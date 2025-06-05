РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11188 посетителей онлайн
Новости Санкции США против России
1 109 22

Трамп о законопроекте Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ: Еще не видел, но если нужно - изучу очень быстро

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не видел Законопроект Грэма-Блюменталя по санкциям против РФ.

Об этом он сказал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Трамп признался, что "не смотрел" санкционный законопроект, выдвинутый республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем.

"Но они (сенаторы. - Ред.) будут руководствоваться моими указаниями. Так должно быть", - заверил президент.

Читайте: Трамп о санкциях против РФ: У меня есть дедлайн, мы готовы быть жесткими к обеим странам

И добавил, что "очень быстро" изучит законопроект, если потребуется.

"Но он вполне может быть неплохим. Я должен взглянуть. Они (сенаторы. - Ред.) ждут, пока я решу, что делать. И я решу. Возможно, очень скоро", - резюмировал Трамп.

Читайте: Грэм предложил изменения в санкционный закон: Пошлины 500% против стран, которые помогают Украине не будет

Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.

Известно, что законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

Читайте также: Трамп просит Сенат США отложить рассмотрение законопроекта об усилении санкций против РФ, - глава комитета Викер

Автор: 

россия (96157) санкции (11458) Трамп Дональд (5635)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
поки що йому малюють цей санкційний законопроект у вигляді кольорового комікса, бо він друкований текст не сприймає. Хвороба така.
показать весь комментарий
05.06.2025 21:01 Ответить
+4
"Я в мами ідіот!"
До речі його мама сама в цьому зізнавалася.
показать весь комментарий
05.06.2025 21:02 Ответить
+2
Хто ж йому буде читати, цей проект, так, як він хоче прокоментувати його, за вказівкою прутіна?
Бідні США з ДержДепом!!! Реальність деменції і сором!!
показать весь комментарий
05.06.2025 21:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
поки що йому малюють цей санкційний законопроект у вигляді кольорового комікса, бо він друкований текст не сприймає. Хвороба така.
показать весь комментарий
05.06.2025 21:01 Ответить
Це і є комікс. Він нічого особливо не змінить і "розроблений" для заголовків в газетах. Ніхто його приймати не збирався і не збирається...
показать весь комментарий
05.06.2025 21:14 Ответить
а я ж не про прийняття законопроекту кажу, а тим більше про йго виконання, а про підготовку матеріала для трампа, який йому буде більш-менш зрозумілий.
А щодо якихось там 100500-відсоткових санкцій проти Індії, Китаю, Туреччини, Японії тощо - то це повна маячня, розрахована на частину суспілства, яка обирає подібних трампів.
показать весь комментарий
05.06.2025 22:05 Ответить
Воно більше про крипту думає та свій статок
показать весь комментарий
05.06.2025 21:17 Ответить
"Я в мами ідіот!"
До речі його мама сама в цьому зізнавалася.
показать весь комментарий
05.06.2025 21:02 Ответить
ГРУ ГШ РФ через посаду, РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ / Заступник начальника відділу приватизації та корпоративного управління, Получает взятки которые используются для финансирования заказных убийств украинских активистов Ирина Фарион, Демьяна Ганула и т.д. украинцев гасят за их же взятки! СБУ Аууууу!
показать весь комментарий
05.06.2025 21:03 Ответить
Не ***** старий гандон, ти не хтів його дивитись, бо вжеб знав що там, а так ше час на вивчення потягнешь для підара, гандон доні та підар *******, ідеально підходят один одному!
показать весь комментарий
05.06.2025 21:06 Ответить
Так уже!
показать весь комментарий
05.06.2025 21:11 Ответить
Хто ж йому буде читати, цей проект, так, як він хоче прокоментувати його, за вказівкою прутіна?
Бідні США з ДержДепом!!! Реальність деменції і сором!!
показать весь комментарий
05.06.2025 21:11 Ответить
Не читав, але осуджую?!?!? Так говорили, в часи совдепії в КДБ, а тепер, це озвучить Трамп, в США!!??
показать весь комментарий
05.06.2025 21:15 Ответить
Ще не бачив, але якщо потрібно - вивчу дуже швидко

Підозріло Хлєстакова нагадує.
показать весь комментарий
05.06.2025 21:17 Ответить
Сам нє відєл врать нє буду - но мужік рассказивал - как вчера із мавзолєя кто - то член показивал
показать весь комментарий
05.06.2025 21:18 Ответить
Деменциниан великий.
А кто требовал у сенаторов его притормозить ??
показать весь комментарий
05.06.2025 21:23 Ответить
Усі думали, що воно іпануте трошки. А воно бач як...
показать весь комментарий
05.06.2025 21:25 Ответить
Ну про ВСІ, це Ви пані загнули! 😁 я ще з його першого президкнства охрінівав, тому і молився Вищому Розуму, щоб руде чмо не виграло, але...
показать весь комментарий
05.06.2025 22:04 Ответить
Сказала людина з IQ кліща.
показать весь комментарий
05.06.2025 21:28 Ответить
Амеби, сер.
показать весь комментарий
05.06.2025 22:02 Ответить
У цьому випадку амеба була матір'ю, а кліщ - батьком 😁
показать весь комментарий
05.06.2025 22:06 Ответить
Невже за 24 години вивчить чи за 100 днів?!
показать весь комментарий
05.06.2025 21:48 Ответить
2 тижні! 😁
показать весь комментарий
05.06.2025 22:05 Ответить
"И добавил, что "очень быстро" изучит законопроект, если потребуется"

Так же, как и отчеты разведки?

"https://dl-news.defence-line.org/?p=60377#:~:text=%D0%95%D1%89%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 Еще в первой каденции он был уличен в том, что вообще не читает сводок разведки по россии. Сотрудники Белого дома утверждали, что эти доклады оставались неразобранными и заменялись новыми. И уж тем более, на них не было никаких пометок президента. Теперь же Додик стал более матерым и может несколько дней вообще не прикасаться к ежедневным докладам разведки и других ведомств.
Зато на своем рабочем месте большую часть времени Трумп проводит за просмотром телепрограмм с различными ток-шоу, а также интервью разных деятелей, которые говорят о нем или от его имени."
показать весь комментарий
05.06.2025 21:52 Ответить
 
 