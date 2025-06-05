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Новости Санкции против России
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Трамп о санкциях против РФ: У меня есть дедлайн, мы готовы быть жесткими к обеим странам

Дональд Трамп сокращает Совет нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет дедлайн для санкций против России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"У меня есть дедлайн для санкций против России. Мы будем очень жесткими. Это может касаться обеих стран. Если Россия выйдет за пределы дозволенного, вы будете удивлены, насколько мы жесткие", - заявил Трамп.

На вопрос является ли Владимир Путин его другом Трамп ответил, что "не дружит ни с кем".

Комментируя операцию СБУ "Паутина" президент США сказал: "Путина сильно ударили, я не думаю, что он играет в игры. Путин сказал: "У нас нет другого выбора, кроме как атаковать", исходя из этого, и это, вероятно, будет некрасиво. Я сказал: "Не делайте этого, вы не должны этого делать".

И в очередной раз заявил, что количество погибших вследствие российско-украинской войны гораздо больше, чем сообщают СМИ.

Читайте: Макрон: Давление на Путина должны усилить все - от Бразилии до Китая

Автор: 

путин владимир (31551) санкции (11458) Трамп Дональд (5635)


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Топ комментарии
+80
Прирівняти жертву до злодія може тільки такий самий злодій.
Трамп такий самий як пуйло.
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05.06.2025 19:28 Ответить
+35
Тримайте нас семеро, бо ми серемо.
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05.06.2025 19:29 Ответить
+28
"....ви будете здивовані, наскільки ми жорсткі."...

"через два-три тижні"

стара руда курва

.
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05.06.2025 19:38 Ответить
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Прирівняти жертву до злодія може тільки такий самий злодій.
Трамп такий самий як пуйло.
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05.06.2025 19:28 Ответить
це у них називається толерантністю
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05.06.2025 19:30 Ответить
нормальні люди називають це співучасть
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05.06.2025 20:20 Ответить
справедливі та відповідальні таке можуть казати,інші говорять і відносяться зі сторони власних інтересів та потреб,але ж сша довели що відповідальність у них на нулі як і гарантії
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05.06.2025 20:36 Ответить
"....ви будете здивовані, наскільки ми жорсткі."...

"через два-три тижні"

стара руда курва

.
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05.06.2025 19:38 Ответить
Ал-ле янкі обрали собі чмо...
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05.06.2025 20:10 Ответить
Тримайте нас семеро, бо ми серемо.
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05.06.2025 19:29 Ответить
Цікаво, чи здатні американці як лівійці засадити своему довбайобу мантіровку в дупу?
Напевно ні.
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05.06.2025 19:29 Ответить
ні у них законослухняна демократія,з початку гвалтують,потім чекають поліцію
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05.06.2025 19:33 Ответить
Вони самі його і обрали
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05.06.2025 19:35 Ответить
ПНХ
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05.06.2025 19:30 Ответить
Просто Трамп, просто пі'дор...
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05.06.2025 19:30 Ответить
Цікаво скільки штук книжок він прочитав за своє життя?
Порадив би йому прочитати оповідання його співвітчизника Джека Лондона "Презумпція невинності".....
Я його читав ще пацаном більше півстоліття назад - запамятав на все життя. Повчально.
Раджу дописувачам, хто не полінується (там всього 4 сторінки) -прочитати:
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=892
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05.06.2025 21:12 Ответить
мабуть лише одну:

"Як стати президентом США після шестиразового банкротства і під загрозою посадки в тюрму"

.
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05.06.2025 21:25 Ответить
Президент США Дональд Трамп ухилився заявив

Що-що він зробив?
Поясни, бідолахо журналісте!
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05.06.2025 19:31 Ответить
В жорстокості пана Трумпа до України ніхто і не сумніваєтьсся...
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05.06.2025 19:31 Ответить
Тряпчаний вовк...
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05.06.2025 19:31 Ответить
а війна та вбивства мирного населення викрадення українських дітей та іньші злодіяння який вчиняє руzкій рєйх це не межі дозволенго-яке ж воно лицемірне...
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05.06.2025 19:31 Ответить
🤮
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05.06.2025 19:32 Ответить
***! Зупиніть планету мені варто вийти.
Маю надію що хтось із сімейки трапа попаде в ситуацію "гопстоп" і його будуть судити на рівні з "гопстопщиками". Та хз хто там буде винний-адвокат може сказати що гопстопщики втратили робочі місця через трампа і тому трамп сам винний)))
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05.06.2025 19:32 Ответить
Україна не вкладувала гроші і сили щоб обрати собі гарного президента США а путін і рф вкладала гроші і сили в Трампа
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05.06.2025 20:19 Ответить
А отут ви саме ступили на заміноване.
Не можна впливати на вибори в іншій країні-це міжнародний злочин.
Це лише кацапам можна-вони ядерна держава тупорилих ідіотів.
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05.06.2025 21:05 Ответить
А оте як лідери США останнім часом втручаються у вибори в Європі?
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05.06.2025 21:18 Ответить
Де саме?
Пам*ятаю лише в Німетчині на парламенських виборах маск щось там звиздів і отримав протилежний результат.
А от далі ваша відповідь дуже схожа на кацапську фразу "а что в америке такого небЬІло"?
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05.06.2025 21:23 Ответить
От же ж їб#нута, обіссяна руда псина.
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05.06.2025 19:32 Ответить
Є чи ні в Трампа козирни "карти" на руках.. Думаю що ні. Методички кремля, це єдине що він вважає своїми козирними картами.
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05.06.2025 19:32 Ответить
Рузвельт: «Ми готові бути жорстокими як до Нацистскої Німеччини так і до євреїв з Освенцима і Майданека якщо вони нарешті не припинять свої міжусобиці. Хіба обидві сторони не бачать що така їх поведінка заважає найвеличнішій торговій угоді між США і Третім рейхом?».
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05.06.2025 19:33 Ответить
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05.06.2025 20:22 Ответить
Отлично сказано
Вот если бы эти ваши слова сказали в эфире американского телеканала
То все изменилось бы моментально
Иногда слова безумно важны
Они могут изменить мир
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05.06.2025 20:27 Ответить
Чому тільки євреями? Мій дід сидів у Майданеку і всі молоді чоловіки з його села. Усі українці.
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05.06.2025 21:20 Ответить
""Це може стосуватися обох країн.""
абсолютнейший лузер. Только Сенат поджимает!!!
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05.06.2025 19:34 Ответить
Трамп про санкції проти РФ: У мене є дедлайн

Краще б у тебе був великий і сталеві!
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05.06.2025 19:35 Ответить
Якщо Росія вийде за межі дозволеного, ви будете здивовані, наскільки ми ⁴жорсткі.", - заявив Трамп.
Росія ще не вийшла за межі?
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05.06.2025 19:35 Ответить
Перша межа, це використання яз, друга межа напад на країни єс, третя межа це мабудь бомбування саміх сша!
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05.06.2025 19:39 Ответить
Вернет свою картину )(уйлу ?

Бросит трубку первым ?

другой вариант ?
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05.06.2025 19:36 Ответить
Потроїть санкції у десять разів проти пінгвінів....якось так
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05.06.2025 19:39 Ответить
другой вариант?
Списдит его чемоданчик, нассыт и насрет туда, братание навеки, нах...
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05.06.2025 19:58 Ответить
Україна зах'уярила 40 штук стратегів єдине завдання яких (для чого їх і будували) це нанесення ядерного удару по твоїй і'баній Америці.
Ти сккка руда мав би того зюзю запросити в БД і жопу йому вицілувати під камери.
Ти Америки президент чи рускій холуй?
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05.06.2025 19:36 Ответить
знак запитання зайвий.
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05.06.2025 19:51 Ответить
Не було ніяких "40 штук стратегів". Орієнтовно 12-13 бортів, серед яких Ан та декілька Ту-22М, які не входять до стратегічної авіації.
Треба розрізняти реальні результати роботи спеців і піар-висери Малюка.
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05.06.2025 21:01 Ответить
Трамп - реально підар.
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05.06.2025 19:37 Ответить
А хто тоді ті хто за нього голосував?
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05.06.2025 19:41 Ответить
реднеки
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05.06.2025 19:48 Ответить
Наївні люди.
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05.06.2025 20:08 Ответить
В мемуарах Болтон писав коли в Білому домі у Трампа з кишені випав мідний четвертак він 16 хвилин доходчи до психоза його шукав, перевернув усе і таки знайшов.
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05.06.2025 19:38 Ответить
Хто- небудь приберіть цього придурка зі світової політичної арени....немає сил його чути
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05.06.2025 19:38 Ответить
АГОВ! Отара яка тут з піною з рота та сраки доказувала шо ось прийде Трамп він то не Джо Байден він то відразу око на дупу ***** натягне, то шо, ваши надії виправдались? Чого мовчите мов язики у себе у сраках запаркували?
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05.06.2025 19:39 Ответить
Хіба такі були?
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05.06.2025 19:42 Ответить
можу навіть список навести. В мене кондуїт нікуди не дівся.
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05.06.2025 19:56 Ответить
То патріоти самі видумали шо Трамп з якогось дива за них впряжеться воювати.
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05.06.2025 19:56 Ответить
Цікаво, а щоб було, якщо би Трамп був президентом. А то я забув
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05.06.2025 19:40 Ответить
Донні - трампло! Лала-лала-лалала!...
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05.06.2025 19:42 Ответить
Та срати ти хотів на загиблих, з обох боків. Окрім себе, та можливості отримати Премію ти нічого не бачиш. Але ваш американський бомонд геть відірваний від реальності, як колись у 80-х були відірвані совєцькі динозаври у політбюро. І якщо Байден - це ваш Черненко, то Трамп- ваш Горбачьов. Дайте дорогу молодому поколінню - йдіть на *** старпьори.
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05.06.2025 19:43 Ответить
Їбанько з дєрєвні їбаньки.
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05.06.2025 19:43 Ответить
Дедлайн може і є, а ось розуму катма....
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05.06.2025 19:44 Ответить
Какое же оно морально разложившееся ничтожество… 🤮
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05.06.2025 19:45 Ответить
Раша скиглить на весь світ з-за своїх іржавих корит.
Чому на початку вторгнення ми не кричали на весь світ про знищення нашої авіації,причому підло,в мирний час,про знищення унікальної Мрії?
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05.06.2025 19:46 Ответить
Тобто перекладаю на людську мову - Трамп каже, що Україну мало б'ють, мало ********, мало обстрілюють, мало карають українців за те, що вони - українці. Вони наглі! Вони жити хочуть! тож я, Трамп, ще додам, ще вдарю і зброї не дам і ППО не дам, ні зараз, ні потім, ніколи! БО ТРЕБА БУТИ ЖОРСТОКИМ ДО УКРАЇНИ!
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05.06.2025 19:47 Ответить
Сильно вдарити ***** могли пригожиньські вагнера в свій час, але сталося як сталося, і тоді ***** дав слово не чіпати його, але це *****, і слова його це чисто для замилювання, трамп цього не розуміє, він не розуміє навіть як він своїми заявами та діями грає на боці кремля і тоне в інтересах кремля в рідній країні і світі, свого рода многоразовий гандон, і рано чи пізно він прийде в непридатність!
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05.06.2025 19:50 Ответить
трамп Підар
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05.06.2025 19:50 Ответить
Він просто стендап-комік нездара, що продовжує розказувати один і той самий не смішний жарт, одночасно ухиляючись від гнилих помідорів.
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05.06.2025 19:51 Ответить
Тільки "дедлайн" по Україні у нього був вчора!
А по Рашці - через чотири роки (коли його строк закінчиться).
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05.06.2025 19:53 Ответить
Де ті придурки, які тут минулого року за нього агітували?
Бо тільки Дефіцит Потужності та Підлога Маккартні тут вилазили, але в інших інфах.
Колеги-форумчани, якщо десь побачите їх на інших гілках - побажайте їм того, чого нам бажає агент ***** Краснов.
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05.06.2025 19:55 Ответить
ї
Невже в оточенні президента Америки немає жодної адекватної людини, яка пояснить різницю між агресором та жертою, щоб він не виглядав повним йолопом?
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05.06.2025 19:57 Ответить
Воно чмо однозначно! Але чомусь всі швидко забули як Потужне готувалось до війни! Знаючи за пів року про напад зескот хотів подивитись ***** в очі
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05.06.2025 19:57 Ответить
результат бикування зеленського і єрмаківщини у всій красі, але 73% ідіотам зайшло нормально
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05.06.2025 19:59 Ответить
Ти невиліковний.
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05.06.2025 21:03 Ответить
Не забув підОр українську сторону в цьому сенсі згадати((Ну ,щоб хйло не подумав,що він тільки проти нього серйозно щось хоче ввести(((
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05.06.2025 20:01 Ответить
Знову про обидві сторони... Тампон повинен сидіти на одній лаві злочинців разом з ****** в Гаазі
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05.06.2025 20:02 Ответить
..****, яке воно кончене. а нічого, що на Україну напали і ми захищаємось? **********!!!
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05.06.2025 20:04 Ответить
Тарган сраний
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05.06.2025 20:07 Ответить
Пора им с Путиным подписать хороший взаимный некролог и избавить от себя весь мир.
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05.06.2025 20:07 Ответить
За океаном дуб трампезний,
І золотий ланцюг на нім,
Щодня, що ніч дедлайн,
На ланцюгу кружляє тім,
Іде праворуч - себе продовжить,
Ліваруч - казку повіда.
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05.06.2025 20:11 Ответить
Трамп ответил, что "не дружит ни с кем".

Это верно -ОН НЕ ДРУЖИТ С ГОЛОВОЙ

ДЕДЛАЙН УЖЕ ПРОШЁЛ ( 138 суток Тампоновского окончания ВОЙНЫ )

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05.06.2025 20:13 Ответить
В Трампа закреп і він ніяк не може витиснути личинку.
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05.06.2025 20:15 Ответить
ти сам як дидлайн , ідіот
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05.06.2025 20:17 Ответить
Руда фуєсоска..
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05.06.2025 20:18 Ответить
Мати рудого підара казала,що воно іпануте....Багато хто не вірив..
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05.06.2025 20:29 Ответить
Ця падла би і Черчілю (Британії) санкціїї накинула.
А потім би деребинала їх колонії
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05.06.2025 20:29 Ответить
У нього є дедлайн проти країни яка захищається?! Ідіот ... Ганьба Америки((
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05.06.2025 20:34 Ответить
От ******
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05.06.2025 20:38 Ответить
Рижа курва вже вкрай забрехалася у свойому безсиллі та небажанні...Як могло таке статися з США??
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05.06.2025 20:39 Ответить
Трампон Трампакс, а какие пряники ты Украине дал?!?!🤡😆😅😂🤪 То сиди і не пізди!!!!
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05.06.2025 20:54 Ответить
Dumb
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05.06.2025 21:13 Ответить
трампон хоче бути жорстоким до України, яку обстрілюють цілодобово ВЖЕ 11 РОКІВ? вперед і з піснею, УЙОБОК!
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05.06.2025 21:10 Ответить
отэта парень! и серет, и куй стоит. наказать и агрессора, и жертву. на такое, *****, тока трамп спасобен
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05.06.2025 21:12 Ответить
шо може зробити людина проти кремлівського режиму , яка є агентом фсб з 1987 р ...НІЧОГО !!!
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05.06.2025 21:21 Ответить
... сором всесвітній за за рудого діда .
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05.06.2025 21:26 Ответить
 
 