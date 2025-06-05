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У Генштабі підтвердили удар по підрозділу ракетних військ РФ у Брянській області. ВIДЕО

Сьогодні, 5 червня, підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими Сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ у Брянській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області РФ, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву", - зазначили у Генштабі.

Проте завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.

"Результати ураження уточнюються", - повідомили у Генштабі.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6767) знищення (7551) ЗСУ (7661)


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Топ коментарі
+10
Кучно пішло. Спочатку літаки, потім міст, а тепер іскандери.

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05.06.2025 11:09 Відповісти
+6
як пишуть три знищено, дві пошкоджено всього пять
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05.06.2025 11:19 Відповісти
+6
Сподіваюсь що особовий склад бойових розрахунків припинив своє нікчемне існування.
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05.06.2025 11:25 Відповісти
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Кучно пішло. Спочатку літаки, потім міст, а тепер іскандери.

Супер!
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05.06.2025 11:09 Відповісти
як пишуть три знищено, дві пошкоджено всього пять
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05.06.2025 11:19 Відповісти
***** тепер хером своїм мститися нам буде...
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05.06.2025 11:22 Відповісти
Скільки у них взагалі пускових на озброєнні? Мають бути десятки, і роблять нові. Це же не "стратег".
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05.06.2025 11:25 Відповісти
По официальной информации: Россия - 150 единиц «Искандер-М» в СВ, 12 единиц «Искандер-М» в БВ ВМФ по состоянию на 2024 год

Но не факт, что все являются действующими...
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05.06.2025 11:28 Відповісти
Десь днями була цифра -біля 180 пускових.
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05.06.2025 11:30 Відповісти
І вони роблять нові. Так, роботи ще і роботи.
Пускати тепер будуть з великих дистанцій, де наші РСЗВ не дотягуються.
Тому акція ця - одноразова. На жаль.
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05.06.2025 11:33 Відповісти
Тут цікаво інше, - можливо, Іскандер був знищений не Хаймарсом, а чимось іншим.

https://youtu.be/OLjk4KAhM_E
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05.06.2025 13:22 Відповісти
Сподіваюсь що особовий склад бойових розрахунків припинив своє нікчемне існування.
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05.06.2025 11:25 Відповісти
До речі, буква Т в абревіатурі "ОТРК" по відношенню саме до "іскандерів", це брехня для обходу тоді щє діючого СНВ-3, нібито він не літає далі ніж 500км. Тому де факто, це також частина СЯС кацапів.
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05.06.2025 11:25 Відповісти
Хоч якась добра новина ,а то все рашисти убивають мирних людей руйнують будинки ,школи ,лікарні ,піддприємства хочется що б в рашиських варварів земля під ногами горіла ,а головний рашиський варвар нарошті здох.
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05.06.2025 11:31 Відповісти
Кому цікаво і не лінь. 24.05.25 Цензор .нет опублікував матеріал з заголовком: РФ модернізували балістичні ракети. Це ускладнило роботу систем ППО Патріот... Під цим матеріалом 24.05.25 в 14.19 я написав пост про можливість і необхідність операції по знищеню РК Іскандер наших спеців і описав декількома фразами ,як провести таку операцію. Про те, що написали деякі "диванні специ" з цьго форуму, щодо моєї ідеї в мою адресу , я промовчу .
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05.06.2025 11:56 Відповісти
Це форум ля диванних спеців.
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05.06.2025 12:59 Відповісти
Так ось Ваш коментар. На цензорі з'явилася кнопка "Посилання" під коментарями (права крайня). Тиснете на неї і посилання на Ваш коментар автоматично копіюється.

А щодо Вашого коментаря... Ви писали спочатку про хімарси, а потім про РПГ. От саме через РПГ у Вас і виникла суперечка
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05.06.2025 13:04 Відповісти
Варіанти з РПГ ще попереду. Між іншим, подивився звідки збирались бити по Києву, кілометрів за 50 від Чернігівської області. Цілком нормальна дистанція для підготовленої ДРГ.
.
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05.06.2025 13:13 Відповісти
"що написали деякі "диванні специ""

А ви у нас як себе позиціонуєте? Не "диванним спецом"? Ви писали маячню про атаку за допомогою РПГ. Тут установки знищені за допомогою РПГ? НІ, бо це повна маячня, про що вам тоді й писали. Навіть ДРГ, якщо вони не смертники, краще використовувати ФПВ, а не РПГ.
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05.06.2025 13:29 Відповісти
 
 