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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Тиск на Росію
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Макрон: Тиск на Путіна мають посилити всі - від Бразилії до Китаю

Європа має відкинути залежність від США, заявив Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Бразилія та Китай мають відіграти ключову роль у тиску на президента РФ Володимира Путіна з метою припинення війни проти України.

Про це він сказав у Парижі під час спільної пресконференції з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Бразилія має відіграти дуже важливу роль. Також ініціатива, взята нею разом із Китаєм, є важливою", - підкреслив Макрон. За його словами, під час нещодавньої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном він закликав того активізувати дипломатичні зусилля для впливу на Москву.

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Президент Франції наголосив, що зупинити війну мають допомогти спільні зусилля європейців, американців, китайців, бразильців та індійців. "Ми всі повинні чинити тиск на Росію", - сказав він.

Макрон зазначив, що повага до міжнародного права є основою багатосторонності, на яку посилається президент Лула. "Захист багатосторонності означає захист Статуту Організації Об'єднаних Націй. Роль Бразилії і Китаю полягає в тому, щоб захищати вирішення цього конфлікту і мир у повній відповідності до Статуту ООН. І цей Статут передбачає повагу до територіальної цілісності держав. Її порушила одна країна, Росія, а не Україна", - заявив французький лідер.

Він нагадав, що Росія розв’язала війну проти України, і саме Москва несе відповідальність за її продовження. "Тож ми всі хочемо миру, але ми не можемо ставитися до двох воюючих сторін однаково", - наголосив Макрон.

Президент Франції також нагадав, що пропозиція про припинення вогню, ініційована США, була підтримана Україною ще у березні під час саміту в Джидді, проте Путін її відхилив.

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Автор: 

Бразилія (284) Китай (4695) путін володимир (24111) війна в Україні (4685)


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Топ коментарі
+3
Коротше, Європа напудила в штани зі своїм постійним "тиском", який на словах повинен був розвалити росію, а на ділі тільки допомагає ***** воювати, і зараз шукає виправдань чому так вийшло - тепер США і Китай винні.
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05.06.2025 17:43 Відповісти
+1
Вашій увазі свіжа підбірка тискунів, натискувачів, затискувачів та підтискувачів...

"Павутина" - це саме той тиск, який має відчути Росія, - міністерка оборони Литви Шакалієне Джерело: https://censor.net/ua/n3556261

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль

Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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05.06.2025 17:42 Відповісти
+1
Було би добре, якби всі-всі політики, які кажуть про вимоги до лаптєстану, до ***** - щоб вони конретизували, чого саме вони вимагають.
А вимагати вони повинні не лише припинення вогню та припинення просування орків ***** вглиб України; вони повинні вимагати відведення орків за межі кордону 1991року.
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05.06.2025 18:04 Відповісти
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За законами фізики, якщо на путіна сильно тиснути з усіх сторін - він перетвориться на чорну діру.
А зараз путін просто х**ло... Тисни не тисни - все одно прийдеться його скручувати у баранячий ріг - інакше ніяк.
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05.06.2025 17:38 Відповісти
Треба зробити з нього блин
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05.06.2025 17:41 Відповісти
Пане президенте , у Бразилії багато абезьян - в них нема християнства
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05.06.2025 17:39 Відповісти
А мiнуси будуть?
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05.06.2025 17:42 Відповісти
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05.06.2025 17:41 Відповісти
Вашій увазі свіжа підбірка тискунів, натискувачів, затискувачів та підтискувачів...

"Павутина" - це саме той тиск, який має відчути Росія, - міністерка оборони Литви Шакалієне Джерело: https://censor.net/ua/n3556261

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль

Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
показати весь коментар
05.06.2025 17:42 Відповісти
Коротше, Європа напудила в штани зі своїм постійним "тиском", який на словах повинен був розвалити росію, а на ділі тільки допомагає ***** воювати, і зараз шукає виправдань чому так вийшло - тепер США і Китай винні.
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05.06.2025 17:43 Відповісти
О!, трампіст Дефіцит Потужності появися! Той самий, який весь минулий рік тут агітував!
Ти ще не здох, падлюка?
Інші вже вже всі практично злилися, а ти ще досі смердиш!
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05.06.2025 18:09 Відповісти
Побачите, вони так молотимуть до вичерпання моб ресурсу. Звісно ж російського, а ви що подумали?
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05.06.2025 17:46 Відповісти
Ну ждати поки росіяни дойдуть др польского кордону їм наче нема сенсу, але все може бутти. Від Польщі до Хранціїї теж неблизько.
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05.06.2025 18:08 Відповісти
Чому немає, ще й як є. Я слухав одного польського експерта (їх зараз всюди розвелося), то він так і казав - нам головне, щоб між Польщею й РФ була Україна, а те де вона закінчується - то вже другорядне, головне щоб не було спільного кордону. Тому все ок.
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05.06.2025 18:12 Відповісти
Їм потрібно щоб росія десь зупинилась, для цього требя якось коентролювати щоб все раптом не розвалилося.
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05.06.2025 18:22 Відповісти
Було би добре, якби всі-всі політики, які кажуть про вимоги до лаптєстану, до ***** - щоб вони конретизували, чого саме вони вимагають.
А вимагати вони повинні не лише припинення вогню та припинення просування орків ***** вглиб України; вони повинні вимагати відведення орків за межі кордону 1991року.
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05.06.2025 18:04 Відповісти
То може варто почати з себе?
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05.06.2025 18:17 Відповісти
 
 