У Генштабі підтвердили удар по підрозділу ракетних військ РФ у Брянській області. ВIДЕО

Сьогодні, 5 червня, підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими Сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ у Брянській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області РФ, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву", - зазначили у Генштабі.

Проте завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.

"Результати ураження уточнюються", - повідомили у Генштабі.

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