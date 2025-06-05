Трамп о санкциях против РФ: У меня есть дедлайн, мы готовы быть жесткими к обеим странам
Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет дедлайн для санкций против России.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
"У меня есть дедлайн для санкций против России. Мы будем очень жесткими. Это может касаться обеих стран. Если Россия выйдет за пределы дозволенного, вы будете удивлены, насколько мы жесткие", - заявил Трамп.
На вопрос является ли Владимир Путин его другом Трамп ответил, что "не дружит ни с кем".
Комментируя операцию СБУ "Паутина" президент США сказал: "Путина сильно ударили, я не думаю, что он играет в игры. Путин сказал: "У нас нет другого выбора, кроме как атаковать", исходя из этого, и это, вероятно, будет некрасиво. Я сказал: "Не делайте этого, вы не должны этого делать".
И в очередной раз заявил, что количество погибших вследствие российско-украинской войны гораздо больше, чем сообщают СМИ.
Пожалуйста, подождите...
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Трамп такий самий як пуйло.
"через два-три тижні"
стара руда курва
.
Напевно ні.
Порадив би йому прочитати оповідання його співвітчизника Джека Лондона "Презумпція невинності".....
Я його читав ще пацаном більше півстоліття назад - запамятав на все життя. Повчально.
Раджу дописувачам, хто не полінується (там всього 4 сторінки) -прочитати:
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=892
"Як стати президентом США після шестиразового банкротства і під загрозою посадки в тюрму"
.
Що-що він зробив?
Поясни, бідолахо журналісте!
Маю надію що хтось із сімейки трапа попаде в ситуацію "гопстоп" і його будуть судити на рівні з "гопстопщиками". Та хз хто там буде винний-адвокат може сказати що гопстопщики втратили робочі місця через трампа і тому трамп сам винний)))
Не можна впливати на вибори в іншій країні-це міжнародний злочин.
Це лише кацапам можна-вони ядерна держава тупорилих ідіотів.
Пам*ятаю лише в Німетчині на парламенських виборах маск щось там звиздів і отримав протилежний результат.
А от далі ваша відповідь дуже схожа на кацапську фразу "а что в америке такого небЬІло"?
Вот если бы эти ваши слова сказали в эфире американского телеканала
То все изменилось бы моментально
Иногда слова безумно важны
Они могут изменить мир
абсолютнейший лузер. Только Сенат поджимает!!!
Краще б у тебе був великий і сталеві!
Росія ще не вийшла за межі?
Бросит трубку первым ?
другой вариант ?
Списдит его чемоданчик, нассыт и насрет туда, братание навеки, нах...
Ти сккка руда мав би того зюзю запросити в БД і жопу йому вицілувати під камери.
Ти Америки президент чи рускій холуй?
Треба розрізняти реальні результати роботи спеців і піар-висери Малюка.
Чому на початку вторгнення ми не кричали на весь світ про знищення нашої авіації,причому підло,в мирний час,про знищення унікальної Мрії?
А по Рашці - через чотири роки (коли його строк закінчиться).
Бо тільки Дефіцит Потужності та Підлога Маккартні тут вилазили, але в інших інфах.
Колеги-форумчани, якщо десь побачите їх на інших гілках - побажайте їм того, чого нам бажає агент ***** Краснов.
Невже в оточенні президента Америки немає жодної адекватної людини, яка пояснить різницю між агресором та жертою, щоб він не виглядав повним йолопом?
І золотий ланцюг на нім,
Щодня, що ніч дедлайн,
На ланцюгу кружляє тім,
Іде праворуч - себе продовжить,
Ліваруч - казку повіда.
Это верно -ОН НЕ ДРУЖИТ С ГОЛОВОЙ
ДЕДЛАЙН УЖЕ ПРОШЁЛ ( 138 суток Тампоновского окончания ВОЙНЫ )
А потім би деребинала їх колонії