Екіпаж РСЗВ M142 HIMARS двічі влучає у російську ЗРК "Тор-М2" неподалік Волновахи. ВIДЕО
Бійці українського екіпажу американського РСЗВ M142 HIMARS двома пострілами знищили російський ЗРК "Тор-М2" у Донецькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
"M142 HIMARS знищує російський ЗРК "Тор-М2" неподалік Волновахи Донецької області", - зазначається у коментарі до відео.
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