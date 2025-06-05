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Новини Відео Знищення російської техніки Ракетна атака на Київ
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Влучання ракети по пусковим установкам ОТРК "Іскандер" на Брянщині. ВIДЕО

Українські воїни ударили ракетами по пусковим установкам ОТРК "Іскандер" на Брянщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи бійців опублікований у соцмережах.

"Підрозділ військ рф намагався завдати удару по одному з наших міст. Ймовірно, по Києву. Одна ракетна пускова установка ворога здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю пошкоджені", - зазначається у коментарі до запису.

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Автор: 

армія рф (17816) Брянськ (133) ракети (4068) знищення (7551)


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Топ коментарі
+9
Якщо правда - дуже добре. "Іскандери" - це наш другий головний біль, після ішакєдов.
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05.06.2025 10:43 Відповісти
+7
Это вроде бы первое поражение искандеров...
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05.06.2025 10:53 Відповісти
+6
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05.06.2025 10:47 Відповісти
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Якщо правда - дуже добре. "Іскандери" - це наш другий головний біль, після ішакєдов.
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05.06.2025 10:43 Відповісти
оце робота..., я теж вважаю, що пускових установок искандер на росії забагато..., як і літаків, до речі...
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05.06.2025 10:44 Відповісти
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05.06.2025 10:47 Відповісти
А реально ці шахти так пошкодити, щоб іскандери звідти більше не сміялись?
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05.06.2025 10:50 Відповісти
Так это же мобильные установки, на автомобильном шасси, а не "шахты".
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05.06.2025 10:52 Відповісти
Вони на автоплатформах, а не в шахтах. Важко їх підкараулити - приїхали, відстрілялись і здриснули.
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05.06.2025 10:53 Відповісти
Ну десь вони ж дислокуються і перезаряджаються
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05.06.2025 10:59 Відповісти
Заряжаються заряжальною машиною перед пострілом, дислокуються в підземних бункерах скоріш за все.
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05.06.2025 11:03 Відповісти
так, там ще і часи "холодної війни" набудували цих бункерів сотнями, коли в відповідь на розміщення США ракет середньої дальності в Європі почали розміщувати мобільні носії і укриття для них
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05.06.2025 11:27 Відповісти
Там не шахти, а мобільні пускові установки. Їх важко вирахувати, бо вони постійно пересуваються (так само як наші хімарси). Але тут нашим це вдалося, за що їм величезний респект ))

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05.06.2025 10:53 Відповісти
Ти про які іскандери в шахтах

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05.06.2025 11:02 Відповісти

мабуть, знову хвойда ***** Трумп надрЮкує, що то чергова атака злобних українців на невинні, мирні ракети в трусіках, які мирно відпочивали у лісочку і нікого не чипали..
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05.06.2025 10:50 Відповісти
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05.06.2025 10:50 Відповісти
Було б супер, якби на кожну тривогу щодо балістики з нашого боку летіла б одразу ракета по пусковій установці
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05.06.2025 10:51 Відповісти
Это вроде бы первое поражение искандеров...
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05.06.2025 10:53 Відповісти
Ніби так. Раніше я не зустрічав повідомлень про їхнє знищення.

Цікаво, чим наші його уразили?
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05.06.2025 10:55 Відповісти
вроде один или даже 2 раза было поражение искандеров установок,не более
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05.06.2025 11:04 Відповісти
Не перше. В 22-му під Черніговом їх накрили цілий дивізіон. В Криму щось там теж було...
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05.06.2025 11:06 Відповісти
Чекаємо на підтвердження ГШ. Баранограмна труха відома вкидами заради збільшення кількісті підписників.
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05.06.2025 10:56 Відповісти
А чого чекати? Заходите і читаєте:

https://t.me/GeneralStaffZSU/25158
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05.06.2025 11:02 Відповісти
Дякую. Незрозуміло тоді, якого біса Цензор рекламує гівнотруху.
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05.06.2025 11:05 Відповісти
***** знову буде плакатися Тампону що Україна знищила мирні іскандери і цим затягує війну
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05.06.2025 10:58 Відповісти
Кстати, пораженная цель справа - больше похоже на какой-то ЗРК... Именно так разлетаются ракеты ПВО при поражении.
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05.06.2025 11:01 Відповісти
Будь-що так детонує. З ППО буває що щє ракети запускаються і літають навколо, але тут на відео такого нема.
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05.06.2025 11:16 Відповісти
Ай яй яй.
Не показуйте це трампу і гекседу з рубіо, бо хусток носових для них не напасесся.
Бідний пуйло вже наюярює трампу і Папі, аби заступилися за кровожерливу скотину та канібала.
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05.06.2025 11:01 Відповісти
не репетуй
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05.06.2025 11:06 Відповісти
наша відповідь буде - ракети в Фурах
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05.06.2025 11:10 Відповісти
Детонація пристойна .. здаеться таку ціль важко пошкодити/запалити якщо як найменш не влучити (запалити від шрапнелі ) в палив бак .. чи якось так саму боеголовку ..
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05.06.2025 11:15 Відповісти
Шрапнель баки пробиває, а не запалює.
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05.06.2025 11:17 Відповісти
То не ми! То брянські партизани, якім дошла інформація, що хфашисти напали на Україну...
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05.06.2025 11:16 Відповісти
 
 