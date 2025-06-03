Экипаж РСЗО M142 HIMARS дважды попадает в российский ЗРК "Тор-М2" недалеко от Волновахи. ВИДЕО
Бойцы украинского экипажа американского РСЗО M142 HIMARS двумя выстрелами уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"M142 HIMARS уничтожает российский ЗРК "Тор-М2" неподалеку Волновахи Донецкой области", - отмечается в комментарии к видео.
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