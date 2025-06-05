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Новини Обстріли України
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Умєров: Масовані атаки РФ - це не війна, а геноцид українського народу

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Масовані удари російських військ по Херсону, Харкову, Прилуках Чернігівської області та інших регіонах України є не просто актами агресії, а проявами системного терору і геноциду українського народу.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в ніч на четвер Росія випустила по Україні 103 дрони-камікадзе та одну балістичну ракету, прицілюючись по мирних містах і селах. "Це не поодинокі випадки - це щоденний терор. Це не війна. Це систематичне знищення українського народу. Геноцид", - наголосив міністр.

Умєров підкреслив, що світова спільнота має реагувати не лише заявами, а конкретними діями. Він закликав до посилення санкцій проти РФ, повної міжнародної ізоляції агресора та збільшення обсягів військової допомоги Україні.

"Допоки Москва не відчує реальної ціни за вбивства цивільних - вона продовжуватиме їх", - заявив глава Міноборони. Він також наголосив на важливості пам’яті про загиблих цивільних, особливо дітей, яка має стати поштовхом до рішучих дій, що рятують інші життя.

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Автор: 

Умєров Рустем (651) війна в Україні (4685)


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Топ коментарі
+4
ПРЕСС конференцію , придурок, делай. Швидко. Бажано у Бухаресті . Жопу від крісла відірви
У телеграмі він пише
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05.06.2025 17:19 Відповісти
+4
Ху-йло отримало від Трампа повну підтримку у вбивствах цивільного населення. Вчорашня заява рудого виродка повністю це підтвердила. Ще й позбавили Україну навіть тих сльоз ракет ППО, які виділив Байден. Такого пі'здеця в історії ще не було...
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05.06.2025 17:20 Відповісти
+4
Добре що хоч Умеров в разі чого може поїхати до сім'ї у Флориду, хоч хтось вбережеться.
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05.06.2025 17:22 Відповісти
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ПРЕСС конференцію , придурок, делай. Швидко. Бажано у Бухаресті . Жопу від крісла відірви
У телеграмі він пише
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05.06.2025 17:19 Відповісти
Аха. Я уваги не звернув, так це він в баранограмі "заявив"?
А чо не в Однокласніках, чи просто на кухні...
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05.06.2025 17:21 Відповісти
Я , коли читаю чиїсь заяви , дивлюсь де вони заявлені .
ось раша верещить з трибуни ООН. Де наш Мельник - не зрозумило
А Умеров ось в телеграмі.

А ПОТІМ САМИ ДИВУЮТЬСЯ ЧОМУ СВІТ НЕ В КУРСІ ПОДІЙ В УКРАЇНІ. Ідіоти
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05.06.2025 17:33 Відповісти
Ху-йло отримало від Трампа повну підтримку у вбивствах цивільного населення. Вчорашня заява рудого виродка повністю це підтвердила. Ще й позбавили Україну навіть тих сльоз ракет ППО, які виділив Байден. Такого пі'здеця в історії ще не було...
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05.06.2025 17:20 Відповісти
"Умєров підкреслив, що світова спільнота має реагувати не лише заявами" сказав чувак, який якомога швидше розвалює структури АОЗ і ДОТ, роздає по 20 мільярдів польським прокладкам і по суті теж, в телеграмі, реагує лише заявами і красномовними спітчами.
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05.06.2025 17:21 Відповісти
Добре що хоч Умеров в разі чого може поїхати до сім'ї у Флориду, хоч хтось вбережеться.
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05.06.2025 17:22 Відповісти
Ахах сам свалил и ещё кого то упрекаешь) потужно
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05.06.2025 17:26 Відповісти
Тільки в разі того, що умеров виконає всі вказівки трампа, він не вижене його ублюдків з США. Вони в очікуванні чи то громадянства, чи то вида на проживання. А на кого працює Трамп - вже всім відомо.
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05.06.2025 17:34 Відповісти
Мудрість від кмітливого Умерова.
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05.06.2025 17:34 Відповісти
Ну тут з ним можна погодитись, від "найвеличнішого " я таких слів не чув.
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05.06.2025 17:35 Відповісти
Примусова бусифікація, катування, каліцтва, вбивства сцтка, відсутність адекватного навчання військових, дезінтеграція, стирання без поповнень і ротацій, заведення в оточення (котли) високобоєздатних бойових бригад, повна безвідповідальність воєнних злочинців на військових посадах, масове вимагання тими злочинцями заробітних плат у сотень тисяч військовослужбовців з погрозами вбивства через безглузді приречені на провал мясні штурми, ворожа агентура на всіх найвищих посадах, в тому числі військових, масове астрономічне розграбування бюджетів усіх рівнів, на Умеровських закупівлях озброєння і ***********, державного майна ще поки що не розграбованого попередниками, закручування фінансових гайок для малозабезпеченого цивільного населення, знищення волонтерства для фронту від зелено-риго-шоколадних слуг кремля - це не геноцид українського населення?
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05.06.2025 18:06 Відповісти
Як і здача вищевказаними слугами кремля окупанту на знищення всього цивільного населення, активів, майна на окупованих територіях, включно з самими територіями, - також не геноцид українського населення?
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05.06.2025 18:10 Відповісти
 
 