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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Окупант прикладом автомата збиває український дрон і зникає у клубку диму та вогню. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант збиває український дрон прикладом автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що у момент удару заряд дрона детонує і окупант зникає у клубку диму та вогню.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин чимдуж лупить палицею по українському дрону, який упав на землю, і зникає у хмарі диму і вогню. ВIДЕО

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армія рф (17801) курйоз (576) знищення (7542) дрони (4882)


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Топ коментарі
+1
прикладом, тому що кацапам перестали видавати штики.
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04.06.2025 10:57 Відповісти
+1
просто штики тримають поки що у резерві на базах зберігання, разом з протигазами для коней.
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04.06.2025 11:20 Відповісти
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У нього хромосом забагато , чи замало , хтось , можливо підкаже ?
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04.06.2025 10:51 Відповісти
Ото бейсболіст, хоча на московії є і своя подібна гра -лапта... лапотник згадав дитинство
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04.06.2025 10:51 Відповісти
прикладом, тому що кацапам перестали видавати штики.
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04.06.2025 10:57 Відповісти
Пуля-дура,штик пріклад-молодєц.
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04.06.2025 11:16 Відповісти
просто штики тримають поки що у резерві на базах зберігання, разом з протигазами для коней.
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04.06.2025 11:20 Відповісти
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04.06.2025 11:27 Відповісти
Наша улюблена рубрика "Фокуси від ЗСУ"...)))
Скоро у всіх ілюзіонистів у реквізиті буде не зникаючий голуб, а маленький москалик з калашматом - ПУФфф і нема...
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04.06.2025 11:01 Відповісти
Ой!!!
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04.06.2025 11:04 Відповісти
Програв в лапту - розлетілися лапті
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04.06.2025 11:05 Відповісти
Щоб забезпечити враження цілі на 100%.
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04.06.2025 11:14 Відповісти
 
 