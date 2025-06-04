"Рада ухвалить закон про множинне громадянство до кінця червня, - міністр єдності Чернишов "

Верховна Рада розгляне законопроєкт про множинне громадянство в Україні у другому читанні вже 18 червня.

Про це віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив під час зустрічі з українськими біженцями у Бельгії, передає Радіо Свобода.

"90% країн, де сьогодні перебувають українці, мають закон про подвійне, множинне громадянство. Це нормально, цього не треба боятися – це треба врегулювати", – сказав Чернишов.

Водночас він зауважив, що отримати українське громадянство не зможуть громадяни Росії, але в цілому "черга за українським громадянством сьогодні не стоїть".

"Перелік країн, громадянам яких буде надано таку можливість, буде обмежений. Дехто питає: "То що, росіянам теж можна буде?" Очевидно, що ні. Насамперед йдеться про країни Європейського Союзу, країни G7, країни НАТО. І я б хотів зазначити: черга за українським громадянством сьогодні не стоїть", – сказав Олексій Чернишов.

За словами віцепрем’єра, цим правом зможуть скористатися іноземці, які нині захищають Україну, а також представники української діаспори й ті, хто вже має громадянство інших держав.

"Є люди, які вже отримали громадянство європейський або неєвропейських країн. Багато з них досі не відмовилися від українського паспорта. Ми хочемо, щоб ті, хто хоче зберегти українське громадянство, могли це зробити офіційно. Наприклад, бути громадянином Бельгії та України одночасно. Друга категорія українців, це ті, які в цьому і наступному році вступають в громадянство інших європейських країн. Таких не мало. Вони також за бажанням можуть офіційно і легітимно зберегти українських паспорт", – додав Чернишов.

За чинним законодавством Україна не визнає іншого громадянства своїх громадян. Фактично ж багато українців, які зараз перебувають за кордоном, уже отримали або планують отримати в майбутньому громадянство країн перебування.

Читайте також: Українські біженці у ЄС мають зберегти громадянство України з усіма правами і обов’язками, – очільник Мін’єдності

Як повідомлялося, у грудні 2024 року Верховна Рада схвалила за основу внесений президентом Володимиром Зеленським проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України".

Законопроєктом, зокрема: закріплюються допустимі випадки множинності громадянства (підданства); визначаються особливості набуття громадянства України та поновлення у громадянстві України для деяких категорій іноземців; уточнюються умови набуття громадянства України за народженням та інше.

За словами народного депутата від "Голосу" Ярослава Железняка, під час підготовки документа до другого читання депутати мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців.