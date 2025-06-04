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Украинский дрон-камикадзе петляет по лесным зарослям навстречу российскому танку. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе пролетел лесными зарослями и отыскал место базирования российского танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись искусной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Украинский дрон на оптоволокне отследил передвижение российского танка. Окрестности Волчанска, Харьковская область. Работа операторов дронов батальона беспилотных систем 57-й отдельной мотопехотной бригады", - говорится в комментарии к видео.

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армия РФ (19650) танк (2272) уничтожение (7229) дроны (4089)


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На відміну від КАБів, цілком реально вийти у ній на паритет з руснею. Аби у держапарату воля була.
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04.06.2025 14:06 Ответить
По слідам на землі знайшов )) А особливо сподобався РЕБ на башті ))
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04.06.2025 14:09 Ответить
По слідах кацапських ратиць. ))
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04.06.2025 14:22 Ответить
Дронщик уровня БОГ
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04.06.2025 14:10 Ответить
Дрон іде по сліду.
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04.06.2025 14:23 Ответить
Кацапи слухають свою рацію, а тут:
- Сокол! Сокол! Я писец - иду на сближение!
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04.06.2025 15:19 Ответить
Найвищий пілотаж!
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04.06.2025 15:22 Ответить
 
 