Макрон: Тиск на Путіна мають посилити всі - від Бразилії до Китаю
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Бразилія та Китай мають відіграти ключову роль у тиску на президента РФ Володимира Путіна з метою припинення війни проти України.
Про це він сказав у Парижі під час спільної пресконференції з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Бразилія має відіграти дуже важливу роль. Також ініціатива, взята нею разом із Китаєм, є важливою", - підкреслив Макрон. За його словами, під час нещодавньої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном він закликав того активізувати дипломатичні зусилля для впливу на Москву.
Президент Франції наголосив, що зупинити війну мають допомогти спільні зусилля європейців, американців, китайців, бразильців та індійців. "Ми всі повинні чинити тиск на Росію", - сказав він.
Макрон зазначив, що повага до міжнародного права є основою багатосторонності, на яку посилається президент Лула. "Захист багатосторонності означає захист Статуту Організації Об'єднаних Націй. Роль Бразилії і Китаю полягає в тому, щоб захищати вирішення цього конфлікту і мир у повній відповідності до Статуту ООН. І цей Статут передбачає повагу до територіальної цілісності держав. Її порушила одна країна, Росія, а не Україна", - заявив французький лідер.
Він нагадав, що Росія розв’язала війну проти України, і саме Москва несе відповідальність за її продовження. "Тож ми всі хочемо миру, але ми не можемо ставитися до двох воюючих сторін однаково", - наголосив Макрон.
Президент Франції також нагадав, що пропозиція про припинення вогню, ініційована США, була підтримана Україною ще у березні під час саміту в Джидді, проте Путін її відхилив.
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А зараз путін просто х**ло... Тисни не тисни - все одно прийдеться його скручувати у баранячий ріг - інакше ніяк.
"Павутина" - це саме той тиск, який має відчути Росія, - міністерка оборони Литви Шакалієне Джерело: https://censor.net/ua/n3556261
Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232
Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096
Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724
Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607
Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456
Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327
Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
Ти ще не здох, падлюка?
Інші вже вже всі практично злилися, а ти ще досі смердиш!
А вимагати вони повинні не лише припинення вогню та припинення просування орків ***** вглиб України; вони повинні вимагати відведення орків за межі кордону 1991року.