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Новини Зниклі безвісти під час війни
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Рада підтримала законопроєкт щодо оголошення безвісти зниклих через війну померлими

Дорожня карта дій для родин постраждалих цивільних

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №12451, який визначає строки оголошення судом померлою особи, зниклої безвісти у зв’язку з воєнними діями чи збройним конфліктом.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

За законодавчу ініціативу проголосували 262 народних депутати. У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт спрямований на правове врегулювання початку відліку строків для визнання зниклої особи померлою. Це дозволить захистити права родичів, зокрема військовослужбовців, зниклих під час виконання обов’язку із захисту України.

Згідно з документом, особа, яка зникла безвісти у зв’язку з війною, може бути оголошена судом померлою після закінчення двох років від моменту припинення воєнних дій.

Водночас у разі наявності обставин, що свідчать про ймовірну смерть особи, суд може прийняти рішення раніше - але не менш як через шість місяців від моменту небезпечної події.

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Автор: 

ВР (15044) законопроєкт (3623) зниклий безвісти (211) війна в Україні (4685)


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виходить ніколи,а ще виходить сім'я залишившись годувальника добровільно або бусифікацію під час війни виживати як може бо в першу чергу забезпечуються ті хто внесений до списку недоторканих????
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05.06.2025 13:06 Відповісти
Випадок в нашому підрозділі в 2023му: на СПшці чергував один з мого взводу і четверо з іншої бригади. Піз…рєз… ті четверо втікли. Дойшовши до своїх всі вчотирьох підтвердили загибель нашого бійця. Ніби йому одірвало обидві ноги і він швидко помер. Визнали зниклим безвісти. Через чотири місяці зʼявилось відео на кацапських каналах: де наш боєць в полоні, допитують, поранений в плече, але на ногах. Ось так буває….
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05.06.2025 13:24 Відповісти
Тому і устанавливають півроку, за цей термін хто попав в полон то він зьявиться в спісках
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05.06.2025 14:01 Відповісти
То хоч би помер на війні при захисті України.
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05.06.2025 13:45 Відповісти
 
 