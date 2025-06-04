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Український дрон-камікадзе петляє лісовими хащами назустріч російському танку. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе пролетів лісовими хащами та відшукав місцебазування російського танка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис майстерної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Український дрон на оптоволокні відслідкував пересування російського танку. Околиці Вовчанська, Харківська область. Робота операторів дронів батальйону безпілотних систем 57-ї окремої мотопіхотної бригади", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант прикладом автомата збиває український дрон і зникає у клубку диму та вогню. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17801) танк (2083) знищення (7542) дрони (4882)


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На відміну від КАБів, цілком реально вийти у ній на паритет з руснею. Аби у держапарату воля була.
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04.06.2025 14:06 Відповісти
По слідам на землі знайшов )) А особливо сподобався РЕБ на башті ))
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04.06.2025 14:09 Відповісти
По слідах кацапських ратиць. ))
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04.06.2025 14:22 Відповісти
Дронщик уровня БОГ
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04.06.2025 14:10 Відповісти
Дрон іде по сліду.
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04.06.2025 14:23 Відповісти
Кацапи слухають свою рацію, а тут:
- Сокол! Сокол! Я писец - иду на сближение!
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04.06.2025 15:19 Відповісти
Найвищий пілотаж!
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04.06.2025 15:22 Відповісти
 
 