РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16350 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
2 635 8

Экипаж РСЗО M142 HIMARS дважды попадает в российский ЗРК "Тор-М2" недалеко от Волновахи. ВИДЕО

Бойцы украинского экипажа американского РСЗО M142 HIMARS двумя выстрелами уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"M142 HIMARS уничтожает российский ЗРК "Тор-М2" неподалеку Волновахи Донецкой области", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РСЗО HIMARS впервые уничтожил редкую российскую РСЗО "Ураган-1М" возле села Кулемзино в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7212) Донецкая область (9966) HIMARS (288) ЗРК (210) Волновахский район (271)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарно!
показать весь комментарий
03.06.2025 15:36 Ответить
це що кацапи і у глибокому тилу лінії оборони будують ?
70 км від лбз...
показать весь комментарий
03.06.2025 15:37 Ответить
Ну а чому б і ні. Це тільки зелені паскуди будують фортифікації на папері.
показать весь комментарий
03.06.2025 15:41 Ответить
Взагалі козакам належить премія за знищену техніку.За тактичний ракетний комплекс-58000грн.
показать весь комментарий
03.06.2025 15:43 Ответить
за музичний супровід окрема вподобайка
показать весь комментарий
03.06.2025 15:48 Ответить
Этого не может быть. Во первых американцы передали старую рухлядь, во вторых ракеты давно закончились, в третьих Путька перещелкал все ХАЙМАРСЫ по три раза еще два года назад.
показать весь комментарий
03.06.2025 15:51 Ответить
Шопен, Ноктюрн мі-бемоль мажор Op. 9 № 2. Хтось з козаків закохався...
показать весь комментарий
03.06.2025 15:55 Ответить
гробовие. повезли
показать весь комментарий
03.06.2025 16:00 Ответить
 
 