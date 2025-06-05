Умєров: Масовані атаки РФ - це не війна, а геноцид українського народу

Масовані удари російських військ по Херсону, Харкову, Прилуках Чернігівської області та інших регіонах України є не просто актами агресії, а проявами системного терору і геноциду українського народу.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в ніч на четвер Росія випустила по Україні 103 дрони-камікадзе та одну балістичну ракету, прицілюючись по мирних містах і селах. "Це не поодинокі випадки - це щоденний терор. Це не війна. Це систематичне знищення українського народу. Геноцид", - наголосив міністр.

Умєров підкреслив, що світова спільнота має реагувати не лише заявами, а конкретними діями. Він закликав до посилення санкцій проти РФ, повної міжнародної ізоляції агресора та збільшення обсягів військової допомоги Україні.

"Допоки Москва не відчує реальної ціни за вбивства цивільних - вона продовжуватиме їх", - заявив глава Міноборони. Він також наголосив на важливості пам’яті про загиблих цивільних, особливо дітей, яка має стати поштовхом до рішучих дій, що рятують інші життя.

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