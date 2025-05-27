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Росіянин чимдуж лупить палицею по українському дрону, який упав на землю, і зникає у хмарі диму і вогню. ВIДЕО
Російський військовив вдарив палицею по українському безпілотнику, який упав поряд з окупантом та не вибухнув.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис курйозного протистояння окупанта із дроном опублікований у соцмережах. На записі видно, що від удару заряд дрона здетонував і окупант зник у хмарі диму та вогню.
Топ коментарі
+19 Bander UA
показати весь коментар27.05.2025 11:20 Посилання
+15 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+14 Vasyl Ivanyk
показати весь коментар27.05.2025 11:12 Посилання
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якщо суісайдмен то ідіот, скалічиться або довго конатиме.
може, просто стресова ситуація була і русскоязичне падло забуло чому його вчили.
Бажано у Києві, бо дуже дорого логістика. Можно пересилати Новою Поштою, я доставку сплачу.
А тут тобі лише взять треба щебінь, розкласти на папері, у формі, залить гарячим тротилом, і, поки не затверділо, сформувать заряд.
Технологія виготовлення скидів зовсім не така примітивна, і ТНТ там не використовується.