УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13132 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
4 174 9

Екіпаж РСЗВ M142 HIMARS двічі влучає у російську ЗРК "Тор-М2" неподалік Волновахи. ВIДЕО

Бійці українського екіпажу американського РСЗВ M142 HIMARS двома пострілами знищили російський ЗРК "Тор-М2" у Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"M142 HIMARS знищує російський ЗРК "Тор-М2" неподалік Волновахи Донецької області", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РСЗВ HIMARS вперше знищив рідкісну російську РСЗВ "Ураган-1М" біля села Кулемзіно в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7525) Донецька область (8781) HIMARS (309) ЗРК (217) Волноваський район (271)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарно!
показати весь коментар
03.06.2025 15:36 Відповісти
це що кацапи і у глибокому тилу лінії оборони будують ?
70 км від лбз...
показати весь коментар
03.06.2025 15:37 Відповісти
Ну а чому б і ні. Це тільки зелені паскуди будують фортифікації на папері.
показати весь коментар
03.06.2025 15:41 Відповісти
Взагалі козакам належить премія за знищену техніку.За тактичний ракетний комплекс-58000грн.
показати весь коментар
03.06.2025 15:43 Відповісти
за музичний супровід окрема вподобайка
показати весь коментар
03.06.2025 15:48 Відповісти
Этого не может быть. Во первых американцы передали старую рухлядь, во вторых ракеты давно закончились, в третьих Путька перещелкал все ХАЙМАРСЫ по три раза еще два года назад.
показати весь коментар
03.06.2025 15:51 Відповісти
Шопен, Ноктюрн мі-бемоль мажор Op. 9 № 2. Хтось з козаків закохався...
показати весь коментар
03.06.2025 15:55 Відповісти
👍
показати весь коментар
03.06.2025 16:53 Відповісти
гробовие. повезли
показати весь коментар
03.06.2025 16:00 Відповісти
 
 