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МЗС України відповіло Путіну: Удари по аеродромах РФ - законна самооборона

мзс

Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяви президента РФ Володимира Путіна, який поскаржився на удари України по російських військових аеродромах.

Про це йдеться в коментарі МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

У коментарі МЗС наголошується, що Росія знову "плутає причину і наслідки, чорне і біле".

У відомстві нагадали, що Генасамблея ООН офіційно визнала РФ державою-агресором, яка вчинила збройний напад на Україну, що є порушенням статті 2(4) Статуту ООН. У зв'язку з цим Україна має право на самооборону згідно зі статтею 51 того ж документа - без територіальних обмежень.

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"Це означає, що удари по законних військових цілях в РФ є дозволеним інструментом захисту від агресора, зокрема - захисту цивільних людей від російського ракетного та дронового терору. Варто також відзначити, що літаки були вразливими до ударів ще й тому, що були заправлені та озброєні для чергового обстрілу українських міст і громад, для вбивства наших дітей, цивільних і військових", - підкреслили в МЗС.

У МЗС також наголосили, що дії України відповідають міжнародному гуманітарному праву, адже удари спрямовані виключно на військові цілі, з уникненням шкоди цивільним. Російська ж сторона, навпаки, переважно обстрілює мирне населення і цивільну інфраструктуру.

"Росія - агресор, який здійснив незаконний та неспровокований напад на Україну. Україна - країна, що захищається від агресії", - резюмували у зовнішньополітичному відомстві.

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Автор: 

МЗС (4169) путін володимир (24111) Удари по РФ (352)


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Топ коментарі
+11
забагато честі ***** щось роз'яснювати
відповідь тіко одна - *****, за курсом хрейсера мацква!
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05.06.2025 16:01 Відповісти
+9
Кому ви це розповідаєте? Кацапи-абсолютно відірване від реальності плем'я покидьків та наволочі. У них свій пекельний світ.
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05.06.2025 16:05 Відповісти
+7
ПФФФФФФ - трамп і пуйло психічно нездорові - нема що з ними говорити
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05.06.2025 16:06 Відповісти
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забагато честі ***** щось роз'яснювати
відповідь тіко одна - *****, за курсом хрейсера мацква!
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05.06.2025 16:01 Відповісти
Кому ви це розповідаєте? Кацапи-абсолютно відірване від реальності плем'я покидьків та наволочі. У них свій пекельний світ.
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05.06.2025 16:05 Відповісти
Це, швидше, для світової спільноти заява...
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05.06.2025 16:13 Відповісти
ПФФФФФФ - трамп і пуйло психічно нездорові - нема що з ними говорити
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05.06.2025 16:06 Відповісти
Так. Але треба, що поробиш.
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05.06.2025 16:15 Відповісти
То шо гдето плачет в бункере моль по этому поводу всем *****, и хватит это обсуждать!
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05.06.2025 16:08 Відповісти
Ну от і результат хуцпатих наїздів - жертва починає виправдовуватися, тобто десь відчуває провину.
Все по класиці гоп-стопа...
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05.06.2025 16:09 Відповісти
Треба мовчати у знак згоди з кваліфікацією "Павутини" як теракту.
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05.06.2025 16:17 Відповісти
Треба не пояснювати очевидні речі, а звинувачувати т.зв. росію в тероризмі, називати російський режим неофашистським, наводити докази злочинів проти людства та геноциду.
Не виправдовуватися а нападати бо оця ялова заява це, хоч по суті вірно, але стратегічно програш...
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05.06.2025 16:23 Відповісти
Цих доказів вже тонами надано, толку нуль.
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05.06.2025 16:25 Відповісти
Ні разу - ні МЗС ні інші українські відомства не називали ху-йла фашистом а т.зв. росію неофашистським режимом.
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05.06.2025 16:29 Відповісти
Ось таке робити не слід. Реакція буде: а гдє ваші доказатєльства? А вот у нас єсть доказатєсльтва ВАШЄГО нєофашізма. І ми зайдемо у багатомісячні гарячі дискусії, від яких втомляться всі, крім русні, і врешті решт дійдуть висновку, що нє всьо так однозначно.
Чи ви тут на Цензорі срачів на цю тему не бачили? Думаєте, такого руснявий МІД не може зробити? Дарма.
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05.06.2025 16:39 Відповісти
...ля. Який срач? Ви почитайте сводкі ТАСС - "нєонацисти- баєвікі- терористи рєжим" і без жодних доказів та дискусій.
І шо ми бачимо? А бачимо гехсета-трампа-рубіо-вітькова які повторюють це вже як доведене...
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05.06.2025 16:48 Відповісти
Ви почитайте сводкі ТАСС
Нащо мені ця помийниця? Гірше за РІА, яке я теж не читаю.
А те, що Трамп і Ко підспівують *****, не через нахабні заяви *****.
Трамп хоче сам бути як ***** на росії, інші або стеляться під нього, або гроші за це від русні отримують.
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05.06.2025 16:50 Відповісти
вірно та не до кінця вірно. нарешті наші дипломати послались на статтю 51. от тільки не до кінця послались, бо ця стаття передбачає право країни на самооборону як індивідуальну так і колективну, тобто згідно цієї статті Україна ще 24.02.22. мала би закликати країн-членів ООН допомогти Україні оборонятися колективно, тобто військами, а не тільки зброєю. натомість про це мовчали, та й сьогодні про це мовчать. і замість того, щоб піднімати це питання на рівні ООН, наші зермаки бігали по світу із якимись самітами миру, з якими пообсирались по повній.
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05.06.2025 16:36 Відповісти
Так. Це почалося зі зняттям нашого омбудсмена в 22-му, - яка слів не добирала. Потім посадили оце чмо що зараз, і на орків почали казати дуже толерантно. Тоді ще Люся був в фаворі і проводив компанію по "недопущєнію расчєловєчіванія" братушок...
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05.06.2025 16:43 Відповісти
Ліпше би білети на кабздона передали, загострювалися ці виродки на цьому світі.
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05.06.2025 16:09 Відповісти
Ми нищимо свої літаки, які віддали росії, яка мала нас захищати. Цими літаками catsapи скидали ракети на мирні міста і ще ці потвори чим- то незадоволені?
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05.06.2025 16:11 Відповісти
"Враг вероломно обстрелял наши самолеты, которые мирно бомбили его города".
(К.Чапек)
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05.06.2025 16:16 Відповісти
І взагалі: нема чого перед свинями виправдовуватись. Вдарили -- і вдарили. Так треба було.
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05.06.2025 16:18 Відповісти
Эта террористическая ***** только городов уже 11 уничтожила.
Нахрен вообще что-то отвечать.
Там роботы по ответам еще непочатый край и она только на низком старте. Дальше больше..
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05.06.2025 16:19 Відповісти
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05.06.2025 16:24 Відповісти
главному пєтуху Московии, даже если он считается смотрящий в этой "зоне", можно было и не пояснять за что его так опустили, в очередной раз.., а его бесправному быдлу тем более, бо нет смысла..
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05.06.2025 16:24 Відповісти
МЗС України: вова пуйло і всі кацапи на нас образились!
Українці: на ображених кладуть і пользують!
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05.06.2025 16:28 Відповісти
а потужный мочи в рот набрал, барин не велел вякать про такое
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05.06.2025 16:28 Відповісти
А пуйло і не скарживсь на знищений стратегічний авіопарк. Пуйло скарживсь на зміни клімату міністру довкілля
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05.06.2025 16:31 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?__cft__[0]=AZWVSUtBTiyDGeTDBJA8n-_5Z0F_6J40ZHvPdim9gE0J-L5ALzpKj3SZLAnmLzIANjUQCmWh7MyyTcb9Ew5XHQ8mtUnx780430UfQwO4jois70XYzdhG5-F7MmQSKFaDfogGxqraSRSb6UIKGBRGC_vRd9w-v-bEFsNi2lWaRSWsUaghdpS1xOVN6oHb-JZqu4QdupoHK-6QyRHExgNQ06P-&__tn__=-UC%2CP-R Оксана Корчинська

https://www.facebook.com/korchynskaoksana/posts/pfbid0P1NEGSq4cMepzQ84Ef4bYvJEjp9ekYJYgm5C8WpvXobybkXMoxyCGeXfhh9ye1eMl?__cft__[0]=AZWVSUtBTiyDGeTDBJA8n-_5Z0F_6J40ZHvPdim9gE0J-L5ALzpKj3SZLAnmLzIANjUQCmWh7MyyTcb9Ew5XHQ8mtUnx780430UfQwO4jois70XYzdhG5-F7MmQSKFaDfogGxqraSRSb6UIKGBRGC_vRd9w-v-bEFsNi2lWaRSWsUaghdpS1xOVN6oHb-JZqu4QdupoHK-6QyRHExgNQ06P-&__tn__=%2CO%2CP-R 20 ч. ·Бубка - пособник окупантів та досі має звання «Героя Украіни»

«Ніколи такого не було, і от знову. Організація, яку очолює Сергій Бубка, дозволила виступ російських спортсменів з національною символікою

Дуже потрібен розголос. Це сором, що Бубка досі має звання «Героя України» і не виключений з НОК.

З 2022 року Сергій Бубка є президентом організації IMGA. Це найбільший у світі мультиспортивний фестиваль для ветеранів спорту, який відбувається кожні чотири роки.

У травні в Тайвані відбулись Всесвітні ігри майстрів, у яких взяли участь понад 25 тисяч спортсменів з 107 країн. Вгадайте, хто був серед учасників?

Про цю історію у своїх соцмережах розповів Владислав Гераскевич.

На змаганнях спортсмени з рф відкрито демонстрували свою національну символіку. А на офіційному акаунті організації купа пропагандистського шлаку про єдність через спорт і російські прапори.
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05.06.2025 16:35 Відповісти
https://www.facebook.com/galina.bezuglaa.608238?comment_id=Y29tbWVudDoxMDgxNTE0NDE3MTgxNjIzXzE1NDYxNjQ3Nzk2NzYwNzk%3D&__cft__[0]=AZWVSUtBTiyDGeTDBJA8n-_5Z0F_6J40ZHvPdim9gE0J-L5ALzpKj3SZLAnmLzIANjUQCmWh7MyyTcb9Ew5XHQ8mtUnx780430UfQwO4jois70XYzdhG5-F7MmQSKFaDfogGxqraSRSb6UIKGBRGC_vRd9w-v-bEFsNi2lWaRSWsUaghdpS1xOVN6oHb-JZqu4QdupoHK-6QyRHExgNQ06P-&__tn__=R*F Галина БезуглаяГаньба!Реакція повинна бути миттєвою: "Зрадники,посібники ворога НЕ можуть бути Героями України і навіть мати громадянство
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05.06.2025 16:38 Відповісти
Що, і зєля???
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05.06.2025 16:42 Відповісти
Ермак точно
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05.06.2025 16:56 Відповісти
...вітер змінив напрям і силу, статися проти вітру - мокро
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05.06.2025 16:36 Відповісти
Все пучком - чого він кіпишує?
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05.06.2025 16:37 Відповісти
***** обіцяє помсту, напасти знов, але якщо б його літаки не були підірвані, то він би бив ще частіше саме цими літаками. ******* гівно агресивне, залишки логіки висомоктав трамп через дупу
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05.06.2025 16:46 Відповісти
Сабіга , чого мовчимо ? Кацапи нищать мирні будівлі
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05.06.2025 16:55 Відповісти
 
 