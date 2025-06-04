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Новини
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Рада ухвалить закон про множинне громадянство до кінця червня, – міністр єдності Чернишов

Рада ухвалить закон про множинне громадянство до кінця червня, – Чернишов

Верховна Рада розгляне законопроєкт про множинне громадянство в Україні у другому читанні вже 18 червня.

Про це віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив під час зустрічі з українськими біженцями у Бельгії, передає Радіо Свобода.

"90% країн, де сьогодні перебувають українці, мають закон про подвійне, множинне громадянство. Це нормально, цього не треба боятися – це треба врегулювати", – сказав Чернишов.

Водночас він зауважив, що отримати українське громадянство не зможуть громадяни Росії, але в цілому "черга за українським громадянством сьогодні не стоїть".

"Перелік країн, громадянам яких буде надано таку можливість, буде обмежений. Дехто питає: "То що, росіянам теж можна буде?" Очевидно, що ні. Насамперед йдеться про країни Європейського Союзу, країни G7, країни НАТО. І я б хотів зазначити: черга за українським громадянством сьогодні не стоїть", – сказав Олексій Чернишов.

За словами віцепрем’єра, цим правом зможуть скористатися іноземці, які нині захищають Україну, а також представники української діаспори й ті, хто вже має громадянство інших держав.

"Є люди, які вже отримали громадянство європейський або неєвропейських країн. Багато з них досі не відмовилися від українського паспорта. Ми хочемо, щоб ті, хто хоче зберегти українське громадянство, могли це зробити офіційно. Наприклад, бути громадянином Бельгії та України одночасно. Друга категорія українців, це ті, які в цьому і наступному році вступають в громадянство інших європейських країн. Таких не мало. Вони також за бажанням можуть офіційно і легітимно зберегти українських паспорт", – додав Чернишов.

За чинним законодавством Україна не визнає іншого громадянства своїх громадян. Фактично ж багато українців, які зараз перебувають за кордоном, уже отримали або планують отримати в майбутньому громадянство країн перебування.

Читайте також: Українські біженці у ЄС мають зберегти громадянство України з усіма правами і обов’язками, – очільник Мін’єдності

Як повідомлялося, у грудні 2024 року Верховна Рада схвалила за основу внесений президентом Володимиром Зеленським проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України".

Законопроєктом, зокрема: закріплюються допустимі випадки множинності громадянства (підданства); визначаються особливості набуття громадянства України та поновлення у громадянстві України для деяких категорій іноземців; уточнюються умови набуття громадянства України за народженням та інше.

За словами народного депутата від "Голосу" Ярослава Железняка, під час підготовки документа до другого читання депутати мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців.

Автор: 

ВР (2896) громадянство (135) закон (1490) паспорт (238) Чернишов Петро (4)


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Топ коментарі
+16
Хлопці, а як у вас зі зміною конституції під час війни? Чи вам ця стаття не заважає?

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
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04.06.2025 15:19 Відповісти
+7
Поки вся ця ригозелена мразота буде при владі ,Україна перестане існувати.
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04.06.2025 15:17 Відповісти
+5
Все,що вони приймають це фільчина грамота,тому і відповідати вони ні за що не будуть
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04.06.2025 15:22 Відповісти
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Поки вся ця ригозелена мразота буде при владі ,Україна перестане існувати.
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04.06.2025 15:17 Відповісти
це гуд, швидше б вже дістати свій паспорт зі скрині та чкурнути на батьківщину оформитись множинно
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04.06.2025 15:19 Відповісти
все буде навпаки..
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04.06.2025 15:52 Відповісти
Хлопці, а як у вас зі зміною конституції під час війни? Чи вам ця стаття не заважає?

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
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04.06.2025 15:19 Відповісти
Все,що вони приймають це фільчина грамота,тому і відповідати вони ні за що не будуть
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04.06.2025 15:22 Відповісти
скажуть, що в Україні й залишиться єдине - якщо громадянин з множинним громадянством перебуває на території України, то Україна вважає його своїм громадянином з усіма правами та обов'язкам включно. А як тілько вдалося "переплести" Тису то вже поляк
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04.06.2025 15:24 Відповісти
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04.06.2025 15:25 Відповісти
Перший, чи останній раз? З юрістом- пересідєнтом такого понаприймали і ще понаприймають, що хоч конституцію відміняй.
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04.06.2025 15:25 Відповісти
У нас в принципе с Конституцией НИКАК, потому что ей с самого начала нужно было быть документом с описанием правовых последствий, а не декларативным меморандумом.

Будет как с президентом. Президент вроде как обираеться на п'ятирiчний строк, но если новообраного не обрано, то все нормально, текущий царствует аж пока не изберут следующего. 73% местных согласно с такой позицией.

Любой выпускник криворожской академии дипломатии и права вам скажет, что "існує" - это не правовой термин, и юридических последствий он не несет, это ж не "дозвiл" или "заборона".

Ну існує i icнуе, новый закон же не запрещает існувать єдиному громадянству

Но то что Украину собираются распилить - это уже факт, который сложно утаить.
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04.06.2025 15:57 Відповісти
Це для зелених, щоб легше зашухеритись, коли їх будуть розшукувати за косяки, диверсії та злочини, що вони натворили.
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04.06.2025 15:26 Відповісти
зелена шваль все не вгомониться.
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04.06.2025 15:30 Відповісти
"Рада ухвалить закон про множинне громадянство до кінця червня, - міністр єдності Чернишов "
Це тільки мені здаеться - що в одному реченні "різні напрямки" ?
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04.06.2025 15:42 Відповісти
Найважливіше питання у час війни. Полпішають знищити державу. Як не путін, то "слуги" точно Україну знищать.
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04.06.2025 15:50 Відповісти
а звідки він знає, що продавлять проголосують??
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04.06.2025 15:54 Відповісти
Чернишов, ще розмитнення авто з ЕС зробить нульовим , бо українці купили себе добротні авто і в Україну не повернуться з такими митами

не фіг робити з українців дурнів і заробляти на на них усяким АВТОБАРИГАМ. В ЕС авто лучше. І дешевше
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04.06.2025 16:23 Відповісти
Множинне громадянство - це як множинне враження клітин головного мозку.
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04.06.2025 16:26 Відповісти
Все про себе дбають майбутні еміратівці!
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04.06.2025 16:43 Відповісти

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