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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Росіянин чимдуж лупить палицею по українському дрону, який упав на землю, і зникає у хмарі диму і вогню. ВIДЕО

Російський військовив вдарив палицею по українському безпілотнику, який упав поряд з окупантом та не вибухнув.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис курйозного протистояння окупанта із дроном опублікований у соцмережах. На записі видно, що від удару заряд дрона здетонував і окупант зник у хмарі диму та вогню. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин тягне за собою на мотузці три протитанкові міни і вибухає на дорозі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17713) курйоз (575) знищення (7468) дрони (4838)


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Топ коментарі
+19
)) в мире животных, *****!)))
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27.05.2025 11:20
+15
Добре , що хоч люди не пострадали !
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27.05.2025 11:41
+14
Це все хромосомний безліміт
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27.05.2025 11:12
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Ой дурак ! (с)
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27.05.2025 11:07 Відповісти
Добре , що хоч люди не пострадали !
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27.05.2025 11:41 Відповісти
якщо самостріл то якось тупо.
якщо суісайдмен то ідіот, скалічиться або довго конатиме.
може, просто стресова ситуація була і русскоязичне падло забуло чому його вчили.
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27.05.2025 11:08 Відповісти
Це все хромосомний безліміт
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27.05.2025 11:12 Відповісти
+100500! Зайва "хромосома мединського" робить своє діло.
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27.05.2025 15:16 Відповісти
Теперь его командир смело может рапортовать начальству-"Силами вверенного мне подразделения подразделения,в рукопашном бою уничтожен вражеский БПЛА,подкравшийся незаметно к нашим позициям и пытавшийся вести разведку."
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27.05.2025 11:12 Відповісти
)) в мире животных, *****!)))
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27.05.2025 11:20 Відповісти
Чи то кацап знищив дрон,чи дрон знищив кацапа. Премію Дарвіна посмертно цьому окупанту.
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27.05.2025 11:22 Відповісти
Красава кацап
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27.05.2025 11:24 Відповісти
пуля - дура! дрон- ой молодець! )
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27.05.2025 11:29 Відповісти
Перевірено, мін нема. Підпис: "Ваня кацап".
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27.05.2025 11:34 Відповісти
куплю для скидів недорого дріт діаметром від 4 мм до 6мм, або метизи від М4 до М6. Звісно можно іржаве та нестерильне.
Бажано у Києві, бо дуже дорого логістика. Можно пересилати Новою Поштою, я доставку сплачу.
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27.05.2025 11:35 Відповісти
Чуєш! А може буде дешевше гранітний чи кварцитовий щебінь? Бо дріт ще треба рубать гільйотинкою... Хлопці у Афгані так СВП ставили. Комбінували "протипіхотку", тротилову шашку і мішок, або ящик, зі щебенем. Ящик у ямку. Насипали щебінь. Потім усередину - шашку. зверху - "протипіхотку". І маскували. Таке робили на караванних стежках, де "духи" водили каравани...
А тут тобі лише взять треба щебінь, розкласти на папері, у формі, залить гарячим тротилом, і, поки не затверділо, сформувать заряд.
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27.05.2025 12:12 Відповісти
граніт не канає. У нього щільність десь у два або навіть у два з половиною раз менша, тому відповідно вражаючі можливості такого ********** у рази менша. Мені треба щоб уламок застряг у м'язах, а ще краще зразу вбив, а не заплутвся у кацапських лахах.
Технологія виготовлення скидів зовсім не така примітивна, і ТНТ там не використовується.
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27.05.2025 13:04 Відповісти
Ну, я не великий "спец"... А чого тебе цікавить саме дріт 4-6 мм? У "касетках" кацапських ракет "рубанка" 8 мм... У мене їх ціла жменя лежить у коробочці...
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27.05.2025 13:39 Відповісти
я не можу рубати 8, бо у мене станок не витримає. Але ж готові елементи діаметром 8 мм мені підходять. Але метизи на М8 мені вже не підходять, тому що головки у них більше 12 мм, а у мене максимальний зазор між оболонками скида становить 12 мм.
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27.05.2025 13:49 Відповісти
Вибач - але три десятки шматочків металу, які є у мене, тебе не врятують... Ти поговори з "гаражниками"... У водіїв, у приватних гаражах, такі "авгієві конюшні" іржавих болтів з гайками бувають! "І нести - важко, і викинуть жалко...".
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27.05.2025 14:28 Відповісти
ну так, приходиться шукати, але чим далі, тим важче.
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27.05.2025 14:38 Відповісти
Я-б зайнявся - але ж сам розумієш: ВІДСТАНЬ...
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27.05.2025 14:51 Відповісти
та відстань не перешкода. Можно відправити Новою Поштою, відправку я оплачую. Головне щоб дріт або сталеві елементи по розміру підходили.
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27.05.2025 15:16 Відповісти
Я спробую. Дроту не обіцяю. Але болти, гайки, шурупи, думаю, у хлопців знайдуться... Сьогодні ж "кину клич"!
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27.05.2025 15:25 Відповісти
коли електроніка не працює, то значить десь неконтакт у платі ініціації. Треба просто постукати.
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27.05.2025 11:40 Відповісти
От він і "постукав"...
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27.05.2025 12:18 Відповісти
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27.05.2025 14:58 Відповісти
А деж вдячні глядачі і ставки з якого удару він знищить дрончик.
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27.05.2025 12:14 Відповісти
Дарвін аплодує стоячи
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27.05.2025 12:15 Відповісти
Вбив дрона
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27.05.2025 12:38 Відповісти
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27.05.2025 15:18 Відповісти
Пытался с помощью палки стать человеком 🐵
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27.05.2025 12:57 Відповісти
Цьому кацапському туземцю "камандіри" не розказали що то таке дрон. Тому він як звик у себе сусідських курей палицею бити ,так нічого іншого і не придумав, за що і був номінований на премію Дарвіна.
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27.05.2025 13:17 Відповісти
І що вони їдять або нюхають ? Капе -пець.
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27.05.2025 13:48 Відповісти
Даже Дарвин окуел в своем гробу!!!
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27.05.2025 13:50 Відповісти
он иво пабедил
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27.05.2025 15:32 Відповісти
Кто сказал, что хороших сосиян не бывает!?
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27.05.2025 15:55 Відповісти
Ще й підкрадався акуратно, щоб не спугнуть
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27.05.2025 16:21 Відповісти
 
 