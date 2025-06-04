Оккупант прикладом автомата сбивает украинский дрон и исчезает в клубах дыма и огня. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант сбивает украинский дрон прикладом автомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что в момент удара заряд дрона детонирует и оккупант исчезает в клубе дыма и огня.

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