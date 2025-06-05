Макрон: Давление на Путина должны усилить все - от Бразилии до Китая

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Бразилия и Китай должны сыграть ключевую роль в давлении на президента РФ Владимира Путина с целью прекращения войны против Украины.

Об этом он сказал в Париже во время совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Бразилия должна сыграть очень важную роль. Также инициатива, взятая ею вместе с Китаем, является важной", - подчеркнул Макрон. По его словам, во время недавней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином он призвал того активизировать дипломатические усилия для воздействия на Москву.

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Президент Франции подчеркнул, что остановить войну должны помочь совместные усилия европейцев, американцев, китайцев, бразильцев и индийцев. "Мы все должны оказывать давление на Россию", - сказал он.

Макрон отметил, что уважение к международному праву является основой многосторонности, на которую ссылается президент Лула. "Защита многосторонности означает защиту Устава Организации Объединенных Наций. Роль Бразилии и Китая заключается в том, чтобы защищать решение этого конфликта и мир в полном соответствии с Уставом ООН. И этот Устав предусматривает уважение к территориальной целостности государств. Ее нарушила одна страна, Россия, а не Украина", - заявил французский лидер.

Он напомнил, что Россия развязала войну против Украины, и именно Москва несет ответственность за ее продолжение. "Поэтому мы все хотим мира, но мы не можем относиться к двум воюющим сторонам одинаково", - подчеркнул Макрон.

Президент Франции также напомнил, что предложение о прекращении огня, инициированное США, было поддержано Украиной еще в марте во время саммита в Джидде, однако Путин его отклонил.

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