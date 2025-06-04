Окупант прикладом автомата збиває український дрон і зникає у клубку диму та вогню. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант збиває український дрон прикладом автомата.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що у момент удару заряд дрона детонує і окупант зникає у клубку диму та вогню.
Топ коментарі
+1 Urs
показати весь коментар04.06.2025 10:57 Відповісти Посилання
+1 Urs
показати весь коментар04.06.2025 11:20 Відповісти Посилання
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штикпріклад-молодєц.
Скоро у всіх ілюзіонистів у реквізиті буде не зникаючий голуб, а маленький москалик з калашматом - ПУФфф і нема...