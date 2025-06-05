Умеров: Массированные атаки РФ - это не война, а геноцид украинского народа
Массированные удары российских войск по Херсону, Харькову, Прилукам Черниговской области и другим регионам Украины являются не просто актами агрессии, а проявлениями системного террора и геноцида украинского народа.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в ночь на четверг Россия выпустила по Украине 103 дрона-камикадзе и одну баллистическую ракету, прицеливаясь по мирным городам и селам. "Это не единичные случаи - это ежедневный террор. Это не война. Это систематическое уничтожение украинского народа. Геноцид", - подчеркнул министр.
Умеров подчеркнул, что мировое сообщество должно реагировать не только заявлениями, а конкретными действиями. Он призвал к усилению санкций против РФ, полной международной изоляции агрессора и увеличению объемов военной помощи Украине.
"Пока Москва не почувствует реальной цены за убийства гражданских - она будет продолжать их", - заявил глава Минобороны. Он также отметил важность памяти о погибших гражданских, особенно детей, которая должна стать толчком к решительным действиям, спасающим другие жизни.
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У телеграмі він пише
А чо не в Однокласніках, чи просто на кухні...
ось раша верещить з трибуни ООН. Де наш Мельник - не зрозумило
А Умеров ось в телеграмі.
А ПОТІМ САМИ ДИВУЮТЬСЯ ЧОМУ СВІТ НЕ В КУРСІ ПОДІЙ В УКРАЇНІ. Ідіоти