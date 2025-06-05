Трамп о законопроекте Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ: Еще не видел, но если нужно - изучу очень быстро
Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не видел Законопроект Грэма-Блюменталя по санкциям против РФ.
Об этом он сказал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Трамп признался, что "не смотрел" санкционный законопроект, выдвинутый республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем.
"Но они (сенаторы. - Ред.) будут руководствоваться моими указаниями. Так должно быть", - заверил президент.
И добавил, что "очень быстро" изучит законопроект, если потребуется.
"Но он вполне может быть неплохим. Я должен взглянуть. Они (сенаторы. - Ред.) ждут, пока я решу, что делать. И я решу. Возможно, очень скоро", - резюмировал Трамп.
Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ
1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.
Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.
Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.
Известно, что законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.
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А щодо якихось там 100500-відсоткових санкцій проти Індії, Китаю, Туреччини, Японії тощо - то це повна маячня, розрахована на частину суспілства, яка обирає подібних трампів.
До речі його мама сама в цьому зізнавалася.
Бідні США з ДержДепом!!! Реальність деменції і сором!!
Підозріло Хлєстакова нагадує.
А кто требовал у сенаторов его притормозить ??
Так же, как и отчеты разведки?
"https://dl-news.defence-line.org/?p=60377#:~:text=%D0%95%D1%89%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 Еще в первой каденции он был уличен в том, что вообще не читает сводок разведки по россии. Сотрудники Белого дома утверждали, что эти доклады оставались неразобранными и заменялись новыми. И уж тем более, на них не было никаких пометок президента. Теперь же Додик стал более матерым и может несколько дней вообще не прикасаться к ежедневным докладам разведки и других ведомств.
Зато на своем рабочем месте большую часть времени Трумп проводит за просмотром телепрограмм с различными ток-шоу, а также интервью разных деятелей, которые говорят о нем или от его имени."