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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Россиянин изо всех сил бьет палкой по украинскому дрону, который упал на землю, и исчезает в облаке дыма и огня. ВИДЕО

Российский военный ударил палкой по украинскому беспилотнику, который упал рядом с оккупантом и не взорвался.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись курьезного противостояния оккупанта с дроном опубликована в соцсетях. На записи видно, что от удара заряд дрона сдетонировал и оккупант исчез в облаке дыма и огня.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин тянет за собой на веревке три противотанковые мины и взрывается на дороге. ВИДЕО

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армия РФ (19562) курьез (4061) уничтожение (7156) дроны (4049)


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Топ комментарии
+17
)) в мире животных, *****!)))
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27.05.2025 11:20
+11
Це все хромосомний безліміт
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27.05.2025 11:12
+10
Добре , що хоч люди не пострадали !
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27.05.2025 11:41
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Ой дурак ! (с)
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27.05.2025 11:07 Ответить
Добре , що хоч люди не пострадали !
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27.05.2025 11:41 Ответить
якщо самостріл то якось тупо.
якщо суісайдмен то ідіот, скалічиться або довго конатиме.
може, просто стресова ситуація була і русскоязичне падло забуло чому його вчили.
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27.05.2025 11:08 Ответить
Це все хромосомний безліміт
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27.05.2025 11:12 Ответить
Теперь его командир смело может рапортовать начальству-"Силами вверенного мне подразделения подразделения,в рукопашном бою уничтожен вражеский БПЛА,подкравшийся незаметно к нашим позициям и пытавшийся вести разведку."
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27.05.2025 11:12 Ответить
)) в мире животных, *****!)))
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27.05.2025 11:20 Ответить
Чи то кацап знищив дрон,чи дрон знищив кацапа. Премію Дарвіна посмертно цьому окупанту.
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27.05.2025 11:22 Ответить
Красава кацап
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27.05.2025 11:24 Ответить
пуля - дура! дрон- ой молодець! )
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27.05.2025 11:29 Ответить
Перевірено, мін нема. Підпис: "Ваня кацап".
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27.05.2025 11:34 Ответить
куплю для скидів недорого дріт діаметром від 4 мм до 6мм, або метизи від М4 до М6. Звісно можно іржаве та нестерильне.
Бажано у Києві, бо дуже дорого логістика. Можно пересилати Новою Поштою, я доставку сплачу.
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27.05.2025 11:35 Ответить
Чуєш! А може буде дешевше гранітний чи кварцитовий щебінь? Бо дріт ще треба рубать гільйотинкою... Хлопці у Афгані так СВП ставили. Комбінували "протипіхотку", тротилову шашку і мішок, або ящик, зі щебенем. Ящик у ямку. Насипали щебінь. Потім усередину - шашку. зверху - "протипіхотку". І маскували. Таке робили на караванних стежках, де "духи" водили каравани...
А тут тобі лише взять треба щебінь, розкласти на папері, у формі, залить гарячим тротилом, і, поки не затверділо, сформувать заряд.
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27.05.2025 12:12 Ответить
граніт не канає. У нього щільність десь у два або навіть у два з половиною раз менша, тому відповідно вражаючі можливості такого ********** у рази менша. Мені треба щоб уламок застряг у м'язах, а ще краще зразу вбив, а не заплутвся у кацапських лахах.
Технологія виготовлення скидів зовсім не така примітивна, і ТНТ там не використовується.
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27.05.2025 13:04 Ответить
Ну, я не великий "спец"... А чого тебе цікавить саме дріт 4-6 мм? У "касетках" кацапських ракет "рубанка" 8 мм... У мене їх ціла жменя лежить у коробочці...
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27.05.2025 13:39 Ответить
я не можу рубати 8, бо у мене станок не витримає. Але ж готові елементи діаметром 8 мм мені підходять. Але метизи на М8 мені вже не підходять, тому що головки у них більше 12 мм, а у мене максимальний зазор між оболонками скида становить 12 мм.
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27.05.2025 13:49 Ответить
коли електроніка не працює, то значить десь неконтакт у платі ініціації. Треба просто постукати.
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27.05.2025 11:40 Ответить
От він і "постукав"...
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27.05.2025 12:18 Ответить
А деж вдячні глядачі і ставки з якого удару він знищить дрончик.
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27.05.2025 12:14 Ответить
Дарвін аплодує стоячи
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27.05.2025 12:15 Ответить
Вбив дрона
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27.05.2025 12:38 Ответить
Пытался с помощью палки стать человеком 🐵
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27.05.2025 12:57 Ответить
Цьому кацапському туземцю "камандіри" не розказали що то таке дрон. Тому він як звик у себе сусідських курей палицею бити ,так нічого іншого і не придумав, за що і був номінований на премію Дарвіна.
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27.05.2025 13:17 Ответить
І що вони їдять або нюхають ? Капе -пець.
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27.05.2025 13:48 Ответить
Даже Дарвин окуел в своем гробу!!!
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27.05.2025 13:50 Ответить
 
 