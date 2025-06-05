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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Давление на Россию
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Макрон: Давление на Путина должны усилить все - от Бразилии до Китая

Европа должна отказаться от зависимости от США, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Бразилия и Китай должны сыграть ключевую роль в давлении на президента РФ Владимира Путина с целью прекращения войны против Украины.

Об этом он сказал в Париже во время совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Бразилия должна сыграть очень важную роль. Также инициатива, взятая ею вместе с Китаем, является важной", - подчеркнул Макрон. По его словам, во время недавней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином он призвал того активизировать дипломатические усилия для воздействия на Москву.

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Президент Франции подчеркнул, что остановить войну должны помочь совместные усилия европейцев, американцев, китайцев, бразильцев и индийцев. "Мы все должны оказывать давление на Россию", - сказал он.

Макрон отметил, что уважение к международному праву является основой многосторонности, на которую ссылается президент Лула. "Защита многосторонности означает защиту Устава Организации Объединенных Наций. Роль Бразилии и Китая заключается в том, чтобы защищать решение этого конфликта и мир в полном соответствии с Уставом ООН. И этот Устав предусматривает уважение к территориальной целостности государств. Ее нарушила одна страна, Россия, а не Украина", - заявил французский лидер.

Он напомнил, что Россия развязала войну против Украины, и именно Москва несет ответственность за ее продолжение. "Поэтому мы все хотим мира, но мы не можем относиться к двум воюющим сторонам одинаково", - подчеркнул Макрон.

Президент Франции также напомнил, что предложение о прекращении огня, инициированное США, было поддержано Украиной еще в марте во время саммита в Джидде, однако Путин его отклонил.

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Бразилия (310) Китай (3040) путин владимир (31551) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+2
Коротше, Європа напудила в штани зі своїм постійним "тиском", який на словах повинен був розвалити росію, а на ділі тільки допомагає ***** воювати, і зараз шукає виправдань чому так вийшло - тепер США і Китай винні.
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05.06.2025 17:43 Ответить
+1
Вашій увазі свіжа підбірка тискунів, натискувачів, затискувачів та підтискувачів...

"Павутина" - це саме той тиск, який має відчути Росія, - міністерка оборони Литви Шакалієне Джерело: https://censor.net/ua/n3556261

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль

Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
показать весь комментарий
05.06.2025 17:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
За законами фізики, якщо на путіна сильно тиснути з усіх сторін - він перетвориться на чорну діру.
А зараз путін просто х**ло... Тисни не тисни - все одно прийдеться його скручувати у баранячий ріг - інакше ніяк.
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05.06.2025 17:38 Ответить
Треба зробити з нього блин
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05.06.2025 17:41 Ответить
Пане президенте , у Бразилії багато абезьян - в них нема християнства
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05.06.2025 17:39 Ответить
А мiнуси будуть?
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05.06.2025 17:42 Ответить
показать весь комментарий
05.06.2025 17:41 Ответить
Вашій увазі свіжа підбірка тискунів, натискувачів, затискувачів та підтискувачів...

"Павутина" - це саме той тиск, який має відчути Росія, - міністерка оборони Литви Шакалієне Джерело: https://censor.net/ua/n3556261

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль

Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
показать весь комментарий
05.06.2025 17:42 Ответить
Коротше, Європа напудила в штани зі своїм постійним "тиском", який на словах повинен був розвалити росію, а на ділі тільки допомагає ***** воювати, і зараз шукає виправдань чому так вийшло - тепер США і Китай винні.
показать весь комментарий
05.06.2025 17:43 Ответить
О!, трампіст Дефіцит Потужності появися! Той самий, який весь минулий рік тут агітував!
Ти ще не здох, падлюка?
Інші вже вже всі практично злилися, а ти ще досі смердиш!
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05.06.2025 18:09 Ответить
Побачите, вони так молотимуть до вичерпання моб ресурсу. Звісно ж російського, а ви що подумали?
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05.06.2025 17:46 Ответить
Ну ждати поки росіяни дойдуть др польского кордону їм наче нема сенсу, але все може бутти. Від Польщі до Хранціїї теж неблизько.
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05.06.2025 18:08 Ответить
Чому немає, ще й як є. Я слухав одного польського експерта (їх зараз всюди розвелося), то він так і казав - нам головне, щоб між Польщею й РФ була Україна, а те де вона закінчується - то вже другорядне, головне щоб не було спільного кордону. Тому все ок.
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05.06.2025 18:12 Ответить
Було би добре, якби всі-всі політики, які кажуть про вимоги до лаптєстану, до ***** - щоб вони конретизували, чого саме вони вимагають.
А вимагати вони повинні не лише припинення вогню та припинення просування орків ***** вглиб України; вони повинні вимагати відведення орків за межі кордону 1991року.
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05.06.2025 18:04 Ответить
То може варто почати з себе?
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05.06.2025 18:17 Ответить
 
 