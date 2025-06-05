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В Генштабе подтвердили удар по подразделению ракетных войск РФ в Брянской области. ВИДЕО

Сегодня, 5 июня, подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими составляющими Сил обороны, нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ в Брянской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Подразделение 26 ракетной бригады российских войск, из района города Клинцы Брянской области РФ, пыталось нанести удар по одному из украинских населенных пунктов. Вероятно, по Киеву", - отметили в Генштабе.

Однако благодаря эффективной доразведке и в результате слаженной работы подразделений Вооруженных Сил и Службы безопасности Украины цели успешно поражены. Одна российская ракетная пусковая установка сдетонировала, а еще две - с большой вероятностью подверглись повреждениям.

"Результаты поражения уточняются", - сообщили в Генштабе.

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Автор: 

Генштаб ВС (6465) уничтожение (7238) ВСУ (6689)


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Топ комментарии
+11
Кучно пішло. Спочатку літаки, потім міст, а тепер іскандери.

Супер!
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05.06.2025 11:09 Ответить
+9
Сподіваюсь що особовий склад бойових розрахунків припинив своє нікчемне існування.
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05.06.2025 11:25 Ответить
+7
як пишуть три знищено, дві пошкоджено всього пять
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05.06.2025 11:19 Ответить
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Кучно пішло. Спочатку літаки, потім міст, а тепер іскандери.

Супер!
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05.06.2025 11:09 Ответить
як пишуть три знищено, дві пошкоджено всього пять
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05.06.2025 11:19 Ответить
***** тепер хером своїм мститися нам буде...
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05.06.2025 11:22 Ответить
Скільки у них взагалі пускових на озброєнні? Мають бути десятки, і роблять нові. Це же не "стратег".
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05.06.2025 11:25 Ответить
По официальной информации: Россия - 150 единиц «Искандер-М» в СВ, 12 единиц «Искандер-М» в БВ ВМФ по состоянию на 2024 год

Но не факт, что все являются действующими...
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05.06.2025 11:28 Ответить
Десь днями була цифра -біля 180 пускових.
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05.06.2025 11:30 Ответить
І вони роблять нові. Так, роботи ще і роботи.
Пускати тепер будуть з великих дистанцій, де наші РСЗВ не дотягуються.
Тому акція ця - одноразова. На жаль.
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05.06.2025 11:33 Ответить
Тут цікаво інше, - можливо, Іскандер був знищений не Хаймарсом, а чимось іншим.

https://youtu.be/OLjk4KAhM_E
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05.06.2025 13:22 Ответить
Сподіваюсь що особовий склад бойових розрахунків припинив своє нікчемне існування.
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05.06.2025 11:25 Ответить
До речі, буква Т в абревіатурі "ОТРК" по відношенню саме до "іскандерів", це брехня для обходу тоді щє діючого СНВ-3, нібито він не літає далі ніж 500км. Тому де факто, це також частина СЯС кацапів.
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05.06.2025 11:25 Ответить
Хоч якась добра новина ,а то все рашисти убивають мирних людей руйнують будинки ,школи ,лікарні ,піддприємства хочется що б в рашиських варварів земля під ногами горіла ,а головний рашиський варвар нарошті здох.
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05.06.2025 11:31 Ответить
Кому цікаво і не лінь. 24.05.25 Цензор .нет опублікував матеріал з заголовком: РФ модернізували балістичні ракети. Це ускладнило роботу систем ППО Патріот... Під цим матеріалом 24.05.25 в 14.19 я написав пост про можливість і необхідність операції по знищеню РК Іскандер наших спеців і описав декількома фразами ,як провести таку операцію. Про те, що написали деякі "диванні специ" з цьго форуму, щодо моєї ідеї в мою адресу , я промовчу .
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05.06.2025 11:56 Ответить
Це форум ля диванних спеців.
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05.06.2025 12:59 Ответить
Так ось Ваш коментар. На цензорі з'явилася кнопка "Посилання" під коментарями (права крайня). Тиснете на неї і посилання на Ваш коментар автоматично копіюється.

А щодо Вашого коментаря... Ви писали спочатку про хімарси, а потім про РПГ. От саме через РПГ у Вас і виникла суперечка
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05.06.2025 13:04 Ответить
Варіанти з РПГ ще попереду. Між іншим, подивився звідки збирались бити по Києву, кілометрів за 50 від Чернігівської області. Цілком нормальна дистанція для підготовленої ДРГ.
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05.06.2025 13:13 Ответить
"що написали деякі "диванні специ""

А ви у нас як себе позиціонуєте? Не "диванним спецом"? Ви писали маячню про атаку за допомогою РПГ. Тут установки знищені за допомогою РПГ? НІ, бо це повна маячня, про що вам тоді й писали. Навіть ДРГ, якщо вони не смертники, краще використовувати ФПВ, а не РПГ.
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05.06.2025 13:29 Ответить
Ти б ,чудо ,мовчало, ти ж казало що це взагалі неможливо. Основний акцент у мене був на враження хаймерсом ,тому не пересмикуй. А щоб тобі легше було на душі ,приведи приклад свого збувшогося прогнозу. Будь здоров, не кашляй.
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05.06.2025 13:39 Ответить
 
 