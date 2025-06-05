Попадание ракеты по пусковым установкам ОТРК "Искандер" в Брянской области. ВИДЕО
Украинские воины ударили ракетами по пусковым установкам ОТРК "Искандер" на Брянщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы бойцов опубликована в соцсетях.
"Подразделение войск рф пыталось нанести удар по одному из наших городов. Вероятно, по Киеву. Одна ракетная пусковая установка врага сдетонировала, а еще две - с большой вероятностью повреждены", - отмечается в комментарии к записи.
Топ комментарии
+20 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий05.06.2025 10:43 Ответить Ссылка
+16 Yriii Yriii #538882
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+14 Hanka Panyanka
показать весь комментарий05.06.2025 10:44 Ответить Ссылка
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мабуть, знову хвойда ***** Трумп надрЮкує, що то чергова атака злобних українців на невинні, мирні ракети в трусіках, які мирно відпочивали у лісочку і нікого не чипали..
Цікаво, чим наші його уразили?
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Не показуйте це трампу і гекседу з рубіо, бо хусток носових для них не напасесся.
Бідний пуйло вже наюярює трампу і Папі, аби заступилися за кровожерливу скотину та канібала.