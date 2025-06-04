Український дрон-камікадзе петляє лісовими хащами назустріч російському танку. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе пролетів лісовими хащами та відшукав місцебазування російського танка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис майстерної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Український дрон на оптоволокні відслідкував пересування російського танку. Околиці Вовчанська, Харківська область. Робота операторів дронів батальйону безпілотних систем 57-ї окремої мотопіхотної бригади", - йдеться у коментарі до відео.

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