 30% Українських земель. Вони не вимагали їх, бо:
1. з чого ви вирішили, що умови росіян були кращі ніж зараз? росіяни ніразу не визнавали, що підтримують хоч якісь пункти стамбульської чернетки
2. росіяни визнавали, що стамбул був важелем для капітуляції
3. банально ще не встигли провести фейк-референдум
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Може мета в тіктанічному зсуві надій мас на те, що Україна вистоїть і як результат цього зсуву збільшення в рощи потоку біженців з України куди очі бачать при одночпсному піднятті в рази розміру викупу за свободу?
Щоб всі почали рух але поступово щоб пробок у вікнах на кордоні не було?
Реально якась ху...я коли ми знаємо чого хоче і про що мріє путін і не знаємо ні ху.... чи це можливо і чи буть спроби його мрії обнулити.
Про наші мрії, дії і наміри жодного слова.
Бр все звучить як попередження неминучого. Вже в котре. До нього це сказав не раз президент.
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Якщо Україна не буде воювати, русня захопить все без бою.
А от, будь-ласка, - класичний приклад тухлої кацапропаганди - трошки правди, перебільшення, маніпуляція ну і тупі мізки.
В результаті прихід руского міра...
тупий суровікін своїми лініями зміг зупинити наш реально потужний наступ.
у нас же досі укріплення будують місцеві адміністрації та субпідрідники
замість того щоб зосередити фінанси та ресурси в управлінні інженерних військ із фахівцями військовими будівельниками
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Тільки тупі барани вірять що можна нарити окопів і русня якось сама зупиниться.
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але ж командував не Залужний, а поверхневий головнокомандувач з сиром.
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але при наступі гарний полководець навіть меншими силами, концентруючи їх в потрібному місці, прориває оборону.
приклад - командування Манштейна при штурмі Криму і в Керченській операції
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Станом на сьогодні кардинально все помінялось. Наші вже, тільки не смійтесь, задумуються про віслюків. Бо оптика скоро почне виносити будь-який транспорт за 50 км від ЛБЗ, отже цю відстань доведеться долати пішки посадками, які хоч якось від дронів захищають. Наземний дрон в хащах не пройде, самому тягти увесь вантаж - надто важко, отже...
А мы под шумок свои исторические земли заберем, Брянщину, Краснодарский край, Курскую, Ростовскую и Воронежскую области. Нам чужого не надо, мы своё вернем
все просрано !
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Війна не буде безкінечною ,як би цього не хотіла зелена влада , а ці дебілкувати вкиди про давно відомі фантазії ху**ла тільки посилюють бажання у залишків адекватного населення за будь яку ціну покинути країну.
потім ЗЄля планував мир
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Ну не глухі ж , всі і все чують , чують всі заяви кацапів , на протязі вже трьох років і трьох місяців . І всі вже безліч разів чули цю кацапську хотєлку .
То навіщо її вчергове озвучувати ?? Оце за це працівники ОПи отримують чималу разплату ?