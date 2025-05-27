Россиянин изо всех сил бьет палкой по украинскому дрону, который упал на землю, и исчезает в облаке дыма и огня. ВИДЕО

Российский военный ударил палкой по украинскому беспилотнику, который упал рядом с оккупантом и не взорвался.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись курьезного противостояния оккупанта с дроном опубликована в соцсетях. На записи видно, что от удара заряд дрона сдетонировал и оккупант исчез в облаке дыма и огня.

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