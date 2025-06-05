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Новости Обстрелы Украины
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Умеров: Массированные атаки РФ - это не война, а геноцид украинского народа

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Массированные удары российских войск по Херсону, Харькову, Прилукам Черниговской области и другим регионам Украины являются не просто актами агрессии, а проявлениями системного террора и геноцида украинского народа.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в ночь на четверг Россия выпустила по Украине 103 дрона-камикадзе и одну баллистическую ракету, прицеливаясь по мирным городам и селам. "Это не единичные случаи - это ежедневный террор. Это не война. Это систематическое уничтожение украинского народа. Геноцид", - подчеркнул министр.

Умеров подчеркнул, что мировое сообщество должно реагировать не только заявлениями, а конкретными действиями. Он призвал к усилению санкций против РФ, полной международной изоляции агрессора и увеличению объемов военной помощи Украине.

"Пока Москва не почувствует реальной цены за убийства гражданских - она будет продолжать их", - заявил глава Минобороны. Он также отметил важность памяти о погибших гражданских, особенно детей, которая должна стать толчком к решительным действиям, спасающим другие жизни.

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Автор: 

Умеров Рустем (569) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+3
ПРЕСС конференцію , придурок, делай. Швидко. Бажано у Бухаресті . Жопу від крісла відірви
У телеграмі він пише
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05.06.2025 17:19 Ответить
+3
Ху-йло отримало від Трампа повну підтримку у вбивствах цивільного населення. Вчорашня заява рудого виродка повністю це підтвердила. Ще й позбавили Україну навіть тих сльоз ракет ППО, які виділив Байден. Такого пі'здеця в історії ще не було...
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05.06.2025 17:20 Ответить
+3
Добре що хоч Умеров в разі чого може поїхати до сім'ї у Флориду, хоч хтось вбережеться.
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05.06.2025 17:22 Ответить
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ПРЕСС конференцію , придурок, делай. Швидко. Бажано у Бухаресті . Жопу від крісла відірви
У телеграмі він пише
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05.06.2025 17:19 Ответить
Аха. Я уваги не звернув, так це він в баранограмі "заявив"?
А чо не в Однокласніках, чи просто на кухні...
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05.06.2025 17:21 Ответить
Я , коли читаю чиїсь заяви , дивлюсь де вони заявлені .
ось раша верещить з трибуни ООН. Де наш Мельник - не зрозумило
А Умеров ось в телеграмі.

А ПОТІМ САМИ ДИВУЮТЬСЯ ЧОМУ СВІТ НЕ В КУРСІ ПОДІЙ В УКРАЇНІ. Ідіоти
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05.06.2025 17:33 Ответить
Ху-йло отримало від Трампа повну підтримку у вбивствах цивільного населення. Вчорашня заява рудого виродка повністю це підтвердила. Ще й позбавили Україну навіть тих сльоз ракет ППО, які виділив Байден. Такого пі'здеця в історії ще не було...
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05.06.2025 17:20 Ответить
"Умєров підкреслив, що світова спільнота має реагувати не лише заявами" сказав чувак, який якомога швидше розвалює структури АОЗ і ДОТ, роздає по 20 мільярдів польським прокладкам і по суті теж, в телеграмі, реагує лише заявами і красномовними спітчами.
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05.06.2025 17:21 Ответить
Добре що хоч Умеров в разі чого може поїхати до сім'ї у Флориду, хоч хтось вбережеться.
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05.06.2025 17:22 Ответить
Ахах сам свалил и ещё кого то упрекаешь) потужно
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05.06.2025 17:26 Ответить
Тільки в разі того, що умеров виконає всі вказівки трампа, він не вижене його ублюдків з США. Вони в очікуванні чи то громадянства, чи то вида на проживання. А на кого працює Трамп - вже всім відомо.
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05.06.2025 17:34 Ответить
Мудрість від кмітливого Умерова.
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05.06.2025 17:34 Ответить
Ну тут з ним можна погодитись, від "найвеличнішого " я таких слів не чув.
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05.06.2025 17:35 Ответить
Геноцид это мягко сказано, на самом деле происходит Авраамический джихад - это когда обрезанные народы мира решили уничтожить всех до одного украинских необрезанных мужчин что бы забрать их земли их имущество их женщин и их детей обрезать в прямом и переносном смыслах!
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05.06.2025 17:48 Ответить
И Умеров и Арахамия как и Абрамович с Кадыровым все они хотят одного - смерти и убийства украинских необрезанных мужчин! Это единственная цель их всех! Украина это должен был быть заповедник для размножения украинцев, но сюда проникли обрезанные сатанисты которые как троянский конь вскрыли Украинскую оборону!
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05.06.2025 17:54 Ответить
Примусова бусифікація, катування, каліцтва, вбивства сцтка, відсутність адекватного навчання військових, дезінтеграція, стирання без поповнень і ротацій, заведення в оточення (котли) високобоєздатних бойових бригад, повна безвідповідальність воєнних злочинців на військових посадах, масове вимагання тими злочинцями заробітних плат у сотень тисяч військовослужбовців з погрозами вбивства через безглузді приречені на провал мясні штурми, ворожа агентура на всіх найвищих посадах, в тому числі військових, масове астрономічне розграбування бюджетів усіх рівнів, на Умеровських закупівлях озброєння і ***********, державного майна ще поки що не розграбованого попередниками, закручування фінансових гайок для малозабезпеченого цивільного населення, знищення волонтерства для фронту від зелено-риго-шоколадних слуг кремля - це не геноцид українського населення?
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05.06.2025 18:06 Ответить
Як і здача вищевказаними слугами кремля окупанту на знищення всього цивільного населення, активів, майна на окупованих територіях, включно з самими територіями, - також не геноцид українського населення?
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05.06.2025 18:10 Ответить
 
 