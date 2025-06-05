Рада підтримала законопроєкт щодо оголошення безвісти зниклих через війну померлими

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №12451, який визначає строки оголошення судом померлою особи, зниклої безвісти у зв’язку з воєнними діями чи збройним конфліктом.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

За законодавчу ініціативу проголосували 262 народних депутати. У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт спрямований на правове врегулювання початку відліку строків для визнання зниклої особи померлою. Це дозволить захистити права родичів, зокрема військовослужбовців, зниклих під час виконання обов’язку із захисту України.

Згідно з документом, особа, яка зникла безвісти у зв’язку з війною, може бути оголошена судом померлою після закінчення двох років від моменту припинення воєнних дій.

Водночас у разі наявності обставин, що свідчать про ймовірну смерть особи, суд може прийняти рішення раніше - але не менш як через шість місяців від моменту небезпечної події.

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