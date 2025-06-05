Макрон: Давление на Путина должны усилить все - от Бразилии до Китая
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Бразилия и Китай должны сыграть ключевую роль в давлении на президента РФ Владимира Путина с целью прекращения войны против Украины.
Об этом он сказал в Париже во время совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Бразилия должна сыграть очень важную роль. Также инициатива, взятая ею вместе с Китаем, является важной", - подчеркнул Макрон. По его словам, во время недавней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином он призвал того активизировать дипломатические усилия для воздействия на Москву.
Президент Франции подчеркнул, что остановить войну должны помочь совместные усилия европейцев, американцев, китайцев, бразильцев и индийцев. "Мы все должны оказывать давление на Россию", - сказал он.
Макрон отметил, что уважение к международному праву является основой многосторонности, на которую ссылается президент Лула. "Защита многосторонности означает защиту Устава Организации Объединенных Наций. Роль Бразилии и Китая заключается в том, чтобы защищать решение этого конфликта и мир в полном соответствии с Уставом ООН. И этот Устав предусматривает уважение к территориальной целостности государств. Ее нарушила одна страна, Россия, а не Украина", - заявил французский лидер.
Он напомнил, что Россия развязала войну против Украины, и именно Москва несет ответственность за ее продолжение. "Поэтому мы все хотим мира, но мы не можем относиться к двум воюющим сторонам одинаково", - подчеркнул Макрон.
Президент Франции также напомнил, что предложение о прекращении огня, инициированное США, было поддержано Украиной еще в марте во время саммита в Джидде, однако Путин его отклонил.
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А зараз путін просто х**ло... Тисни не тисни - все одно прийдеться його скручувати у баранячий ріг - інакше ніяк.
"Павутина" - це саме той тиск, який має відчути Росія, - міністерка оборони Литви Шакалієне Джерело: https://censor.net/ua/n3556261
Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232
Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096
Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724
Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607
Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456
Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327
Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
Ти ще не здох, падлюка?
Інші вже вже всі практично злилися, а ти ще досі смердиш!
А вимагати вони повинні не лише припинення вогню та припинення просування орків ***** вглиб України; вони повинні вимагати відведення орків за межі кордону 1991року.