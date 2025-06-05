Влучання ракети по пусковим установкам ОТРК "Іскандер" на Брянщині. ВIДЕО

Українські воїни ударили ракетами по пусковим установкам ОТРК "Іскандер" на Брянщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи бійців опублікований у соцмережах.

"Підрозділ військ рф намагався завдати удару по одному з наших міст. Ймовірно, по Києву. Одна ракетна пускова установка ворога здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю пошкоджені", - зазначається у коментарі до запису.

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