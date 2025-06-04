Украинский дрон-камикадзе петляет по лесным зарослям навстречу российскому танку. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе пролетел лесными зарослями и отыскал место базирования российского танка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись искусной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
"Украинский дрон на оптоволокне отследил передвижение российского танка. Окрестности Волчанска, Харьковская область. Работа операторов дронов батальона беспилотных систем 57-й отдельной мотопехотной бригады", - говорится в комментарии к видео.
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На відміну від КАБів, цілком реально вийти у ній на паритет з руснею. Аби у держапарату воля була.
- Сокол! Сокол! Я писец - иду на сближение!