Президент Бразилії Лула да Сілва: Я закликав двічі Путіна взяти участь у мирних перемовинах з Україною
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сільва повідомив, що двічі особисто спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним, закликаючи його припинити агресію проти України та почати мирні переговори.
Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я сказав Путіну особисто, що настав час залишити це божевілля війни позаду. Війна нічого не будує, навпаки, вона руйнує. Якщо він хоче обговорювати мир, нехай веде переговори про мир", - сказав Лула.
Він також повідомив, що веде консультації з лідером КНР Сі Цзіньпіном і нагадав про спільну ініціативу їхніх країн. Йдеться про документ, розроблений спільно з ще 11 державами, який передбачає створення "групи друзів" для пошуку дипломатичного вирішення війни.
"Я телефонував Путіну вдруге, щоб сказати, що для нього надзвичайно важливо взяти участь у переговорах", - наголосив Лула.
Окремо він розкритикував ООН за неспроможність впливати на глобальні конфлікти, зазначивши, що Радбез організації не має реальних інструментів для зупинення війни. Лула підкреслив, що Бразилія виступає за реформу Ради Безпеки і посилення її ролі у підтриманні миру.
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Теж мені великий пуріц і закликант!
Девушка моей любви
...............зараза !"
курва Лула Силва
"Дивіться як цікаво виходить. Після ударів українців по стратергічних аеродромах і по Кримському мосту.
Медведєв: - Атвєтка!.. Арешнік!... По центру Кієва!.. Всьо взарвьотса!..
*****: - Трамп! Папа! Вгамуйте ту Україну! Вона нам боляче робить! Нам же відповісти доведеться! Ми же стра-а-а-ашні! Ви що не вірите?!!..
Ми віримо? Ми боїмося?"
ЗЄля, мля !
де наші КАБи ?
це ж не Гром-2, кінець- кінцем !
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А себе чого не розкритикував ? сілва хитрий - в нього завжди винен Захід , про росію або хороше або нічого...А як доходить до діла, пітун навіть слухати сілву не хоче. Виходить, що сам сілва не спроможний ? Хоча й не дивно, якщо глянути як бразильці міняють райську бразилію на загниваючий ЄС
щоб в Сахарі випав дощ