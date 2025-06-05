РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11732 посетителя онлайн
Новости Пропавшие без вести во время войны
1 670 4

Рада поддержала законопроект об объявлении без вести пропавших из-за войны умершими

Дорожная карта действий для семей пострадавших гражданских лиц

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №12451, который определяет сроки объявления судом умершим лица, пропавшего без вести в связи с военными действиями или вооруженным конфликтом.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

За законодательную инициативу проголосовали 262 народных депутата. В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на правовое урегулирование начала отсчета сроков для признания пропавшего лица умершим. Это позволит защитить права родственников, в частности военнослужащих, пропавших при исполнении долга по защите Украины.

Согласно документу, лицо, пропавшее без вести в связи с войной, может быть объявлено судом умершим по истечении двух лет с момента прекращения военных действий.

В то же время при наличии обстоятельств, свидетельствующих о вероятной смерти лица, суд может принять решение раньше - но не менее чем через шесть месяцев с момента опасного события.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада примет закон о множественном гражданстве до конца июня, - министр единства Чернышов

Автор: 

ВР (29284) законопроект (3233) пропавший без вести (161) война в Украине (4650)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
виходить ніколи,а ще виходить сім'я залишившись годувальника добровільно або бусифікацію під час війни виживати як може бо в першу чергу забезпечуються ті хто внесений до списку недоторканих????
показать весь комментарий
05.06.2025 13:06 Ответить
Випадок в нашому підрозділі в 2023му: на СПшці чергував один з мого взводу і четверо з іншої бригади. Піз…рєз… ті четверо втікли. Дойшовши до своїх всі вчотирьох підтвердили загибель нашого бійця. Ніби йому одірвало обидві ноги і він швидко помер. Визнали зниклим безвісти. Через чотири місяці зʼявилось відео на кацапських каналах: де наш боєць в полоні, допитують, поранений в плече, але на ногах. Ось так буває….
показать весь комментарий
05.06.2025 13:24 Ответить
Тому і устанавливають півроку, за цей термін хто попав в полон то він зьявиться в спісках
показать весь комментарий
05.06.2025 14:01 Ответить
То хоч би помер на війні при захисті України.
показать весь комментарий
05.06.2025 13:45 Ответить
 
 