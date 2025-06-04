Украинский дрон-камикадзе петляет по лесным зарослям навстречу российскому танку. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе пролетел лесными зарослями и отыскал место базирования российского танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись искусной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Украинский дрон на оптоволокне отследил передвижение российского танка. Окрестности Волчанска, Харьковская область. Работа операторов дронов батальона беспилотных систем 57-й отдельной мотопехотной бригады", - говорится в комментарии к видео.

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