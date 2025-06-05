МЗС України відповіло Путіну: Удари по аеродромах РФ - законна самооборона

Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяви президента РФ Володимира Путіна, який поскаржився на удари України по російських військових аеродромах.

Про це йдеться в коментарі МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

У коментарі МЗС наголошується, що Росія знову "плутає причину і наслідки, чорне і біле".

У відомстві нагадали, що Генасамблея ООН офіційно визнала РФ державою-агресором, яка вчинила збройний напад на Україну, що є порушенням статті 2(4) Статуту ООН. У зв'язку з цим Україна має право на самооборону згідно зі статтею 51 того ж документа - без територіальних обмежень.

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"Це означає, що удари по законних військових цілях в РФ є дозволеним інструментом захисту від агресора, зокрема - захисту цивільних людей від російського ракетного та дронового терору. Варто також відзначити, що літаки були вразливими до ударів ще й тому, що були заправлені та озброєні для чергового обстрілу українських міст і громад, для вбивства наших дітей, цивільних і військових", - підкреслили в МЗС.

У МЗС також наголосили, що дії України відповідають міжнародному гуманітарному праву, адже удари спрямовані виключно на військові цілі, з уникненням шкоди цивільним. Російська ж сторона, навпаки, переважно обстрілює мирне населення і цивільну інфраструктуру.

"Росія - агресор, який здійснив незаконний та неспровокований напад на Україну. Україна - країна, що захищається від агресії", - резюмували у зовнішньополітичному відомстві.

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