МЗС України відповіло Путіну: Удари по аеродромах РФ - законна самооборона
Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяви президента РФ Володимира Путіна, який поскаржився на удари України по російських військових аеродромах.
Про це йдеться в коментарі МЗС, інформує Цензор.НЕТ.
У коментарі МЗС наголошується, що Росія знову "плутає причину і наслідки, чорне і біле".
У відомстві нагадали, що Генасамблея ООН офіційно визнала РФ державою-агресором, яка вчинила збройний напад на Україну, що є порушенням статті 2(4) Статуту ООН. У зв'язку з цим Україна має право на самооборону згідно зі статтею 51 того ж документа - без територіальних обмежень.
"Це означає, що удари по законних військових цілях в РФ є дозволеним інструментом захисту від агресора, зокрема - захисту цивільних людей від російського ракетного та дронового терору. Варто також відзначити, що літаки були вразливими до ударів ще й тому, що були заправлені та озброєні для чергового обстрілу українських міст і громад, для вбивства наших дітей, цивільних і військових", - підкреслили в МЗС.
У МЗС також наголосили, що дії України відповідають міжнародному гуманітарному праву, адже удари спрямовані виключно на військові цілі, з уникненням шкоди цивільним. Російська ж сторона, навпаки, переважно обстрілює мирне населення і цивільну інфраструктуру.
"Росія - агресор, який здійснив незаконний та неспровокований напад на Україну. Україна - країна, що захищається від агресії", - резюмували у зовнішньополітичному відомстві.
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відповідь тіко одна - *****, за курсом хрейсера мацква!
Все по класиці гоп-стопа...
Не виправдовуватися а нападати бо оця ялова заява це, хоч по суті вірно, але стратегічно програш...
Чи ви тут на Цензорі срачів на цю тему не бачили? Думаєте, такого руснявий МІД не може зробити? Дарма.
І шо ми бачимо? А бачимо гехсета-трампа-рубіо-вітькова які повторюють це вже як доведене...
Нащо мені ця помийниця? Гірше за РІА, яке я теж не читаю.
А те, що Трамп і Ко підспівують *****, не через нахабні заяви *****.
Трамп хоче сам бути як ***** на росії, інші або стеляться під нього, або гроші за це від русні отримують.
(К.Чапек)
Нахрен вообще что-то отвечать.
Там роботы по ответам еще непочатый край и она только на низком старте. Дальше больше..
Українці: на ображених кладуть і пользують!
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