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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Оккупант прикладом автомата сбивает украинский дрон и исчезает в клубах дыма и огня. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант сбивает украинский дрон прикладом автомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что в момент удара заряд дрона детонирует и оккупант исчезает в клубе дыма и огня.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин изо всех сил лупит палкой по упавшему на землю украинскому дрону и исчезает в облаке дыма и огня. ВИДЕО

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армия РФ (19650) курьез (4062) уничтожение (7229) дроны (4089)


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Топ комментарии
+6
Ото бейсболіст, хоча на московії є і своя подібна гра -лапта... лапотник згадав дитинство
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04.06.2025 10:51 Ответить
+6
просто штики тримають поки що у резерві на базах зберігання, разом з протигазами для коней.
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04.06.2025 11:20 Ответить
+5
прикладом, тому що кацапам перестали видавати штики.
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04.06.2025 10:57 Ответить
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У нього хромосом забагато , чи замало , хтось , можливо підкаже ?
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04.06.2025 10:51 Ответить
Ото бейсболіст, хоча на московії є і своя подібна гра -лапта... лапотник згадав дитинство
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04.06.2025 10:51 Ответить
прикладом, тому що кацапам перестали видавати штики.
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04.06.2025 10:57 Ответить
Пуля-дура,штик пріклад-молодєц.
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04.06.2025 11:16 Ответить
просто штики тримають поки що у резерві на базах зберігання, разом з протигазами для коней.
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04.06.2025 11:20 Ответить
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04.06.2025 11:27 Ответить
Наша улюблена рубрика "Фокуси від ЗСУ"...)))
Скоро у всіх ілюзіонистів у реквізиті буде не зникаючий голуб, а маленький москалик з калашматом - ПУФфф і нема...
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04.06.2025 11:01 Ответить
Ой!!!
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04.06.2025 11:04 Ответить
Програв в лапту - розлетілися лапті
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04.06.2025 11:05 Ответить
Щоб забезпечити враження цілі на 100%.
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04.06.2025 11:14 Ответить
Петикантроп с автоматом
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04.06.2025 11:51 Ответить
Фокус зі зникненням. Руснявий Давид Коперфільд, йо пта!
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04.06.2025 12:17 Ответить
в нього ще один приклАд є
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04.06.2025 12:55 Ответить
Знищив дрон в рукопашному бою.
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04.06.2025 13:04 Ответить
 
 