Попадание ракеты по пусковым установкам ОТРК "Искандер" в Брянской области. ВИДЕО

Украинские воины ударили ракетами по пусковым установкам ОТРК "Искандер" на Брянщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы бойцов опубликована в соцсетях.

"Подразделение войск рф пыталось нанести удар по одному из наших городов. Вероятно, по Киеву. Одна ракетная пусковая установка врага сдетонировала, а еще две - с большой вероятностью повреждены", - отмечается в комментарии к записи.

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