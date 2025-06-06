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Новости Планы рф по Украине
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Путин хочет отрезать Украину от Черного моря и оккупировать все к востоку от реки Днепр, - Палиса

Палиса озвучил планы Путина. Чего хочет российский диктатор

Россия планирует в 2026 году оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей уже в этом году.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента полковник Павел Палиса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Так, данные украинской разведки свидетельствуют, что Россия хочет захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей осенью 2025 года, а также создать "буферную зону" вдоль границы.

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Планы Москвы на следующий год еще более амбициозны, говорит Палиса.

По его словам, диктатор Путин планирует оккупировать всю Украину на восток от реки Днепр.

Кремль также хочет оккупировать Одессу и Николаев, отрезав Украину от Черного моря.

"К сожалению, они не говорят о мире. Они готовятся к войне", - подчеркнул Палиса.

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В то же время военные аналитики прогнозируют, что РФ усилит наступление летом, однако ей будет сложно поддерживать такие темпы до 2026 года. Эксперты отмечают, что пока нет никаких признаков того, что РФ собирается прекращать войну против Украины в ближайшее время.

Чиновники на Западе также говорят, что нет никаких признаков того, что Путин отказался от своих главных целей: "навсегда привязать Украину к России и заключить грандиозную сделку с Западом, которая будет предусматривать пересмотр архитектуры безопасности в Европе после Холодной войны".

Именно это и имеют в виду официальные лица РФ, когда говорят о решении "коренных причин" конфликта, пишет Politico.

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Автор: 

россия (96169) Палиса Павел (30) война в Украине (4670)


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Топ комментарии
+18
мене якщо чесно вже підташнює оці новини ***** про те що хоче путін.***** хоче усю Україну і від цього потрібно відштовхуватись,перестаньте писати цю їбаніну
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06.06.2025 12:13 Ответить
+16
Готують мудрий нарід до зливу кацапам п'яти областей. Видно вже домовились лишилось тільки підготувати грунт, щоб виглядало як перемога...
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06.06.2025 12:21 Ответить
+7
Наполєончік створих хаос в Україні, щоб побудувати укріплення, які б дійсно служили для захисту, риго-зелені побудували бутафорні укріплення! Самі боєздатні війська направив в мясні штурми на курщину, оголивши весь схід України! Щоб готуватись до захисту , піарник Наполюончік і риго-зелені бігали по світу та розказували про пєрємогу! От і маємо сотні тисяч загинувших героїв і стоїмо за рахунок ЗСУ!
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06.06.2025 12:23 Ответить
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бла,бла,бла,....ну пускай штурмуют на катамарах)как обычно пердеж ртом ни о чем новом
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06.06.2025 12:12 Ответить
але орки штурмують, здихають і захоплюють територію України

.
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06.06.2025 12:37 Ответить
мене якщо чесно вже підташнює оці новини ***** про те що хоче путін.***** хоче усю Україну і від цього потрібно відштовхуватись,перестаньте писати цю їбаніну
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06.06.2025 12:13 Ответить
Готують мудрий нарід до зливу кацапам п'яти областей. Видно вже домовились лишилось тільки підготувати грунт, щоб виглядало як перемога...
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06.06.2025 12:21 Ответить
до 2019-го в Україні був Гетьман, а нині - корчмарик плюгавий
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06.06.2025 12:38 Ответить
ви початок війни проспали?

коли був стамбул, росіяни фізично контролювали 30% Українських земель. Вони не вимагали їх, бо:

1. з чого ви вирішили, що умови росіян були кращі ніж зараз? росіяни ніразу не визнавали, що підтримують хоч якісь пункти стамбульської чернетки

2. росіяни визнавали, що стамбул був важелем для капітуляції

3. банально ще не встигли провести фейк-референдум
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06.06.2025 13:02 Ответить
Ну якщо вони так побудували фортифікації, як на Сумщині, то бажання ***** може і здійснитися. Скоро довоюються, що від України одне Закарпаття залишиться, стратєги хрєнові. Зате потужність та незламність, угу.
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06.06.2025 12:53 Ответить
Так і є. А можливо буде ще гірше. Зебіли по Хмельницьку область все здадуть.
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06.06.2025 13:08 Ответить
Навіть більше - на Валдаї він бахвалявся шо може воювати до 2028 р
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06.06.2025 12:15 Ответить
а про донечину луганщину то вообще заезжая пластинка что "до кінця2022 потом кінець 2023,далее 2024" и тд и тп
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06.06.2025 12:15 Ответить
На кінець 2026- го року !
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06.06.2025 12:25 Ответить
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06.06.2025 12:16 Ответить
Паліса каже про "хотєлкі" кацапів і мав би, як військовий і державний чиновник, давати відповідь - а чи зможуть і що треба робити, щоб не змогли.
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06.06.2025 12:17 Ответить
він не один із ЗЄліних менеджерів

.
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06.06.2025 12:22 Ответить
Контролюйте їх уважно... Більше контролерів та експертів, хороших та різних!
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06.06.2025 12:22 Ответить
а что он вам может ответить, как военный, если против нас первый ядерный потенциал в мире во главе и ******** фашистом???... вы то сами можете что-то хотя бы предположить???
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06.06.2025 12:26 Ответить
А кто мог предполагать кончину "совка" ещё за полгода? В таких делах нихрена наперёд не предскажешь.
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06.06.2025 12:35 Ответить
раша всерьез считает, что может по примеру сша в 45 и Японией, ударить яо, поменять политический строй и дружить с Украиной..и что Палисе ответить???
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06.06.2025 12:47 Ответить
Палисе нужно ответить, что он не комментирует бред сумасшедших.
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06.06.2025 12:54 Ответить
Так, дивно. Він перетвори в одного з речників хотілок путіна. Нах це робити ніяк не розумію.
Може мета в тіктанічному зсуві надій мас на те, що Україна вистоїть і як результат цього зсуву збільшення в рощи потоку біженців з України куди очі бачать при одночпсному піднятті в рази розміру викупу за свободу?
Щоб всі почали рух але поступово щоб пробок у вікнах на кордоні не було?
Реально якась ху...я коли ми знаємо чого хоче і про що мріє путін і не знаємо ні ху.... чи це можливо і чи буть спроби його мрії обнулити.
Про наші мрії, дії і наміри жодного слова.
Бр все звучить як попередження неминучого. Вже в котре. До нього це сказав не раз президент.
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06.06.2025 13:23 Ответить
й тільки одна людина в світі вірить, що путін більш за все хоче миру..., чи він повний ідіот, спитаєте ви? ні, він президент однієї з найбагатших та найсильніших країн у світі...
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06.06.2025 12:19 Ответить
А ще ***** планету з Трампом ділити зібрався.
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06.06.2025 12:19 Ответить
Але товариш Сі проти.
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06.06.2025 12:23 Ответить
Це все теорія. Маск планував на Марс летіти, а зараз собачиться з трампоном в наркомано-педофільських розбірках і закриває програму Space X
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06.06.2025 12:21 Ответить
Маска вже чекають в "роскосмосі". )
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06.06.2025 12:44 Ответить
із нинішнім поверхнім головнокомандуючим - так !

.
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06.06.2025 12:24 Ответить
Це не нонсенс а руснява методичка.
Якщо Україна не буде воювати, русня захопить все без бою.
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06.06.2025 12:30 Ответить
Якийсь куратор в тебе тупий, лаптю, що таку методичку впарив...
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06.06.2025 12:51 Ответить
москворота чіпуха Україна з великої літери, підарас кацапський
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06.06.2025 12:55 Ответить
Я теж багато що планую !
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06.06.2025 12:22 Ответить
Наполєончік створих хаос в Україні, щоб побудувати укріплення, які б дійсно служили для захисту, риго-зелені побудували бутафорні укріплення! Самі боєздатні війська направив в мясні штурми на курщину, оголивши весь схід України! Щоб готуватись до захисту , піарник Наполюончік і риго-зелені бігали по світу та розказували про пєрємогу! От і маємо сотні тисяч загинувших героїв і стоїмо за рахунок ЗСУ!
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06.06.2025 12:23 Ответить
Мільйони загиблих герої, мільйони. Що їх, тих героїв, шкодувати.
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06.06.2025 12:27 Ответить
А потім питаємо звідки беруться Трампи і орбани.
А от, будь-ласка, - класичний приклад тухлої кацапропаганди - трошки правди, перебільшення, маніпуляція ну і тупі мізки.
В результаті прихід руского міра...
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06.06.2025 12:33 Ответить
+💯 👍🏿!

тупий суровікін своїми лініями зміг зупинити наш реально потужний наступ.

у нас же досі укріплення будують місцеві адміністрації та субпідрідники
замість того щоб зосередити фінанси та ресурси в управлінні інженерних військ із фахівцями військовими будівельниками

.
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06.06.2025 12:29 Ответить
Суровікін ніякими лініями нікуя не зупинив. Зупинила русня яких літом там сиділо більше ніж наших які наступали.
Тільки тупі барани вірять що можна нарити окопів і русня якось сама зупиниться.
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06.06.2025 12:31 Ответить
наше просування тоді було максимум 15 км - це стільки, скільки зараз орки легко взяли на Сумщині, де фортифікації побудовані аби як.

.
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06.06.2025 13:07 Ответить
Наступ не був потужним, бо Залужному не дали розрахункової кількості засобів.
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06.06.2025 12:35 Ответить
так, половину сил кинули на тупе звільнення "фортеці Бахмут", у той час, як треба було зробити фортифікації від Харкова до Вугледару і сидіти в обороні, а бити лише на Півдні - на Херсонщині та Запоріжжі

але ж командував не Залужний, а поверхневий головнокомандувач з сиром.

.
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06.06.2025 13:05 Ответить
Не знаю, як треба було, але Залужний озвучував цифру, скільки йому чого потрібно, і він потрібного явно не отримав. Щонайменше - паритет у повітрі.
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06.06.2025 13:07 Ответить
так, проколів було чимало - і нестача сил, і розпорошення того, що було, і міни...

але при наступі гарний полководець навіть меншими силами, концентруючи їх в потрібному місці, прориває оборону.

приклад - командування Манштейна при штурмі Криму і в Керченській операції

.
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06.06.2025 13:14 Ответить
Зараз у нас інша війна, дронова. Дрони були вже тоді.
Станом на сьогодні кардинально все помінялось. Наші вже, тільки не смійтесь, задумуються про віслюків. Бо оптика скоро почне виносити будь-який транспорт за 50 км від ЛБЗ, отже цю відстань доведеться долати пішки посадками, які хоч якось від дронів захищають. Наземний дрон в хащах не пройде, самому тягти увесь вантаж - надто важко, отже...
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06.06.2025 13:18 Ответить
А Україна планує знищити кілька мільйонів кацапів, звільнити свої території і можливо набути якісь додаткові кацапські!
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06.06.2025 12:23 Ответить
фантастика в іншому відділі
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06.06.2025 12:25 Ответить
Все правильно він написав - це відповіть на фантастичні казочки іпанутого }{уйлуші якій не може взяти Часів Яр з Торецкьком більше року але за півтора роки планує захопити все лівобережжя.
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06.06.2025 12:33 Ответить
Такого точно не буде. Затикати будуть жінками і дітьми, але не ментами, і не суддями з прокурорами. Парагвайський сценарій в дії, доречі, парагвайці, які в'їбали свою країну об стіну, до сих пір ту війну вважають "визвольною боротьбою за незалежність".
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06.06.2025 12:56 Ответить
Да какая же это фантастика? Жопа треснет у кацапов, не Хуану сомбреро схватили, надорвутся болезные, ********** лаптерейх, как в 1917 ********** и в 1991.
А мы под шумок свои исторические земли заберем, Брянщину, Краснодарский край, Курскую, Ростовскую и Воронежскую области. Нам чужого не надо, мы своё вернем
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06.06.2025 12:38 Ответить
Кацап, а що ти тут на Цензорі забув?
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06.06.2025 12:55 Ответить
***** се нет намёков😀Экономика - в жопе, стратегическая авиация - в жопе, железа нет совсем, все пожгли, миллион лаптей - в земле, чехи с дагами начинают бузить, ******** на уровне 1/7-1/10 получают на лбс. Все у нас есть и техника, и люди, и оружие, ***** репоедам, к бабке не ходи, рэпнет жопа от перенапряга.
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06.06.2025 13:03 Ответить
підерасія планує у 2026 року окупувати територіі цього року. Планує, але цьогоріч.
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06.06.2025 12:23 Ответить
А квартал хочет пустить шаттлы в Крым и дать агенту сивковича окончательно разрушить экономику Украины.
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06.06.2025 12:23 Ответить
Проїзд планується Антонівським мостом.
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06.06.2025 12:29 Ответить
можна й через Каховську дамбу...

все просрано !

.
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06.06.2025 12:31 Ответить
"Росія планує у 2026 році окупувати всю територію Донеччини та Луганщини вже цьогоріч" - це Паліса так безграмотно висловився чи персонал Цензора? Чи забули, який рік зараз? Цьогоріч - це в 2025 році. Одразу видно, що це якийсь вкид ще й безграмотно складений. Тобто щоб погоджувалися на перемир'я...
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06.06.2025 12:25 Ответить
ху**ло особисто дзвонив Палісі і передав свої плани на 2026 разом з картою ? Про ці "плани" російська пропаганда розповідала ще задовго до війни, крім України планується захоплення Прибалтики, контроль над балтійським морем, сухопутній коридор до Калінграду, захоплення Молдови, північної частини Казахстану.
Війна не буде безкінечною ,як би цього не хотіла зелена влада , а ці дебілкувати вкиди про давно відомі фантазії ху**ла тільки посилюють бажання у залишків адекватного населення за будь яку ціну покинути країну.
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06.06.2025 12:25 Ответить
Дрочуть стадо на війну, дрочуть, а воно вже не дрочиться. Мовчки збирає речі і вивозить дітей, поки жінкам ще кордони не закрили.
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06.06.2025 12:59 Ответить
А чого хоче Паліса, Еррмак та Зеленський? Чому вам треба міфічних 10 мільонів дронів, коли русня фігачить в одну точку балістику та не переймається? Чи у вас, зелених дебілів, немає клепок зробити ьбалістику та влучити нею в коло діаметром 40 км? (Це площа Москви).
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06.06.2025 12:26 Ответить
а пуйло куйку нюхнуть не хоче
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06.06.2025 12:27 Ответить
Це було і так зрозуміло з самого початку. Я не розумію тільки чому наша влада постійно марить про мир а не про війну і про те що потрібно від Заходу вимагати поставляти нам ще більше зброї а не клоунів які нас тягнуть на переговори
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06.06.2025 12:27 Ответить
після зустрічі фракцій з урядом Порошенко розсказав, що витрати на ЗСУ у нас були заплановані лише на півроку....

потім ЗЄля планував мир

.
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06.06.2025 12:34 Ответить
вже були спроби в 2022 ,кацапня втратила Херсон
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06.06.2025 12:29 Ответить
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06.06.2025 12:29 Ответить
яке воно кончене ця паліса
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06.06.2025 12:29 Ответить
хз От навіщо одне й те саме повторювати в тисячний раз .?
Ну не глухі ж , всі і все чують , чують всі заяви кацапів , на протязі вже трьох років і трьох місяців . І всі вже безліч разів чули цю кацапську хотєлку .
То навіщо її вчергове озвучувати ?? Оце за це працівники ОПи отримують чималу разплату ?
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06.06.2025 12:29 Ответить
Уточню: рашисти хочуть окупувати ВСЮ Україну і геноцидом знищити українців, а територію заселять мордвою і чурками.
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06.06.2025 12:30 Ответить
Рашиський терорист хотів всю Україну захопити до літа 2022 року ,нафіга нам що думає кривавий маняк убивця ,краще подумайте як захистити Україну від варварів.
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06.06.2025 12:32 Ответить
кацап,яку з цих областей ви окупували повністю? про обласні центри я мовчу.
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06.06.2025 12:51 Ответить
для цього розвідка не потрібна - кожна притомна людина, яка вміє у причини та наслідки розуміє, що будуть наступати поки зможуть, а коли і скільки захоплять залежить від ЗСУ
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06.06.2025 12:36 Ответить
Паліса був хорошим комбригом а тепер схожий на клоуна у пі.... сів...
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06.06.2025 12:38 Ответить
Ну наконец нам открыли тайну на 4-м году войны, шо хочет *****!!!!!!🤣😆🤡🤪😅🤣
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06.06.2025 12:40 Ответить
Це все фігня. Мене цікавить що з цього приводу думає Лисий з Пікаловим в кварталі95 з приводу того що думає фуйло? Буде дощ чи ні?
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06.06.2025 12:44 Ответить
так порішали ж у Стамбулі ще 2022р...🤡 озвучив теж, шо ху* ло хоче ...а зеленський , для цього став з дЄрмаком президентом ,і все йде по плану фсб ,зі згодою слуг , перевішати їх давно треба , але війна на заваді ...
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06.06.2025 12:55 Ответить
Огидно, коли зегніди використовують військових у своїх оманських фантазіях.
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06.06.2025 13:01 Ответить
Треба максимально знімати бронь з хитродупів і готувати їх до фронту
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06.06.2025 13:02 Ответить
А це шо за дурачьок виліз?!
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06.06.2025 13:08 Ответить
Який дурачок?!! Це цілий полковник! Речник жОПи ***********! )))
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06.06.2025 13:17 Ответить
А в якому році по даним розвідки путлер планує двинути коні, не повідомляють???
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06.06.2025 13:09 Ответить
Невже полковник Паліса побачив одну з кацапських мап т.з. "новоросії" 2014-го року?
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06.06.2025 13:15 Ответить
Що хоче ***** знає кожен українець,а що хочеш ти ніхто не знає.З твого умозведення не зрозуміпо нікому.
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06.06.2025 13:20 Ответить
Маячня повна. Хотіти можна багато чого.
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06.06.2025 13:20 Ответить
 
 