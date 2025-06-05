УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9869 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
1 056 16

Президент Бразилії Лула да Сілва: Я закликав двічі Путіна взяти участь у мирних перемовинах з Україною

да,лула,сілва

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сільва повідомив, що двічі особисто спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним, закликаючи його припинити агресію проти України та почати мирні переговори.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я сказав Путіну особисто, що настав час залишити це божевілля війни позаду. Війна нічого не будує, навпаки, вона руйнує. Якщо він хоче обговорювати мир, нехай веде переговори про мир", - сказав Лула.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У приватних розмовах Трамп захоплювався операцією України по об’єктах на території РФ, - Axios

Він також повідомив, що веде консультації з лідером КНР Сі Цзіньпіном і нагадав про спільну ініціативу їхніх країн. Йдеться про документ, розроблений спільно з ще 11 державами, який передбачає створення "групи друзів" для пошуку дипломатичного вирішення війни.

"Я телефонував Путіну вдруге, щоб сказати, що для нього надзвичайно важливо взяти участь у переговорах", - наголосив Лула.

Окремо він розкритикував ООН за неспроможність впливати на глобальні конфлікти, зазначивши, що Радбез організації не має реальних інструментів для зупинення війни. Лула підкреслив, що Бразилія виступає за реформу Ради Безпеки і посилення її ролі у підтриманні миру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України відповіло Путіну: Удари по аеродромах РФ - законна самооборона

Автор: 

Бразилія (284) перемовини (3009) путін володимир (24111) війна в Україні (4685)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
А у відповідь - кацапським хером по всій морді.
показати весь коментар
05.06.2025 17:28 Відповісти
+4
Я закликав двічі Путіна взяти участь у мирних перемовинах з Україною

Теж мені великий пуріц і закликант!
показати весь коментар
05.06.2025 17:31 Відповісти
+4
Да пішов ти, смердючий бразильсткий абізян ************.
показати весь коментар
05.06.2025 17:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А у відповідь - кацапським хером по всій морді.
показати весь коментар
05.06.2025 17:28 Відповісти
Я закликав двічі Путіна взяти участь у мирних перемовинах з Україною

Теж мені великий пуріц і закликант!
показати весь коментар
05.06.2025 17:31 Відповісти
"Ты сказала мне три раза
Девушка моей любви
...............зараза !"

курва Лула Силва
показати весь коментар
05.06.2025 18:21 Відповісти
Да пішов ти, смердючий бразильсткий абізян ************.
показати весь коментар
05.06.2025 17:31 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2025 17:37 Відповісти
https://t.me/dragonspech/8991 пост в телеграмі військового-письменника Дмитра Каленчука-Вовнянка:

"Дивіться як цікаво виходить. Після ударів українців по стратергічних аеродромах і по Кримському мосту.
Медведєв: - Атвєтка!.. Арешнік!... По центру Кієва!.. Всьо взарвьотса!..
*****: - Трамп! Папа! Вгамуйте ту Україну! Вона нам боляче робить! Нам же відповісти доведеться! Ми же стра-а-а-ашні! Ви що не вірите?!!..

Ми віримо? Ми боїмося?"
показати весь коментар
05.06.2025 17:31 Відповісти
і двічі взяв у нього за щоку
показати весь коментар
05.06.2025 17:33 Відповісти
Тю! Якихось жалюгідних два рази. Он Шольц з Макроном з десяток разів пробували...
показати весь коментар
05.06.2025 17:34 Відповісти
Так він і взяв - у ***** свої поняття
показати весь коментар
05.06.2025 17:36 Відповісти
нажаль це показує ефективність та точність кацапських КАБів

ЗЄля, мля !
де наші КАБи ?

це ж не Гром-2, кінець- кінцем !

.
показати весь коментар
05.06.2025 18:36 Відповісти
Окремо він розкритикував ООН за неспроможність впливати на глобальні конфлікти

А себе чого не розкритикував ? сілва хитрий - в нього завжди винен Захід , про росію або хороше або нічого...А як доходить до діла, пітун навіть слухати сілву не хоче. Виходить, що сам сілва не спроможний ? Хоча й не дивно, якщо глянути як бразильці міняють райську бразилію на загниваючий ЄС
показати весь коментар
05.06.2025 17:52 Відповісти
це ак шаман у Гренландіі буде закликати
щоб в Сахарі випав дощ
показати весь коментар
05.06.2025 17:55 Відповісти
Бог любить трійцю. Закликай.
показати весь коментар
05.06.2025 18:02 Відповісти
от не *****, просто тихо продовжуй купляти собі російський дізєль, бо ще й просити у путіна ордєн у свою колекцію - це вже надто зашкварно.
показати весь коментар
05.06.2025 18:16 Відповісти
Нє ,ну не смішний дядько - двічі закликав?! Люди , гляньте на карту - де Бразилія , а де московія ! Між ними океани і континенти то ,звісно ***** його не почув . Треба було гучніше і частіше , наприклад , ось так .
показати весь коментар
05.06.2025 18:17 Відповісти
І чому ми не почули куди його послав ***** і чи це його обращило, чи надихнуло як трампа лищати очко пуйла до повного зализування ануса?
показати весь коментар
05.06.2025 18:20 Відповісти
 
 