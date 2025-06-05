Макрон: Тиск на Путіна мають посилити всі - від Бразилії до Китаю

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Бразилія та Китай мають відіграти ключову роль у тиску на президента РФ Володимира Путіна з метою припинення війни проти України.

Про це він сказав у Парижі під час спільної пресконференції з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Бразилія має відіграти дуже важливу роль. Також ініціатива, взята нею разом із Китаєм, є важливою", - підкреслив Макрон. За його словами, під час нещодавньої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном він закликав того активізувати дипломатичні зусилля для впливу на Москву.

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Президент Франції наголосив, що зупинити війну мають допомогти спільні зусилля європейців, американців, китайців, бразильців та індійців. "Ми всі повинні чинити тиск на Росію", - сказав він.

Макрон зазначив, що повага до міжнародного права є основою багатосторонності, на яку посилається президент Лула. "Захист багатосторонності означає захист Статуту Організації Об'єднаних Націй. Роль Бразилії і Китаю полягає в тому, щоб захищати вирішення цього конфлікту і мир у повній відповідності до Статуту ООН. І цей Статут передбачає повагу до територіальної цілісності держав. Її порушила одна країна, Росія, а не Україна", - заявив французький лідер.

Він нагадав, що Росія розв’язала війну проти України, і саме Москва несе відповідальність за її продовження. "Тож ми всі хочемо миру, але ми не можемо ставитися до двох воюючих сторін однаково", - наголосив Макрон.

Президент Франції також нагадав, що пропозиція про припинення вогню, ініційована США, була підтримана Україною ще у березні під час саміту в Джидді, проте Путін її відхилив.

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