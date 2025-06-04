Окупант прикладом автомата збиває український дрон і зникає у клубку диму та вогню. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант збиває український дрон прикладом автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що у момент удару заряд дрона детонує і окупант зникає у клубку диму та вогню.

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