Умєров: Масовані атаки РФ - це не війна, а геноцид українського народу
Масовані удари російських військ по Херсону, Харкову, Прилуках Чернігівської області та інших регіонах України є не просто актами агресії, а проявами системного терору і геноциду українського народу.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в ніч на четвер Росія випустила по Україні 103 дрони-камікадзе та одну балістичну ракету, прицілюючись по мирних містах і селах. "Це не поодинокі випадки - це щоденний терор. Це не війна. Це систематичне знищення українського народу. Геноцид", - наголосив міністр.
Умєров підкреслив, що світова спільнота має реагувати не лише заявами, а конкретними діями. Він закликав до посилення санкцій проти РФ, повної міжнародної ізоляції агресора та збільшення обсягів військової допомоги Україні.
"Допоки Москва не відчує реальної ціни за вбивства цивільних - вона продовжуватиме їх", - заявив глава Міноборони. Він також наголосив на важливості пам’яті про загиблих цивільних, особливо дітей, яка має стати поштовхом до рішучих дій, що рятують інші життя.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У телеграмі він пише
А чо не в Однокласніках, чи просто на кухні...
ось раша верещить з трибуни ООН. Де наш Мельник - не зрозумило
А Умеров ось в телеграмі.
А ПОТІМ САМИ ДИВУЮТЬСЯ ЧОМУ СВІТ НЕ В КУРСІ ПОДІЙ В УКРАЇНІ. Ідіоти