На фронте зафиксировано 99 боестолкновений, больше всего - на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 99 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады из приграничных с РФ районов, в частности населенных пунктов Клюсы, Гута-Студенецкая, Красный Хутор, Богданово Черниговской области; Кучеровка, Симейкино, Марьино, Степок, Турья, Угроиды, Рясное, Славгород Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг пытается продвинуться в районе Волчанска, сейчас идет бой.

Силы обороны успешно остановили две попытки противника продвинуться вперед на Купянском направлении, в районах населенных пунктов Западное и Петропавловка.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении враг 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Григорьевки. Сейчас продолжаются бои в трех локациях.

На Северском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения вблизи Верхнекаменского. Силы обороны успешно остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед, еще один бой не завершен.

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На Краматорском направлении за сегодня состоялось два боевых столкновения в районах Часова Яра и Курдюмовки, один штурм захватчиков Силы обороны успешно остановили, еще один - до сих пор продолжается.

На Торецком направлении противник атаковал в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка и в направлении населенных пунктов Александро-Калиново, Яблоновка, Русин Яр, осуществив 13 попыток улучшить свое положение. Два боевых столкновения пока продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 42 попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Котлино, Новосергиевка, Новоалександровка, Ореховое, Новоукраинка, Андреевка и в сторону Покровска и Алексеевки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 38 вражеских атак.

Сегодня на Новопавловском направлении подразделения оккупантов 13 раз атаковали позиции наших войск вблизи населенных пунктов Богатирь, Константинополь, Ровнополь, Новоселка, Зеленое Поле и в сторону Алексеевки. Одна атака продолжается до сих пор.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг пять раз без успеха пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки. Авиация противника нанесла авиаудары по районам Малиновки, Полтавки, Ольговского и Гуляйполя.

На Ореховском направлении вблизи Степного, Малых Щербаков и в направлении Новоандреевки захватчики совершили четыре напрасные атаки на позиции наших защитников. Также, под ударами неуправляемых авиационных ракет оказались Новоандреевка и Каменское.

На Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников. Противник нанес авиаудар по району города Херсон.

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Боевые действия на Курском направлении

На Курском направлении украинские защитники отбили семь атак захватчиков. Также противник нанес 4 авиационных удара, сбросив при этом шесть управляемых бомб, совершил 86 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе один - из реактивной системы залпового огня