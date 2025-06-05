Трамп о законопроекте Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ: Еще не видел, но если нужно - изучу очень быстро

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не видел Законопроект Грэма-Блюменталя по санкциям против РФ.

Об этом он сказал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Трамп признался, что "не смотрел" санкционный законопроект, выдвинутый республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем.

"Но они (сенаторы. - Ред.) будут руководствоваться моими указаниями. Так должно быть", - заверил президент.

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И добавил, что "очень быстро" изучит законопроект, если потребуется.

"Но он вполне может быть неплохим. Я должен взглянуть. Они (сенаторы. - Ред.) ждут, пока я решу, что делать. И я решу. Возможно, очень скоро", - резюмировал Трамп.

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Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.

Известно, что законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

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