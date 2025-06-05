РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11535 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Ракетная атака на Киев
10 295 38

Попадание ракеты по пусковым установкам ОТРК "Искандер" в Брянской области. ВИДЕО

Украинские воины ударили ракетами по пусковым установкам ОТРК "Искандер" на Брянщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы бойцов опубликована в соцсетях.

"Подразделение войск рф пыталось нанести удар по одному из наших городов. Вероятно, по Киеву. Одна ракетная пусковая установка врага сдетонировала, а еще две - с большой вероятностью повреждены", - отмечается в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экипаж РСЗО M142 HIMARS дважды попадает в российскую ЗРК "Тор-М2" неподалеку от Волновахи. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19665) Брянск (117) ракеты (3610) уничтожение (7238)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
Якщо правда - дуже добре. "Іскандери" - це наш другий головний біль, після ішакєдов.
показать весь комментарий
05.06.2025 10:43 Ответить
+16
показать весь комментарий
05.06.2025 10:47 Ответить
+14
оце робота..., я теж вважаю, що пускових установок искандер на росії забагато..., як і літаків, до речі...
показать весь комментарий
05.06.2025 10:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо правда - дуже добре. "Іскандери" - це наш другий головний біль, після ішакєдов.
показать весь комментарий
05.06.2025 10:43 Ответить
оце робота..., я теж вважаю, що пускових установок искандер на росії забагато..., як і літаків, до речі...
показать весь комментарий
05.06.2025 10:44 Ответить
показать весь комментарий
05.06.2025 10:47 Ответить
А реально ці шахти так пошкодити, щоб іскандери звідти більше не сміялись?
показать весь комментарий
05.06.2025 10:50 Ответить
Так это же мобильные установки, на автомобильном шасси, а не "шахты".
показать весь комментарий
05.06.2025 10:52 Ответить
Вони на автоплатформах, а не в шахтах. Важко їх підкараулити - приїхали, відстрілялись і здриснули.
показать весь комментарий
05.06.2025 10:53 Ответить
Ну десь вони ж дислокуються і перезаряджаються
показать весь комментарий
05.06.2025 10:59 Ответить
Заряжаються заряжальною машиною перед пострілом, дислокуються в підземних бункерах скоріш за все.
показать весь комментарий
05.06.2025 11:03 Ответить
так, там ще і часи "холодної війни" набудували цих бункерів сотнями, коли в відповідь на розміщення США ракет середньої дальності в Європі почали розміщувати мобільні носії і укриття для них
показать весь комментарий
05.06.2025 11:27 Ответить
Їх вже бачать, коли об'являють балістичну небезпеку. А відслідкувати теж можна, якщо туди терміново направити розвідувальний дрон, адже вони доволі довго (4-16 хв.) готуються до пусків. Дрони повинні працювати в режимі чергування - безперервно. Сьогодні вийшло, отже можна.
показать весь комментарий
05.06.2025 13:47 Ответить
Там не шахти, а мобільні пускові установки. Їх важко вирахувати, бо вони постійно пересуваються (так само як наші хімарси). Але тут нашим це вдалося, за що їм величезний респект ))

показать весь комментарий
05.06.2025 10:53 Ответить
Ти про які іскандери в шахтах

показать весь комментарий
05.06.2025 11:02 Ответить
касапи самі прекрасно підривють свої стратегічні шахти посмешніком
показать весь комментарий
05.06.2025 12:27 Ответить
Дякую всім, хто відповів. Дійсно, був певен, що іскандер - щось велике та потребує шахти. Тим більший респект нашим бійцям, що пересувну гниду вразили.
показать весь комментарий
05.06.2025 13:03 Ответить

мабуть, знову хвойда ***** Трумп надрЮкує, що то чергова атака злобних українців на невинні, мирні ракети в трусіках, які мирно відпочивали у лісочку і нікого не чипали..
показать весь комментарий
05.06.2025 10:50 Ответить
показать весь комментарий
05.06.2025 10:50 Ответить
Було б супер, якби на кожну тривогу щодо балістики з нашого боку летіла б одразу ракета по пусковій установці
показать весь комментарий
05.06.2025 10:51 Ответить
Это вроде бы первое поражение искандеров...
показать весь комментарий
05.06.2025 10:53 Ответить
Ніби так. Раніше я не зустрічав повідомлень про їхнє знищення.

Цікаво, чим наші його уразили?
показать весь комментарий
05.06.2025 10:55 Ответить
вроде один или даже 2 раза было поражение искандеров установок,не более
показать весь комментарий
05.06.2025 11:04 Ответить
Не перше. В 22-му під Черніговом їх накрили цілий дивізіон. В Криму щось там теж було...
показать весь комментарий
05.06.2025 11:06 Ответить
Ні. Весь 22 та 23 роки їх стабільно, час від часу накривали.
показать весь комментарий
05.06.2025 12:23 Ответить
Чекаємо на підтвердження ГШ. Баранограмна труха відома вкидами заради збільшення кількісті підписників.
показать весь комментарий
05.06.2025 10:56 Ответить
А чого чекати? Заходите і читаєте:

https://t.me/GeneralStaffZSU/25158
показать весь комментарий
05.06.2025 11:02 Ответить
Дякую. Незрозуміло тоді, якого біса Цензор рекламує гівнотруху.
показать весь комментарий
05.06.2025 11:05 Ответить
***** знову буде плакатися Тампону що Україна знищила мирні іскандери і цим затягує війну
показать весь комментарий
05.06.2025 10:58 Ответить
Кстати, пораженная цель справа - больше похоже на какой-то ЗРК... Именно так разлетаются ракеты ПВО при поражении.
показать весь комментарий
05.06.2025 11:01 Ответить
Будь-що так детонує. З ППО буває що щє ракети запускаються і літають навколо, але тут на відео такого нема.
показать весь комментарий
05.06.2025 11:16 Ответить
Ай яй яй.
Не показуйте це трампу і гекседу з рубіо, бо хусток носових для них не напасесся.
Бідний пуйло вже наюярює трампу і Папі, аби заступилися за кровожерливу скотину та канібала.
показать весь комментарий
05.06.2025 11:01 Ответить
не репетуй
показать весь комментарий
05.06.2025 11:06 Ответить
наша відповідь буде - ракети в Фурах
показать весь комментарий
05.06.2025 11:10 Ответить
Детонація пристойна .. здаеться таку ціль важко пошкодити/запалити якщо як найменш не влучити (запалити від шрапнелі ) в палив бак .. чи якось так саму боеголовку ..
показать весь комментарий
05.06.2025 11:15 Ответить
Шрапнель баки пробиває, а не запалює.
показать весь комментарий
05.06.2025 11:17 Ответить
То не ми! То брянські партизани, якім дошла інформація, що хфашисти напали на Україну...
показать весь комментарий
05.06.2025 11:16 Ответить
Це дуже жирні цілі. Навіть РГ діючим в тилу ворога рекомендовано негайно атакувати та знищувати виявлені подібни ПУ.
показать весь комментарий
05.06.2025 12:28 Ответить
Це справжній успіх!
показать весь комментарий
05.06.2025 13:45 Ответить
 
 