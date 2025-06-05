Влучання ракети по пусковим установкам ОТРК "Іскандер" на Брянщині. ВIДЕО
Українські воїни ударили ракетами по пусковим установкам ОТРК "Іскандер" на Брянщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи бійців опублікований у соцмережах.
"Підрозділ військ рф намагався завдати удару по одному з наших міст. Ймовірно, по Києву. Одна ракетна пускова установка ворога здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю пошкоджені", - зазначається у коментарі до запису.
Топ коментарі
+17 Деніс Войцеховський
показати весь коментар05.06.2025 10:43 Відповісти Посилання
+15 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар05.06.2025 10:47 Відповісти Посилання
+11 Vitaliy Mauler #573781
показати весь коментар05.06.2025 10:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мабуть, знову хвойда ***** Трумп надрЮкує, що то чергова атака злобних українців на невинні, мирні ракети в трусіках, які мирно відпочивали у лісочку і нікого не чипали..
Цікаво, чим наші його уразили?
https://t.me/GeneralStaffZSU/25158
Не показуйте це трампу і гекседу з рубіо, бо хусток носових для них не напасесся.
Бідний пуйло вже наюярює трампу і Папі, аби заступилися за кровожерливу скотину та канібала.