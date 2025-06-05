У Генштабі підтвердили удар по підрозділу ракетних військ РФ у Брянській області. ВIДЕО
Сьогодні, 5 червня, підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими Сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ у Брянській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області РФ, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву", - зазначили у Генштабі.
Проте завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.
"Результати ураження уточнюються", - повідомили у Генштабі.
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Супер!
Но не факт, что все являются действующими...
Пускати тепер будуть з великих дистанцій, де наші РСЗВ не дотягуються.
Тому акція ця - одноразова. На жаль.
https://youtu.be/OLjk4KAhM_E
А щодо Вашого коментаря... Ви писали спочатку про хімарси, а потім про РПГ. От саме через РПГ у Вас і виникла суперечка
.
А ви у нас як себе позиціонуєте? Не "диванним спецом"? Ви писали маячню про атаку за допомогою РПГ. Тут установки знищені за допомогою РПГ? НІ, бо це повна маячня, про що вам тоді й писали. Навіть ДРГ, якщо вони не смертники, краще використовувати ФПВ, а не РПГ.