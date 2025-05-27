Росіянин чимдуж лупить палицею по українському дрону, який упав на землю, і зникає у хмарі диму і вогню. ВIДЕО

Російський військовив вдарив палицею по українському безпілотнику, який упав поряд з окупантом та не вибухнув.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис курйозного протистояння окупанта із дроном опублікований у соцмережах. На записі видно, що від удару заряд дрона здетонував і окупант зник у хмарі диму та вогню.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин тягне за собою на мотузці три протитанкові міни і вибухає на дорозі. ВIДЕО