Рада поддержала законопроект об объявлении без вести пропавших из-за войны умершими

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №12451, который определяет сроки объявления судом умершим лица, пропавшего без вести в связи с военными действиями или вооруженным конфликтом.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

За законодательную инициативу проголосовали 262 народных депутата. В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на правовое урегулирование начала отсчета сроков для признания пропавшего лица умершим. Это позволит защитить права родственников, в частности военнослужащих, пропавших при исполнении долга по защите Украины.

Согласно документу, лицо, пропавшее без вести в связи с войной, может быть объявлено судом умершим по истечении двух лет с момента прекращения военных действий.

В то же время при наличии обстоятельств, свидетельствующих о вероятной смерти лица, суд может принять решение раньше - но не менее чем через шесть месяцев с момента опасного события.

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