Путин хочет отрезать Украину от Черного моря и оккупировать все к востоку от реки Днепр, - Палиса

Россия планирует в 2026 году оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей уже в этом году.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента полковник Павел Палиса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Так, данные украинской разведки свидетельствуют, что Россия хочет захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей осенью 2025 года, а также создать "буферную зону" вдоль границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о законопроекте Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ: Еще не видел, но если нужно - изучу очень быстро

Планы Москвы на следующий год еще более амбициозны, говорит Палиса.

По его словам, диктатор Путин планирует оккупировать всю Украину на восток от реки Днепр.

Кремль также хочет оккупировать Одессу и Николаев, отрезав Украину от Черного моря.

"К сожалению, они не говорят о мире. Они готовятся к войне", - подчеркнул Палиса.

Читайте также: Атаки украинских беспилотников парализовали перевозки грузов по российским железным дорогам

В то же время военные аналитики прогнозируют, что РФ усилит наступление летом, однако ей будет сложно поддерживать такие темпы до 2026 года. Эксперты отмечают, что пока нет никаких признаков того, что РФ собирается прекращать войну против Украины в ближайшее время.

Чиновники на Западе также говорят, что нет никаких признаков того, что Путин отказался от своих главных целей: "навсегда привязать Украину к России и заключить грандиозную сделку с Западом, которая будет предусматривать пересмотр архитектуры безопасности в Европе после Холодной войны".

Именно это и имеют в виду официальные лица РФ, когда говорят о решении "коренных причин" конфликта, пишет Politico.

Читайте: Удар на опережение: атакованы аэродромы Энгельс и Дягилево, - Генштаб