В Генштабе подтвердили удар по подразделению ракетных войск РФ в Брянской области. ВИДЕО
Сегодня, 5 июня, подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими составляющими Сил обороны, нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ в Брянской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Подразделение 26 ракетной бригады российских войск, из района города Клинцы Брянской области РФ, пыталось нанести удар по одному из украинских населенных пунктов. Вероятно, по Киеву", - отметили в Генштабе.
Однако благодаря эффективной доразведке и в результате слаженной работы подразделений Вооруженных Сил и Службы безопасности Украины цели успешно поражены. Одна российская ракетная пусковая установка сдетонировала, а еще две - с большой вероятностью подверглись повреждениям.
"Результаты поражения уточняются", - сообщили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Супер!
Но не факт, что все являются действующими...
Пускати тепер будуть з великих дистанцій, де наші РСЗВ не дотягуються.
Тому акція ця - одноразова. На жаль.
https://youtu.be/OLjk4KAhM_E
А щодо Вашого коментаря... Ви писали спочатку про хімарси, а потім про РПГ. От саме через РПГ у Вас і виникла суперечка
.
А ви у нас як себе позиціонуєте? Не "диванним спецом"? Ви писали маячню про атаку за допомогою РПГ. Тут установки знищені за допомогою РПГ? НІ, бо це повна маячня, про що вам тоді й писали. Навіть ДРГ, якщо вони не смертники, краще використовувати ФПВ, а не РПГ.