Россиянин изо всех сил бьет палкой по украинскому дрону, который упал на землю, и исчезает в облаке дыма и огня. ВИДЕО
Российский военный ударил палкой по украинскому беспилотнику, который упал рядом с оккупантом и не взорвался.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись курьезного противостояния оккупанта с дроном опубликована в соцсетях. На записи видно, что от удара заряд дрона сдетонировал и оккупант исчез в облаке дыма и огня.
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+17 Bander UA
показать весь комментарий27.05.2025 11:20 Ссылка
+11 Vasyl Ivanyk
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+10 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий27.05.2025 11:41 Ссылка
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якщо суісайдмен то ідіот, скалічиться або довго конатиме.
може, просто стресова ситуація була і русскоязичне падло забуло чому його вчили.
Бажано у Києві, бо дуже дорого логістика. Можно пересилати Новою Поштою, я доставку сплачу.
А тут тобі лише взять треба щебінь, розкласти на папері, у формі, залить гарячим тротилом, і, поки не затверділо, сформувать заряд.
Технологія виготовлення скидів зовсім не така примітивна, і ТНТ там не використовується.